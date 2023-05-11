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Сивков: ракеты Storm Shadow могут запускаться Украиной в обход зоны российской ПВО

1:07
Силовые структуры

Доктор военных наук Константин Сивков оценил опасность ракеты Storm Shadow, которую Британия собирается передать Киеву.

Сивков: ракеты Storm Shadow могут запускаться Украиной в обход зоны российской ПВО
Фото: Pixabay.com

Эксперт напомнил, что крылатые ракеты Storm Shadow — это серьёзное оружие, которое Украина вполне может применить для ударов по российским населённым пунктам, несмотря на обещания Киева не бить ими по территории "старой России".

Но самое плохое в ситуации с Storm Shadow состоит в том, что украинцы могут запустить их в обход российской зоны ПВО.

"Storm Shadow представляет серьезную угрозу для нашей армии и страны, поскольку эта ракета может идти в обход зоны ПВО и действия самолетов дальнего радиолокационного дозора", — сказал Сивков в разговоре с РИА Новости.

Ранее Лондон пообещал отправить Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут бить на расстояние 250 км. При этом Украина пообещала Британии использовать эти ракеты только на "своих, временно оккупированных Россией территориях", но не по областям "старой РФ".

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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