Сивков: ракеты Storm Shadow могут запускаться Украиной в обход зоны российской ПВО

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Доктор военных наук Константин Сивков оценил опасность ракеты Storm Shadow, которую Британия собирается передать Киеву.

Фото: Pixabay.com

Эксперт напомнил, что крылатые ракеты Storm Shadow — это серьёзное оружие, которое Украина вполне может применить для ударов по российским населённым пунктам, несмотря на обещания Киева не бить ими по территории "старой России".

Но самое плохое в ситуации с Storm Shadow состоит в том, что украинцы могут запустить их в обход российской зоны ПВО.

"Storm Shadow представляет серьезную угрозу для нашей армии и страны, поскольку эта ракета может идти в обход зоны ПВО и действия самолетов дальнего радиолокационного дозора", — сказал Сивков в разговоре с РИА Новости.

Ранее Лондон пообещал отправить Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут бить на расстояние 250 км. При этом Украина пообещала Британии использовать эти ракеты только на "своих, временно оккупированных Россией территориях", но не по областям "старой РФ".

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