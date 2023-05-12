Военный аналитик Краснов указал на ключевые тезисы Пригожина из заявления 9 мая

6:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фоне новостей о возможном наступлении со стороны ВСУ, ключевой точкой на фронте специальной военной операции в Донбассе остается район Артемовска (Бахмута). Последние новости из района боевых действий не сильно обнадеживают: несмотря на продвижение штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» в многоэтажной застройке, тяжелые бои идут вокруг города. При этом основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин еще 9 мая указывал на текущие оперативные проблемы армейских подразделений, которые прикрывают штурмовиков на флангах вокруг Бахмута.

Фото: Пресс-служба Конкорд

О том, что упустили из виду при изучении заявлений Евгения Пригожина о текущей обстановке в Бахмуте, рассказал журналист, военный аналитик Петр Краснов.

Должны быть все полномочия

В День Победы руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал 27-минутное видео, в котором подробно расписал текущую оперативную обстановку вокруг Артемовска (Бахмута). Значительная часть публики не обратила на большую часть выкладок Пригожина внимания – но при этом с упоением вырывала из контекста резонансные фразы и выражения.

Важной новостью, которую сообщил Пригожин в видеозаписи на День Победы, стало возвращение в медиаполе генерала армии Сергея Суровикина. По словам главы ЧВК «Вагнер», генерал Суровикин будет курировать взаимодействие штурмовых подразделений и Минобороны РФ, особенно в части боеприпасов. Вместе с тем, Пригожин особо подчеркнул, что для полноценного налаживания взаимодействия и решения серьезных задач Суровикину потребуются соответствующие полномочия:

«Надо заметить отдельно, что назначение Суровикина — это очень позитивный момент, но для того, чтобы он мог что-то делать, у него должны быть все полномочия, потому что без полномочий Суровикин будет просто как статист. С первых дней, как мы начали тут воевать, Суровикин бился каждый день за то, чтобы нам давали достаточное количество танков, патронов, артиллерии, самолетов и всего остального».

Схожего мнения Пригожин придерживался и ранее. Когда Сергей Суровикин получил пост командующего Объединенной группировкой войск в октябре 2022 года, Пригожин также подчеркнул, что Суровикину и тогда, и сейчас, необходимы были полномочия и возможности для того, чтобы успешно воевать. Вспоминая участие будущего генерала в августовских событиях 1991 года, глава ЧВК отметил заслуги Суровикина в армии, но при этом признал, что «успех его зависит, в том числе, и от его снарядов в танке».

Боеприпасы – всем!

Касаясь темы так называемого «снарядного голода», о котором говорится последние несколько месяцев, Пригожин еще раз диагностирует назревшую проблему. По его данным, снаряды лежат на складах, в то время, как и подразделения ЧВК «Вагнер», и другие подразделения ВС РФ в данный момент вынуждены воевать в отсутствии необходимых боеприпасов:

«Сейчас главная задача — снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах. Нам было обещано 7 числа, что нам их дадут. 8го числа в два часа утра поступило боевое распоряжение, в котором написано «дать все».

При этом, по словам Пригожина, даже после получения боевого распоряжения, в котором указывалось, что военные обязаны снабдить ЧВК «Вагнер» всем необходимым, представители МО РФ провели совещание и решили передать штурмовым отрядам только 10% от необходимого количества снарядов. Несмотря на срыв договоренностей и отсутствие полноценных поставок боеприпасов, Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» пока продолжает вести бои в Бахмуте:

«Сегодня 9ое. 8го было совещание, на котором дали 10% от запрашиваемого. Нас просто внаглую обманули. Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся. А там разберемся».

Что считать изменой?

Пригожин отмечает, что, согласно полученному им боевому распоряжению, «в случае ухода с позиций… это будет признано как измена Родине». Но при этом глава ЧВК «Вагнер» сообщил, что изменой Родине в таком случае будет считаться невыдача боеприпасов, с которой столкнулись «музыканты»:

«Если не будет боеприпасов, мы уйдем с позиций и зададим вопрос — кто Родине изменяет? Видимо тот, кто подписывал».

Кроме того, Пригожин сообщил, что приданные на усиление флангов вокруг Артемовска месяц назад подразделения ВС РФ начинают самовольный отход со своих позиций. При этом высший чиновник из Министерства обороны, который подписывал боевое распоряжение о выдаче снарядов, не понимает, что угроза исходит не от штурмовиков, оставшихся без снарядов – а от наступающих украинских частей:

«К нему в Ростов украинцы придут, если фронт посыпется. Сегодня делается все абсолютно, чтобы он посыпался, поэтому сегодня одно из подразделений Министерство обороны бежало с одного из наших флангов. Сбежали все, бросив позиции и оголив фронт шириной почти 2 км и глубиной почти 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как».

Если бы в этот момент были приняты меры, текущей ситуации под Артемовском можно было бы избежать, либо в большей степени купировать выход ВСУ на фланговые позиции. По состоянию на 11 мая, согласно сообщениям в СМИ, армейские подразделения оставили ряд позиций близ Ивановского, Богдановки и Клещеевки – последнюю удалось оперативно вернуть под контроль подоспевшими на выручку бойцами штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».