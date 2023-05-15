Бумеранг вернулся: Москва ответила Лондону на поставки ВСУ снарядов с обеднённым ураном

5:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

На складе близ Хмельницкого было уничтожено большое количество боеприпасов с обеднённым ураном. Бумеранг всегда возвращается, это и есть ответ Москвы Лондону.

Фото: Youtube

Под Хмельницком ВСУ собрали все "яйца в одну корзину"

ВС РФ ударили по складу близ города Хмельницкий в ночь на 13 мая, предполагается, что атака была осуществлена ​​роем беспилотников. Взрыв был визуально огромной силы с "ядерным грибом".

Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что по данным системы мониторинга землетрясений Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 04.52 по московскому времени северо-западнее Хмельницкого были ощутимы толчки мощностью в 3.4 балла. Источники Telegram-канала подтвердили, что на 649-м авиационном складе ракетного вооружения и боеприпасов в селе Грушевица хранилось значительное количество зенитных ракет к ЗРК западного производства — в том числе и для ЗРК Patriot.

Утверждается что помимо боеприпасов были уничтожены системы спутниковой связи на сумму 83 миллиона евро, военные планшеты и системы шифрования данных. По имеющейся информации, всего было взорвано "товара" на 200-220 млн евро — грузы из Дании, Германии, Италии, Японии.

Взорван "очень большой запас" снарядов с обеднённым ураном

Военкор Юрий Котенок сообщил в Telegram, ссылаясь на данные местных жителей, что в городе паника, так как по улицам ходят дозиметрические патрули. Это говорит о том, что на складе взорваны боеприпасы с обеднённым ураном — подарок Лондона ВСУ.

"Мои знакомые из Украины сообщили, что у западенцев паника. Они собирают манатки и чешут подальше от Хмельницкого, да и от Львова с Тернополем. Местные шепчутся, что подорванный в Хмельницком склад был доверху набит снарядами с обедненным ураном. И это подтверждают мои источники", — цитирует военкор политолога Юрия Кота.

Борис Рожин в Telegram указывает, что лично проверил уровень радиационного фона в Хмельницком. Действительно, как явствует из приведённого графика, после прилёта по складу боеприпасов наблюдается существенный скачок фона — с 80-100 нанозиверт до 140-160 нанозиверт.

С учетом того, что от обедненного урана исходит относительно небольшая доза гамма-излучения, нынешний всплеск указывает на уничтожение "очень большого запаса боеприпасов", в результате которого урановая пыль поднялась в воздух, говорится в исследовании Глеба Герасимова.

Информацию "не исключает" и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, который в условиях молчания украинских властей посоветовал жителям Хмельницкого, Тернополя и "из ближайшего радиуса" эвакуировать детей - "отправить к дедушкам, бабушкам, родственникам, куда можно".

То есть Мосийчук не исключает, что и взорванный в ночь на 14 мая мая склад под Тернополем, тоже содержал данный вид боеприпасов.

На Украине пропагандой запущена кампания, что "радиации нет". Об этом написали топовый ЛОМ Анатолий Шарий, Телеграм-каналы "Труха Хмельницкий", "Хмельницкий Live" и другие.

Угроза существует и для жителей Румынии и Польши

Как сообщала Pravda. Ru проблемы у населения, как показывают данные из сербских источников (Сербию НАТО бомбило подобными снарядами), начнутся в перспективе: общее ухудшение самочувствия, рост онкозаболеваний, рождение детей-уродов.

Угроза существует и для жителей Румынии и Польши, которые попадут под перенос пыли согласно розе ветров. О этом пишет украинский Telegram-канал бывшего военнослужащего ВСУ "Иний".

"Главное, чтобы поляки да румыны не взбудоражились… Даже без "безвредной" радиации (U-238 опасен вторичной радиацией, бета-излучением при попадании в организм и взаимодействии с тяжёлыми частицами), "обеднённый" уран — токсичная гадость, способная испортить здоровье человеку мизерными количествами".

"Но Толя (Шарий) сказал не переживать. В стойло, бараны", — подчёркивает автор.

"Ответка" от Москвы прилетела бумерангом

Собственно, это и есть "ответ России" на поставки этого оружия ВСУ. "Ответка" прилетела бумерангом и ударила по населению "союзников", которое в массе своей — русофобы и бандеровцы. Пусть и дальше восторгаются "западной помощью" в поддержку "демократии" на Украине.

Боеприпасы с обедненным ураном были названы одной из возможных причин проблем со здоровьем ветеранов войны в Персидском заливе. Что же, "воинам света" тоже приготовиться.

В будущем и у Британии будут большие имидживые проблемы, а возможно, и судебные.

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