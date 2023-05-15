Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Бумеранг вернулся: Москва ответила Лондону на поставки ВСУ снарядов с обеднённым ураном

5:16
Силовые структуры » Министерство обороны

На складе близ Хмельницкого было уничтожено большое количество боеприпасов с обеднённым ураном. Бумеранг всегда возвращается, это и есть ответ Москвы Лондону.

Бумеранг вернулся: Москва ответила Лондону на поставки ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Фото: Youtube

Под Хмельницком ВСУ собрали все "яйца в одну корзину"

ВС РФ ударили по складу близ города Хмельницкий в ночь на 13 мая, предполагается, что атака была осуществлена ​​роем беспилотников. Взрыв был визуально огромной силы с "ядерным грибом".

Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что по данным системы мониторинга землетрясений Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 04.52 по московскому времени северо-западнее Хмельницкого были ощутимы толчки мощностью в 3.4 балла. Источники Telegram-канала подтвердили, что на 649-м авиационном складе ракетного вооружения и боеприпасов в селе Грушевица хранилось значительное количество зенитных ракет к ЗРК западного производства — в том числе и для ЗРК Patriot.

Утверждается что помимо боеприпасов были уничтожены системы спутниковой связи на сумму 83 миллиона евро, военные планшеты и системы шифрования данных. По имеющейся информации, всего было взорвано "товара" на 200-220 млн евро — грузы из Дании, Германии, Италии, Японии.

Взорван "очень большой запас" снарядов с обеднённым ураном

Военкор Юрий Котенок сообщил в Telegram, ссылаясь на данные местных жителей, что в городе паника, так как по улицам ходят дозиметрические патрули. Это говорит о том, что на складе взорваны боеприпасы с обеднённым ураном — подарок Лондона ВСУ.

"Мои знакомые из Украины сообщили, что у западенцев паника. Они собирают манатки и чешут подальше от Хмельницкого, да и от Львова с Тернополем. Местные шепчутся, что подорванный в Хмельницком склад был доверху набит снарядами с обедненным ураном. И это подтверждают мои источники", — цитирует военкор политолога Юрия Кота.

Борис Рожин в Telegram указывает, что лично проверил уровень радиационного фона в Хмельницком. Действительно, как явствует из приведённого графика, после прилёта по складу боеприпасов наблюдается существенный скачок фона — с 80-100 нанозиверт до 140-160 нанозиверт.

С учетом того, что от обедненного урана исходит относительно небольшая доза гамма-излучения, нынешний всплеск указывает на уничтожение "очень большого запаса боеприпасов", в результате которого урановая пыль поднялась в воздух, говорится в исследовании Глеба Герасимова.

Информацию "не исключает" и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, который в условиях молчания украинских властей посоветовал жителям Хмельницкого, Тернополя и "из ближайшего радиуса" эвакуировать детей - "отправить к дедушкам, бабушкам, родственникам, куда можно".

То есть Мосийчук не исключает, что и взорванный в ночь на 14 мая мая склад под Тернополем, тоже содержал данный вид боеприпасов.

На Украине пропагандой запущена кампания, что "радиации нет". Об этом написали топовый ЛОМ Анатолий Шарий, Телеграм-каналы "Труха Хмельницкий", "Хмельницкий Live" и другие.

Угроза существует и для жителей Румынии и Польши

Как сообщала Pravda. Ru проблемы у населения, как показывают данные из сербских источников (Сербию НАТО бомбило подобными снарядами), начнутся в перспективе: общее ухудшение самочувствия, рост онкозаболеваний, рождение детей-уродов.

Угроза существует и для жителей Румынии и Польши, которые попадут под перенос пыли согласно розе ветров. О этом пишет украинский Telegram-канал бывшего военнослужащего ВСУ "Иний".

"Главное, чтобы поляки да румыны не взбудоражились… Даже без "безвредной" радиации (U-238 опасен вторичной радиацией, бета-излучением при попадании в организм и взаимодействии с тяжёлыми частицами), "обеднённый" уран — токсичная гадость, способная испортить здоровье человеку мизерными количествами".

"Но Толя (Шарий) сказал не переживать. В стойло, бараны", — подчёркивает автор.

"Ответка" от Москвы прилетела бумерангом

Собственно, это и есть "ответ России" на поставки этого оружия ВСУ. "Ответка" прилетела бумерангом и ударила по населению "союзников", которое в массе своей — русофобы и бандеровцы. Пусть и дальше восторгаются "западной помощью" в поддержку "демократии" на Украине.  

Боеприпасы с обедненным ураном были названы одной из возможных причин проблем со здоровьем ветеранов войны в Персидском заливе. Что же, "воинам света" тоже приготовиться.

В будущем и у Британии будут большие имидживые проблемы, а возможно, и судебные. 

Читайте по теме: "Нормальные люди так не делают": Путин ответит на убийство россиян обеднённым ураном

"Штормовая тень" надвигается на Россию. Как Москва ответит Лондону

Российское посольство: Британия ответит за боеприпасы с обеднённым ураном

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Военный стратег: "Или мы применим ядерное оружие, или проиграем"
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы юрий кот
Новости
Исчезнувший с ТВ Дмитрий Шепелев стал продюсером и готовится к запуску собственного шоу
Илья Авербух помогает деньгами оставшейся без доходов семье Романа Костомарова
Советник Пушилина Гагин рассказал, зачем ВСУ наносят удары по мирному населению по всей линии соприкосновения
Полковник Литовкин призвал ВС РФ уничтожить тоннели в Карпатах и Киевский вокзал
Симоньян рассказала о доходах российских генералов
Хирург Алмазов перечислил спортивные упражнения, которые вредят здоровью пожилых людей
Тётя Елены Блиновской прокомментировала арест блогерши
Пользователей Twitter* рассмешил снимок обнимающихся Риши Сунака и Владимира Зеленского
Военный эксперт рассказал об оружии РФ, способном перехватывать британские ракеты Storm Shadow
Неонатолог Мурзина: грудное вскармливание может нести смертельную угрозу ребёнку
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Никогда такого не было: какие пациенты больше всего нервируют врачей
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
"Это русские". Зеленский нашёл виноватых в падении награды Карла Великого
Олега Тинькова раскритиковали за поддержку фигуриста Романа Костомарова
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Последние материалы
Советник Пушилина Гагин рассказал, зачем ВСУ наносят удары по мирному населению по всей линии соприкосновения
Полковник Литовкин призвал ВС РФ уничтожить тоннели в Карпатах и Киевский вокзал
Симоньян рассказала о доходах российских генералов
Хирург Алмазов перечислил спортивные упражнения, которые вредят здоровью пожилых людей
Тётя Елены Блиновской прокомментировала арест блогерши
Пользователей Twitter* рассмешил снимок обнимающихся Риши Сунака и Владимира Зеленского
Военный эксперт рассказал об оружии РФ, способном перехватывать британские ракеты Storm Shadow
Неонатолог Мурзина: грудное вскармливание может нести смертельную угрозу ребёнку
Советник Пушилина Гагин уверен, что украинские самолёты уже приспособили для запусков ракет Storm Shadow
Бумеранг вернулся: Москва ответила Лондону на поставки ВСУ снарядов с обеднённым ураном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников