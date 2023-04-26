Российское посольство: Британия ответит за боеприпасы с обедненным ураном

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британия не сможет избежать ответственности за последствия применения снарядов с обедненным ураном, переданных ВСУ и использованных на Украине. Об этом заявили представители российского посольства в Лондоне.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что Лондон уже направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не следит, откуда ведутся обстрелы этими снарядами.

Напомним, снаряды с обедненным ураном — это оружие, в котором в качестве заполнителя используется металл, полученный из природного урана путем удаления большей части изотопа U-235. Обедненный уран имеет высокую плотность и жесткость, что делает его привлекательным материалом для изготовления бронебойных снарядов и бомб.

При этом обедненный уран является весьма токсичным веществом и может иметь серьезные последствия для здоровья людей, которые были подвержены его действию.