"Нормальные люди так не делают": Путин ответит на убийство россиян обеднённым ураном

5:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Вопрос в том, как ответит РФ на утилизацию своего населения и территорий снарядами с обеднённым ураном.

Британские активисты: обеднённый уран — катастрофа для населения

Британская организация Campaign for Nuclear Disarmament (CND) осудила поставки на Украину боеприпасов с обеднённым ураном (ОУ), заявив во вторник, что это станет "дополнительной экологической и медицинской катастрофой для тех, кто живёт в очаге конфликта".

Эксперты организации указывают, что обеднённый уран излучает три четверти радиоактивности природного урана и разделяет многие из его рисков и опасностей. При ударе может выделяться токсичная или радиоактивная пыль, которая затем вдыхается.

По словам CND, это является причиной резкого роста заболеваемости некоторыми видами рака, такими как рак молочной железы или лимфома в районах, где снаряды с ОУ использовались. Другие заболевания включают почечную недостаточность, расстройства нервной системы, заболевания лёгких и репродуктивные проблемы.

"Как и в Ираке, добавление в этот конфликт боеприпасов с обеднённым ураном только усугубит долгосрочные страдания гражданского населения. Отправка их в очередную зону боевых действий не поможет народу Украины", — сказала Генеральный секретарь CND Кейт Хадсон.

Но для властей Великобритании такие предупреждения собственных учёных, расцениваются как кремлёвская пропаганда.

В Лондоне сделали вид, что это русская пропаганда

В Великобритании заявили, что бронебойные снаряды с ОУ десятилетиями были стандартным вооружением и не имели "никакого отношения к ядерному оружию". Министерство обороны обвинило Россию в преднамеренной дезинформации за характеристику боеприпасов как "оружия с ядерным компонентом".

Напомним, что чиновница в Министерстве обороны Аннабель Голди объявила в среду о предстоящей поставке ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Challenger 2, заявив, что они очень эффективны для поражения современных танков и бронетехники. По словам военных экспертов, снаряды уже поставлены вместе с танками и находятся если не на Украине, то в Польше.

Президент России Владимир Путин предупредил в ответ, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее "ядерные компоненты" и будет "соответствующим образом" реагировать. Здесь вспомним, как недавно Путин в Мелитополе охарактеризовал солдат ВСУ, минирующих медоборудование: "ненормальные люди".

Каким будет реальный ответ РФ?

Может быть, действия ненормального Лондона, наконец, станут поводом для разрыва дипломатических отношений с Британией или хотя бы снижением их уровня. А если последует массовое применение снарядов с ОУ, то Москва будет иметь полные основания использовать тактическое ядерное оружие. Причём, сначала прилетит не на британские острова, а куда-нибудь на границу с Польшей. А затем и по Великобритании, и для этого есть такое оружие как торпеда "Посейдон".

Для британцев наступают тяжёлые времена — жить под такой угрозой непросто, хотя многие из них считают её "запугиванием". Им будет предоставлена возможность проверить. С высокой плотностью населения, отсутствием мер гражданской обороны, концентрацией правительства в Лондоне, чрезмерным доверием к США, Великобритания исключительно плохо подготовлена к тому, чтобы пережить даже один ядерный удар.

Да, собственные Trident и некоторые союзники могут нанести ответный удар, но это будет слабым утешением для простых британцев, оказавшихся мишенью в войне, которая их совсем не касается.

Цель Лондона — убить как можно больше русских

Учитывая последствия применения снарядов с ОУ в Ираке и Югославии, цель англичан простая — убить как можно больше русских и заразить уже российские территории. То есть, в победу ВСУ они не верят. Но это слабое утешение.

Кроме того, Лондон:

хочет угодить янки;

демонстрирует потуги британского империализма, который желает возродиться за счёт пролитой славянской крови, не своей, потому что сами воевать британцы не собираются;

переключить внимание своего населения от жестокого экономического кризиса на внешнюю угрозу. Достаточно сказать, что реальная заработная плата среднего класса теряет до тысячи фунтов стерлингов в год, так как растёт инфляция (10,4% в феврале), а на рынке сложился дефицит многих товаров, в том числе продовольствия, особенно овощей.

Складывается ситуация, когда никто из британцев не пожалеет, если нынешние власти Британии уйдут в небытие, а придут те люди, которые будут о них заботиться.

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