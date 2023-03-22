Вопрос в том, как ответит РФ на утилизацию своего населения и территорий снарядами с обеднённым ураном.
Британская организация Campaign for Nuclear Disarmament (CND) осудила поставки на Украину боеприпасов с обеднённым ураном (ОУ), заявив во вторник, что это станет "дополнительной экологической и медицинской катастрофой для тех, кто живёт в очаге конфликта".
Эксперты организации указывают, что обеднённый уран излучает три четверти радиоактивности природного урана и разделяет многие из его рисков и опасностей. При ударе может выделяться токсичная или радиоактивная пыль, которая затем вдыхается.
По словам CND, это является причиной резкого роста заболеваемости некоторыми видами рака, такими как рак молочной железы или лимфома в районах, где снаряды с ОУ использовались. Другие заболевания включают почечную недостаточность, расстройства нервной системы, заболевания лёгких и репродуктивные проблемы.
"Как и в Ираке, добавление в этот конфликт боеприпасов с обеднённым ураном только усугубит долгосрочные страдания гражданского населения. Отправка их в очередную зону боевых действий не поможет народу Украины", — сказала Генеральный секретарь CND Кейт Хадсон.
Но для властей Великобритании такие предупреждения собственных учёных, расцениваются как кремлёвская пропаганда.
В Великобритании заявили, что бронебойные снаряды с ОУ десятилетиями были стандартным вооружением и не имели "никакого отношения к ядерному оружию". Министерство обороны обвинило Россию в преднамеренной дезинформации за характеристику боеприпасов как "оружия с ядерным компонентом".
Напомним, что чиновница в Министерстве обороны Аннабель Голди объявила в среду о предстоящей поставке ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Challenger 2, заявив, что они очень эффективны для поражения современных танков и бронетехники.
По словам военных экспертов, снаряды уже поставлены вместе с танками и находятся если не на Украине, то в Польше.
Президент России Владимир Путин предупредил в ответ, что Москва будет рассматривать это оружие как содержащее "ядерные компоненты" и будет "соответствующим образом" реагировать. Здесь вспомним, как недавно Путин в Мелитополе охарактеризовал солдат ВСУ, минирующих медоборудование: "ненормальные люди".
Может быть, действия ненормального Лондона, наконец, станут поводом для разрыва дипломатических отношений с Британией или хотя бы снижением их уровня. А если последует массовое применение снарядов с ОУ, то Москва будет иметь полные основания использовать тактическое ядерное оружие. Причём, сначала прилетит не на британские острова, а куда-нибудь на границу с Польшей. А затем и по Великобритании, и для этого есть такое оружие как торпеда "Посейдон".
Для британцев наступают тяжёлые времена — жить под такой угрозой непросто, хотя многие из них считают её "запугиванием". Им будет предоставлена возможность проверить. С высокой плотностью населения, отсутствием мер гражданской обороны, концентрацией правительства в Лондоне, чрезмерным доверием к США, Великобритания исключительно плохо подготовлена к тому, чтобы пережить даже один ядерный удар.
Да, собственные Trident и некоторые союзники могут нанести ответный удар, но это будет слабым утешением для простых британцев, оказавшихся мишенью в войне, которая их совсем не касается.
Учитывая последствия применения снарядов с ОУ в Ираке и Югославии, цель англичан простая — убить как можно больше русских и заразить уже российские территории. То есть, в победу ВСУ они не верят. Но это слабое утешение.
Кроме того, Лондон:
Складывается ситуация, когда никто из британцев не пожалеет, если нынешние власти Британии уйдут в небытие, а придут те люди, которые будут о них заботиться.
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