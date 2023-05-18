Военный эксперт: вместо "красных линий" пора наносить ответные удары

4:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Зеленский заявил, что до конца года СВО на Украине закончится, причём на условиях Киева. Каким образом Запад хочет принудить Россию к миру, почему давно пора наносить удары по объектам НАТО в Европе и правда ли, что Москва получит разорённые территории, а Киев — цветущую Западную Украину, Pravda.Ru рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Фото: redstar.ru

— Зеленскому вручили в Ахене большую медаль имени Карла Великого. Её вручают тем, кто помогает строить единую Европу. Когда-то её получил Аденауэр, в наше время её получил папа Франциск, Тихановская — совершенно недостойные люди. На вручении Зеленский высказался в том духе, что русские вылезают буквально из любой щели и мешают европейцам жить. Вот только почему-то европейцы лезут на территорию России, а отнюдь не Россия на территорию Европы, причём уже веками. Может, надо было раскатать эту Европу в 1945 году и не дать ей подняться?

Зеленский заявил, что война должна закончиться в течение года, но это будет не по московскому сценарию, а по сценарию Украины и Запада.

Хорошо видно, каким образом нас думают "принудить к миру". В Луганске нанесены удары по территории:

машиностроительного завода № 100,

бывшего авиационного училища военных штурманов.

Важно, что удар нанесён при помощи Storm Shadow. Это тяжёлая крылатая ракета, многоцелевая, очень дорогая, с защищённым каналом связи, дальняя, летящая крайне низко. Storm Shadow запускается

с надводного или подводного плавсредства;

с авиационных носителей F-35, F-16, Mirage 2000, Rafale и других самолётов НАТО;

с наземной пусковой установки для крылатых ракет класса Мk-41.

Получается, Storm Shadow была запущена иностранными пилотами или операторами или с корабля, или с самолёта, который отнюдь не является самолётом ВСУ, или с пусковой установки, которая была привезена из Польши (в Польше Mk-41 очень много — американцы постарались). Это уже прямое участие в конфликте не только оружием, но и системами пуска, и платформой для запуска. Думаю, что мы имеем полное право анонимно уничтожить, допустим, базу Жешув или пощипать ей хвост.

Напомню о прецеденте: когда американцы подло убили Сулеймани, главу Корпуса Стражей Исламской Революции в Иране, то Иран ответил ударом по американской базе, и Иран абсолютно не волновало то, что кто-то сотрёт его с лица земли, и никто Иран с лица земли не стёр.

Давайте не будем более пугливы, чем другие страны, всё-таки мы крупнее и вообще являемся супердержавой. Почему мы не можем ударить по американской базе, необязательно на Украине, или не можем поставить оружие повстанцам на территории Франции или Германии, и тем самым просигнализировать, что в наши зоны с тяжёлым вооружением лезть нельзя? У нас были "красные линии". Может, хватит уже про эти линии рассказывать? Может, пора удары наносить?

Коль скоро Зеленский — "строитель Европы", то надо его в Европу и отправить. А для этого уничтожить мосты над Днепром. Очень "умные" доброхоты говорят: "Мы уничтожим мосты над Днепром. А как же мы будем наступать на Западную Украину?" Не волнуйтесь, если ВСУ будут наступать, они сами все свои мосты взорвут. Они каждое здание в Артёмовске взрывают, оставляя его. Мосты надо сейчас разрушать, чтобы нарушить коммуникации навсегда, лишить их армию подвоза продовольствия, боекомплектов, иначе они действительно нас усадят за стол переговоров.

А там никакого равенства нет, потому что Зеленский так всё обустроил со своими хозяевами, что мы получили разорённый разрушенный край с миллионами голодных людей и выжженной землей, на которой всё надо строить заново, а у них по-прежнему цветущая Западная Украина, да мы ещё не договорились, что они нам до Днепра что-то отдадут, где ничего не разрушено и нормальная инфраструктура. Может, пора уже что-то с этим сделать, наконец?!