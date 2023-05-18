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Александр Артамонов

Военный эксперт: вместо "красных линий" пора наносить ответные удары

4:26
Силовые структуры » Министерство обороны

Зеленский заявил, что до конца года СВО на Украине закончится, причём на условиях Киева. Каким образом Запад хочет принудить Россию к миру, почему давно пора наносить удары по объектам НАТО в Европе и правда ли, что Москва получит разорённые территории, а Киев — цветущую Западную Украину, Pravda.Ru рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Военный эксперт: вместо "красных линий" пора наносить ответные удары
Фото: redstar.ru

— Зеленскому вручили в Ахене большую медаль имени Карла Великого. Её вручают тем, кто помогает строить единую Европу. Когда-то её получил Аденауэр, в наше время её получил папа Франциск, Тихановская — совершенно недостойные люди. На вручении Зеленский высказался в том духе, что русские вылезают буквально из любой щели и мешают европейцам жить. Вот только почему-то европейцы лезут на территорию России, а отнюдь не Россия на территорию Европы, причём уже веками. Может, надо было раскатать эту Европу в 1945 году и не дать ей подняться?

Зеленский заявил, что война должна закончиться в течение года, но это будет не по московскому сценарию, а по сценарию Украины и Запада.

Хорошо видно, каким образом нас думают "принудить к миру". В Луганске нанесены удары по территории:

  • машиностроительного завода № 100,
  • бывшего авиационного училища военных штурманов.

Важно, что удар нанесён при помощи Storm Shadow. Это тяжёлая крылатая ракета, многоцелевая, очень дорогая, с защищённым каналом связи, дальняя, летящая крайне низко. Storm Shadow запускается

  • с надводного или подводного плавсредства;
  • с авиационных носителей F-35, F-16, Mirage 2000, Rafale и других самолётов НАТО;
  • с наземной пусковой установки для крылатых ракет класса Мk-41.

Получается, Storm Shadow была запущена иностранными пилотами или операторами или с корабля, или с самолёта, который отнюдь не является самолётом ВСУ, или с пусковой установки, которая была привезена из Польши (в Польше Mk-41 очень много — американцы постарались). Это уже прямое участие в конфликте не только оружием, но и системами пуска, и платформой для запуска. Думаю, что мы имеем полное право анонимно уничтожить, допустим, базу Жешув или пощипать ей хвост.

Напомню о прецеденте: когда американцы подло убили Сулеймани, главу Корпуса Стражей Исламской Революции в Иране, то Иран ответил ударом по американской базе, и Иран абсолютно не волновало то, что кто-то сотрёт его с лица земли, и никто Иран с лица земли не стёр.

Давайте не будем более пугливы, чем другие страны, всё-таки мы крупнее и вообще являемся супердержавой. Почему мы не можем ударить по американской базе, необязательно на Украине, или не можем поставить оружие повстанцам на территории Франции или Германии, и тем самым просигнализировать, что в наши зоны с тяжёлым вооружением лезть нельзя? У нас были "красные линии". Может, хватит уже про эти линии рассказывать? Может, пора удары наносить?

Коль скоро Зеленский — "строитель Европы", то надо его в Европу и отправить. А для этого уничтожить мосты над Днепром. Очень "умные" доброхоты говорят: "Мы уничтожим мосты над Днепром. А как же мы будем наступать на Западную Украину?" Не волнуйтесь, если ВСУ будут наступать, они сами все свои мосты взорвут. Они каждое здание в Артёмовске взрывают, оставляя его. Мосты надо сейчас разрушать, чтобы нарушить коммуникации навсегда, лишить их армию подвоза продовольствия, боекомплектов, иначе они действительно нас усадят за стол переговоров.

А там никакого равенства нет, потому что Зеленский так всё обустроил со своими хозяевами, что мы получили разорённый разрушенный край с миллионами голодных людей и выжженной землей, на которой всё надо строить заново, а у них по-прежнему цветущая Западная Украина, да мы ещё не договорились, что они нам до Днепра что-то отдадут, где ничего не разрушено и нормальная инфраструктура. Может, пора уже что-то с этим сделать, наконец?!

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Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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