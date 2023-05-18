Сколько зарабатывают, трудясь на СВО

Редакция сетевого издания "ИнфоВосток" провела исследование и выяснила, насколько выгодно работать на СВО.

Фото: Вадим Савицкий

По сообщениям приморских СМИ ("АИФ-ПРИМОРЬЕ") во Владивостоке открылся первый центр по поиску и набору работников в ряды "группы Вагнера".

Теперь в довесок к номеру телефона, по которому раньше предоставлялась вся необходимая информация (+7-951-009-17-77), открылся пункт приема новых бойцов-"оркестрантов". Стационарный центр расположился недалеко от Рыбохозяйственного университета, на улице Стрелочной, дом 5а.

Контракт на зону СВО длится от полугода. Зарплата на начальном этапе составляет 240 000 рублей (к ним также могут добавиться премии) — эту информацию публикуют различные официальные группы в соцсетях. Чтобы узнать, сколько в среднем может получить боец, корреспондент газеты "Аргументы и Факты" решил позвонить по номеру телефона и спросить, что конкретно предлагает компания. Оказалось, ежемесячный заработок при усердной работе может доходить до 800 000 рублей. В эти цифры сложно поверить, однако эту информацию в интервью подтвердил один из самих "вагнеровцев":

"Зарплаты соответствуют выполняемым задачам. Вот премию за три месяца сейчас получил — это порядка двух миллионов. Зарплаты тоже достойные".

При этом многие бойцы получают награды — как принятые внутри компании, так и общегосударственные.

Выходит, что вставать на защиту собственной Родины не только статусно, за это также можно получить довольно большое вознаграждение.

Если посмотреть на статистику, можно выяснить, что среднемесячная зарплата в Приморском крае составляет чуть более 60 000 рублей. В таких условиях жалование в размере 240 000 рублей в месяц выглядит несомненно привлекательно.

Скриншот "Город работ.ру"

Несложно посчитать, что основной оклад одного работника ЧВК "Вагнер" равен четырем среднемесячным окладам по Владивостоку. А с учетом премий — и того четырнадцати.

Не будем забывать также о том факте, что в процессе работы бойцам не надо ничего тратить ни на проживание, ни на питание, ни на дорогу, ведь все это оплачивается из средств компании.

Давайте предположим, что в среднем за несколько месяцев "вагнеровец" с достаточным боевым опытом получит по 500 тысяч рублей за каждый месяц работы. Тогда заработанной суммы хватит на покупку целой однокомнатной квартиры. Либо, если требуется большая жилплощадь, на первый взнос по ипотеке, который составит больше половины стоимости двухкомнатной квартиры.

Данные с сайта Farpost.ru

Какие еще профессии могут похвастаться таким бонусом?

Как во Владивостоке принимают "оркестрантов Вагнера"?

Надо отметить, что несколько лет назад волна информации о ЧВК "Вагнер" уже прокатывалась по Владивостоку. Тогда молодая девушка-дизайнер под ником Веселый Лис создала ряд постеров, тематически связанных с "вагнеровцами". В качестве комментариев к созданным работам она уточняла:

"Эти люди — герои, самые настоящие. У них есть своя аура, свои символы, своя идея, которые я старалась передать в этих работах".

Постер художницы под ником Веселый Лис