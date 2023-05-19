Два удара по ВСУ - взятие Артёмовска и ликвидация Залужного

4:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Взятие Артёмовска ЧВК "Вагнер" ждут все, и счёт идёт на часы. Между тем ВСУ ждёт ещё один удар — гибель главкома Валерия Залужного.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Артёмовск взят на 99 процентов, фланги ЧВК "Вагнер" вне угрозы

Немецкий телеканал RND считает, что Артёмовск (Бахмут) уже "практически захвачен Россией". Ресурс ссылается на слова полковник Маркуса Рейснера из австрийских вооруженных сил.

"По сути, от 98 до 99 процентов Бахмута находится в руках русских", — сказал он.

Украине подконтрольно лишь меньше квадратного километра города, примерно от 700 до 800 метров, пишет RND.

"Украинские войска на флангах пока не смогли добиться каких-либо значительных успехов, таких как продвижение к черте города", — пояснил Рейснер.

Даже украинцы уже согласны, что город скоро будет под контролем ДНР.

"Наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолёт", — заявила пятницу замминистра обороны Анна Маляр.

По её словам, "в окрестностях Бахмута сегодня темпы продвижения украинских войск несколько снижены".

Главред ресурса "Цензор.нет" Юрий Бутусов пишет, что продвижение ВСУ на флангах улучшает оборону на линии Часов Яр-Константиновка, но "сам Бахмут врагу уже фактически удалось захватить".

Telegram-канал "Резидент" согласен и указывает, что все наступающие силы России "действуют синхронно". Этот же украинский источник подтверждает, что продвижение на флангах Артёмовска застопорилось, а командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский "снова начал ссылаться на климатическое оружие российской армии".

"Сейчас ситуативные успехи на флангах никак не влияют на удержание города, а надежды на окружение Бахмута минимальны", — уверен "Резидент".

ЧВК "Вагнер" пойдёт дальше

Западные и украинские источники не сомневаются, что ЧВК "Вагнер" после взятия города не остановится.

"Резидент" считает, что готовится удар по Красному (Ивановское), чтобы "остановить продвижение ВСУ на флангах и нанести моральный урон украинской армии".

"Нужно понимать, что у (бойцов) "Вагнера" есть тяжелая техника, самоходная артиллерия и авиация, которую они постоянно получают в неограниченных масштабах для своих операций, а значит не стоит рассчитывать на остановку их действий после падения Бахмута", — пишет автор.

Австриец Рейснер полагает, что ночью части ВСУ отступят небольшими группами по два-три человека к Часовому Яру, где "Украина собрала много войск". Местность вокруг Бахмута "очень ровная, с небольшими участками леса между полями". А до Красного — 2 километра. По словам полковника Рейснера, русские "в данный момент" развёртывают лишь небольшую часть своих резервов, "не выдвигая вперед огромное количество новых сил".

Согласно последним российским данным, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" 19 мая оказывали давление на последний укрепрайон ВСУ севернее бывшему памятнику "Самолет". Идёт зачистка прилегающих к высоткам кварталов и подавление огневых точек противника. Вероятно, готовится почва к ночному решительному штурму.

Где Залужный?

Моральный удар будет нанесён ВСУ и новостью о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного.

Командир ЧВК Евгений Пригожин прокомментировал его исчезновение из медиаполя:

10-11-12 мая Залужный был в зоне досягаемости артиллерии ЧВК "Вагнер";

тогда же был проведен ряд "мероприятий";

насколько они успешны — пока непонятно.

По мнению одного известного в Telegram экстрасенса, "живой энергии не ощущается при контакте с фигурой (Залужного)".

"Да, это правда. В паблике ( вероятно, в Telegram - ред.) есть письменные фразы, но нет человека живьем", — комментирует мнение Ольги известный политолог Марат Баширов.

"Бригада №3 ВСУ уходит из Бахмута. Ну, как уходит. Бежит зигзагами. Сегодня вечером или завтра триумф Пригожина: Бахмут превращается в Артёмовск, написал Баширов в Telegram-канале "Политджойстик".

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