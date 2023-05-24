Уроки нападения ДРГ ВСУ на Белгородскую область

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Какие уроки надо вынести из нападения украинской ДРГ на деревни Белгородской области.

Фото: podolyaka.ru. Сайт Юрия Подоляки

ДРГ ВСУ въехала в РФ по дороге

22 мая диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) ВСУ были атакованы посёлки Козинка, Глотово, Гора Полдол прямо у границы с РФ — до 4 км в глубине территории Белгородской области в Грайваронском районе.

После обстрелов приграничной территории, ДРГ заехала на БТР не по полям, а прямо через пограничный КПП "Грайварон" — по дороге, и поехала по ней в сторону города Грайварон. Диверсанты больше суток терроризировали (убивать прямо или брать заложников не решались из-за возможной реакции Запада) местных жителей. Обозначенные населенные пункты фактически были эвакуированы. Вытеснена ДРГ силами Минобороны, (стрелять прямо не решались, оберегая мирных жителей) была только на следующий день.

На своих ошибках не учимся

Вырисовываются следующие выводы из случившегося:

1. Урок нападения ДРГ в Брянской области в марте не пошёл впрок, по-прежнему нет уверенности, что граница с Украиной закрыта. На КПП "Грайварон" сил сдерживания было явно недостаточно. Остались прежние вопросы об оборудовании границы: есть ли рвы, стена, сигнализация, видеонаблюдение, каково качество связи с партнёрами в МО.

Если диверсанты заехали по дороге, то почему на КПП или чуть поодаль не были предусмотрены армейские силы поражения — то есть танки, артиллерия, переносные противотанковые управляемые ракеты.

3. Оборонительные сооружения в Белгородской области были построены за этими сёлами — на расстоянии от 5 км от границы, т. е., по сути, перечисленные деревни являются "серой зоной". И таких сёл много на протяжении границы. Поэтому специалистами предлагается:

их отселять, на что у государства без ввода постоянного режима КТО нет компетенций, и многие откажутся уезжать;

организовать вооружённое ополчение в приграничных районах. Идея витает в воздухе давно, но пока не получила одобрения в верхах. Речь идёт о вспомогательных силах, чья задача лишь дать время армии отреагировать на нападение или купировать его самостоятельно;

отодвинуть границу на 300-400 км в Харьковскую область Украины.

4. Сработал фактор неожиданности, хотя силы ДРГ выдвинулись большие — более 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов, по данным МО. Как их могли не увидеть?

5. Участие генерала Александра Лапина в зачистке сёл говорит о том, что сработала не система, а ручное управление ситуацией.

Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обращаясь к своему жителю: "Вопросов к Минобороны у меня больше, чем у вас".

Панику уже не вызвать, надо отлаживать систему

Несомненно, Украина будет пытаться повторить подобные вылазки, и они будут всё большими по обхвату и силам.

Вызвать панику среди россиян у Киева не получилось и уже не получится. Люди уже разбираются, где фейк, а где правда, и слушали Гладкова, который себя зарекомендовал честным и деятельным человеком.

Тем не менее, Москве надо делать выводы и чем скорее, тем лучше, иначе пропагандистские атаки (не для местных жителей) рискуют перерасти в реальные с нападением ДРГ ВСУ на областные приграничные города. Такие планы у киевского режима есть.

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