Паника вечером 11 мая на Телеграм-платформе в духе "всё пропало" была вызвана заявлениями российских военкоров о "прорывах" ВСУ в начавшемся наступлении. Это вызывает самые плохие подозрения.
Отличились военкоры Александр Симонов, Евгений Поддубный и Александр Коц. Сначала Симонов, который ведёт Telegram-канал "Позывной Брюс" сообщил, что "прорыв" ВСУ в Богдановке "оказался успешным". Далее он запускал в течение вечера другие "плохие новости" вокруг Артёмовска.
Например, что подразделения 9 мотострелкового полка ВС РФ оставили лесополосу и укрепрайон, отойдя в северном направлении на глубину 600 метров, тем самым "снова открыв ВСУ дорогу Часов Яр — Бахмут" и утратив "участок фронта шириной до 650 м на глубину до 600 м в районе Богдановки".
На посты Симонова сослался уже военкор Евгений Поддубный с аудиторией под миллион подписчиков. Рассказав о начале окружения россиян в Артёмовске, Поддубный написал:
"И это ещё не всё. В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях".
Далее с его лёгкой руки прошла информация о накапливании сил в районе Гуляй Поля на Запорожском направлении с целью "прорвать первую линию обороны".
Он же сообщил о передвижении по объездной дороге Харькова "весь день" "колонн военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление". Затем, ссылаясь на проект Семёна Пегова, Поддубный заявил, что "под Майорском противник также пошёл в атаку".
Обстановка тяжёлая, уточнил военкор. Надо было подбавить жару и написать "тяжелейшая".
Потом ближе к десяти вечера Поддубный призвал быть поспокойнее, но его предыдущие посты были написаны в крайне тревожной лексике и призыв не возымел действия.
В таком же ключе сообщал новости Александр Коц, с аудиторией более 600 тысяч человек, который подтвердил, что танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией.
Тему подхватил украинский блогер Анатолий Шарий с аудиторией в 2 млн человек, который сообщил, что из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра, "похоже, что готовится десантная операция ВСУ".
И вот тут стало ясно, что подключился украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО).
Потом военнослужащие РФ с мест стали опровергать информацию о прорывах. То же самое сделало Минобороны РФ, а Коц и Поддубный стали опровергать себя же.
В результате выяснилось, что речь не идёт о прорывах, а о выдавливании российских сил, занятии некоторых опорников с территорией до квадратного километра в Артёмовске. На остальных участках не было продвижения и заметного движения техники ВСУ.
На Telegram-платформе анализировали панику.
Главные выводы:
От себя добавим, что такого рода паника даёт повод, чтобы Запад давал и давал оружие и боеприпасы ВСУ. Вот как среагировал Bild:
"Украинское наступление началось. Русские войска в панике! Украина снова побеждает”.
И если российские военкоры действовали организованно и по чьему-то заказу, то это очень плохо. Если же они не понимают, как действуют на мирных жителей слова "прорыв", "двигаются в сторону Белгорода", " и это ещё не всё", то это вдвойне плохо.
Кстати, украинские военные и политические каналы совсем не освещали свои вчерашние "успехи", удивляясь, откуда русские их взяли.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.