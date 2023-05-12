"ВСУ прорвались и идут на Белгород": зачем военкоры организовали панику в России

5:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Паника вечером 11 мая на Телеграм-платформе в духе "всё пропало" была вызвана заявлениями российских военкоров о "прорывах" ВСУ в начавшемся наступлении. Это вызывает самые плохие подозрения.

Фото: скрин видео

Три военкора организовали вечер "плохих новостей"

Отличились военкоры Александр Симонов, Евгений Поддубный и Александр Коц. Сначала Симонов, который ведёт Telegram-канал "Позывной Брюс" сообщил, что "прорыв" ВСУ в Богдановке "оказался успешным". Далее он запускал в течение вечера другие "плохие новости" вокруг Артёмовска.

Например, что подразделения 9 мотострелкового полка ВС РФ оставили лесополосу и укрепрайон, отойдя в северном направлении на глубину 600 метров, тем самым "снова открыв ВСУ дорогу Часов Яр — Бахмут" и утратив "участок фронта шириной до 650 м на глубину до 600 м в районе Богдановки".

На посты Симонова сослался уже военкор Евгений Поддубный с аудиторией под миллион подписчиков. Рассказав о начале окружения россиян в Артёмовске, Поддубный написал:

"И это ещё не всё. В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях".

Далее с его лёгкой руки прошла информация о накапливании сил в районе Гуляй Поля на Запорожском направлении с целью "прорвать первую линию обороны".

Он же сообщил о передвижении по объездной дороге Харькова "весь день" "колонн военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление". Затем, ссылаясь на проект Семёна Пегова, Поддубный заявил, что "под Майорском противник также пошёл в атаку".

Обстановка тяжёлая, уточнил военкор. Надо было подбавить жару и написать "тяжелейшая".

Потом ближе к десяти вечера Поддубный призвал быть поспокойнее, но его предыдущие посты были написаны в крайне тревожной лексике и призыв не возымел действия. В таком же ключе сообщал новости Александр Коц, с аудиторией более 600 тысяч человек, который подтвердил, что танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией.

Тему подхватил украинский блогер Анатолий Шарий с аудиторией в 2 млн человек, который сообщил, что из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра, "похоже, что готовится десантная операция ВСУ".

И вот тут стало ясно, что подключился украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО).

"Прорывов" не было

Потом военнослужащие РФ с мест стали опровергать информацию о прорывах. То же самое сделало Минобороны РФ, а Коц и Поддубный стали опровергать себя же.

В результате выяснилось, что речь не идёт о прорывах, а о выдавливании российских сил, занятии некоторых опорников с территорией до квадратного километра в Артёмовске. На остальных участках не было продвижения и заметного движения техники ВСУ.

Всё плохо не на фронте, а в головах военкоров

На Telegram-платформе анализировали панику.

Главные выводы:

Telegram-канал "Резидент": "Учитывая, как легко поддались панике военкоры и россияне, ЦИПСО получило указание усилить работу в российском Telegram с распространением паники и масштабах контрнаступления, чтобы вызывать панику среди вражеских ЛОМов".

Александр Ходаковский: "Уровень напряжения, который возник вчера и выразился в качестве и количестве звонков и сообщений, говорит о том, что морально мы не вполне готовы”.

Telegram-канал "Свидетели Байрактара": "Не забываем, что украинцы в первую очередь атакуют в информационном пространстве. Будет огромное количество выбросов с целью посеять панику. Эту тактику нужно изучать. Против нас работают самые высококвалифицированные специалисты в мире".

"Типичная Одесса": "Поддубного и Коца выписываем из слонов после их постов".

От себя добавим, что такого рода паника даёт повод, чтобы Запад давал и давал оружие и боеприпасы ВСУ. Вот как среагировал Bild:

"Украинское наступление началось. Русские войска в панике! Украина снова побеждает”.

И если российские военкоры действовали организованно и по чьему-то заказу, то это очень плохо. Если же они не понимают, как действуют на мирных жителей слова "прорыв", "двигаются в сторону Белгорода", " и это ещё не всё", то это вдвойне плохо.

Кстати, украинские военные и политические каналы совсем не освещали свои вчерашние "успехи", удивляясь, откуда русские их взяли.

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