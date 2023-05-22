Реальная и информационная атаки ВСУ в Белгородской области захлебнулись

На фоне поражения в Артёмовске, логично предположить, что ВСУ активизируются в другом месте, а именно, в приграничье с РФ, в частности, в Белгородской области. Так и случилось.

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Заход украинской ДРГ в Грайворонский округ Белгородской области

Многие сейчас вспоминают многочисленные предупреждения об атаке на Белгородскую область. В частности, об этом говорил и Евгений Пригожин.

22 мая появились сообщения об обстреле села Глотово Грайворонского округа области и о заходе в округ украинской ДРГ.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил сообщения в Telegram:

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать".

Readovka в Telegram сообщила чуть позже, что территория Горы-Подол, Глотово и Козинки, куда заходила украинская ДРГ, "полностью взята под контроль русской армии". Сейчас, по данным источника издания, идет прочёсывание местности.

В Telegram есть также новости о количестве техники и сил ВСУ, принявших участие в нападении на российский пограничный пункт "Грайворон". Вероятно, заход ДРГ, о которой говорил Гладков, и атака на пограничников произошли одновременно — вторые прикрывали первых.

"Хохлы при поддержке 2 танков и 3 БМП атаковали наш укреп в районе населённого пункта Козинка Грайворонского района. Атака отбита", — пишет Telegram-канал белгородца "Записки Ветерана". "Атака украинской ДРГ в районе Козинки в Белгородской области отбита", — сообщает источник РВНП. "Потерь среди пограничников нет", — добавил источник.

Больше информационная атака

Украинский Telegram-канал 93 бригады сообщает, что "не прошло и пары часов, как наша информационная и реальная атака захлебнулась".

Автор недоумевает: "Кто пойдет в атаку средь бела дня?! Да тем более по главной дороге?! Ну прямо отряд самоубийц какой-то. Явно попытка посеять панику среди населения противника, но безуспешная".

"Лучше бы рассказали народу, как дела с Бахмутом обстоят, и чего ждать дальше! А я скажу. Наши ребята в Часовом Яре уже знают — что! Возьмитесь за голову и займитесь реальным делом!", — указывает своим властям автор.

Борис Рожин в Telegram комментирует, что текущая активность на границе — это попытка сбивать негатив последних дней связанный с потерей Артёмовска.

"По содержанию действия идентичны набегу нациков в Брянскую область. Относительно же вопроса безопасности Белгородской области, то, не заняв север Харьковской области, вряд ли можно обеспечить полную безопасность границ области от обстрелов, действий ДРГ и т. п.", — пишет эксперт.

"Рыбарь" в Telegram указывает, что вместе с реальными кадрами боёв на КПП в Грайвороне вбрасывались постановочные видео — один из роликов с перемещением техники снимали под Шосткой в Сумской области.

По мнению авторов канала, украинской стороне удалось перебить часть частот местных радиостанций, из-за чего по радио распространяются панические призывы, в том числе, и о начале эвакуации из приграничных районов. Это, естественно, не соответствует действительности.

Гладков подтвердил, что на регион "идёт массированная информационная атака".

"Сейчас вижу, что идёт распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от Шебекинской администрации. Это враньё, этого нет", — сказал Гладков.

К "шоу" надо отнестись серьёзно

Украинский канал "Резидент", ссылаясь на источник в ОП, рассказал, что реального захода военных в Белгородскую область не будет, а "всё шоу устроено ради одного — чтобы сместить акцент с падения Бахмута" и провала контрнаступления на флангах.

Политик Олег Царёв, тем не менее, считает, что такие попытки наверняка ещё будут и лоббирует вооружение теробороны.

"Люди готовы, людям надо доверять, нет других вариантов. Нельзя превращать своих мужчин в жертв, не способных дать отпор врагу. Вернее способных, но лишенных такой возможности перестраховщиками", — пишет политик.

К нему присоединяется в Telegram депутат Думы Алексей Журавлёв. По его словам, вооружение теробороны — давно назревшая необходимость.

"Конечно, не следует раздавать оружие бездумно, всем подряд, но ответственных людей в стране достаточное количество. И вооружить их — отличный выход для обороны границы от полчищ украинских террористов", — считает депутат.

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