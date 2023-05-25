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Дарья Асламова

Чех-доброволец в Донбассе: плохо, что Россия не занимается пропагандой

4:46
Силовые структуры » Министерство обороны

Собственный корреспондент Pravda.Ru в Донбассе Дарья Асламова побывала на линии боевого соприкосновения и встретилась с добровольцем из Чехии, который вместе с супругой воюет на стороне России. Он рассказал, почему восемь лет защищает Донбасс; как украинская пропаганда опередила российскую и когда на Украине появилась армия НАТО.

— Почему вы из Чехии приехали в Донбасс?

— Потому что я ребёнок Советского Союза. Родился в Чехословакии, в Праге. Чехословакия была связана с Советским Союзом. У нас вторым государственным языком был русский. В школе нас уже с четвёртого класса учили разговаривать на русском языке.

— Кто вы по профессии?

— Ветеринарный врач. Но приходится лечить и людей, даже своего командира лечил.

— Ваш позывной — Бегемот. Имя не раскрываете?

— Почему? Меня зовут Юра. Мне можно не скрываться. В Чехии я уже осуждён на 20 лет за "терроризм", за то, что я участвую в спецоперации. К 20 годам приговорили не только меня — всех чехов, которые здесь были. Во всём мире только одна страна так сделала — Чехия.

— Значит, вы не можете вернуться в Прагу?

— Я никогда не хотел вернуться. У меня уже паспорт гражданина России. Моя жена — русская.

— Где вы познакомились с будущей женой?

— На Кипре. Она туда приехала. И я жил в то время на Кипре. Я вообще Чехии не подходил ментально.

— Чем занимается ваша жена?

— Она хороший качественный гранатомётчик. Она с 2015 года здесь.

— Потрясающе! Почему вы всё-таки решили приехать сюда?

— Мы решили приехать в Чернигов, где были наши знакомые. К сожалению, я видел всех этих тварей, нацистов. Там был их отряд, они зиговали, бабушек обижали. В то время там были люди ещё за нас. На День Победы бабушки пели "Катюшу". Ездили машины УАЗ. На некоторых уазиках были георгиевские ленточки. Мы жили в Чернигове четыре месяца в 2014 году.

С российской стороны не было и нет пропаганды. Пророссийские люди мне могли говорить что угодно. Я просто не мог сообразить, что украинцы в это время уже хохлы. Что это вообще возможно. Например, я был на Параде Победы в Киеве, а мне говорили жители: вы, чехи, такие приветливые, но вы же нас предали, Чехия же в НАТО. У меня много друзей:

  • русских,
  • украинцев.

А сейчас мне пишут мои бывшие друзья — хохлы, что они будут на моих костях плясать на площадях. Раньше они были пророссийские, а сейчас они нацисты.

— Настолько хорошо работает пропаганда на Украине?

— Да. Это русские упустили. Это же началось сразу после развала Советского Союза, уже к этому шло.

Но ФСБ сидела отдыхала, а СБУ работала по полной программе. Вы вообще не ведёте информационную войну.

— Согласна. То есть приходится чехам приезжать и вести за нас информационную войну?

— А Чехия вообще уже не существует как страна, потому что там ничего уже нет своего. Практически вся собственность немецкая. Чехи — рабы в своей собственной стране.

— Опять вы попали в колонию, стали колонией НАТО и Германии.

— Мы так привыкли. 300 лет назад в Чехии что было? 1620 год — была Тридцатилетняя война. Чем закончилась Тридцатилетняя война? 300 лет в Чехии даже на чешском не разговаривали.

— Сейчас НАТО снабжает Украину только оружием. Как вы думаете, неужели солдаты из Восточной Европы тоже будут воевать здесь?

— Они уже втянулись в эту проблему. Какая разница: ты поставляешь оружие или физический бой ведёшь? Они уже здесь, они уже причастны. Неужели вы думаете, что установки "Вампир" обслуживают украинцы? Обслуживает Чехия, естественно. Это очень сложная установка РСЗО, самозарядная. Именно чехословацкие ракеты. Там маркировка С.

Натовские солдаты там уже давно. Ещё в 2015 году чешская армия обучала украинскую армию работать с артиллеристской установкой. Мы их слышали при перехвате по рации. Это были не наёмники, а чешские военные.

— А много здесь чехов?

— Да. Из них трое похоронены на Саур-Могиле. Я не могу о них говорить, потому что у их семей будут проблемы.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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