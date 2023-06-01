Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Батя Харьковский: с фронтом понятно, не понятно, что с Россией

Силовые структуры » Министерство обороны

Специальный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова встретилась в зоне СВО с Батей Харьковским. Он рассказал, что мешает России одержать быструю победу, когда и как закончатся боевые действия, какие ошибки были допущены в начале спецоперации и в чём виноваты министерства образования и культуры РФ.

Батя Харьковский: с фронтом понятно, не понятно, что с Россией
Фото: Pravda.Ru

— Вы сказали: "Нам здесь всё с фронтом понятно, нам не понятно, что со страной". Что вы имеете в виду?

— С войной всё понятно. Мы победим, чего бы нам это ни стоило. Война пошла немного не так, как планировалась: есть серьёзные недоработки в верхних штабах

  • по планированию,
  • снабжению,
  • снарядному голоду,
  • качеству подготовки мобилизованных.

Но все эти проблемы уже практически преодолены.

Меня беспокоит общее состояние духа населения в России. После развала Советского Союза резко изменились нравственные, морально-этические нормы.

На войне не оружие выигрывает, а человек. В Великую Отечественную сначала техническое превосходство было на стороне Германии. Но советского человека не надо было лишний раз мотивировать. Он твёрдо знал, за что воюет, он был нравственно и морально высоко духовен.

Не может поколение TikTok, у которого нет в голове жизненных ценностей, победить в войне. Где вся московская тусовка? В Грузии, Казахстане, Прибалтике? Практически у всей интеллектуальной элиты большая кака в голове. Люди не понимают ни целей, ни задач, ни характера этой войны. Элита — это не значит ходить в золотых штанах. Если ты великий писатель — напиши что-нибудь хорошее про людей, про страну свою. Если великий режиссёр — кино сними хорошее про людей, про свою страну, чтобы люди куда-то тянулись. Музыку напиши качественную с хорошими правильными словами, чтобы у меня душа всколыхнулась. А у нас девять лет одна Юля Чичерина приезжает и ещё несколько человек нормальных, а их вся московская тусовка гнобит. И эта элитка диктует остальным нормы морали. А потом они приходят сюда, несчастные, их мобилизовали, и не понимают, что они здесь забыли.

Больше всего пугает состояние студенчества в России. Я за донецких более спокоен: они девять лет в этой каше варятся, практически все уже побывали на войне. У нас в прошлом году погиб парень, студент консерватории, офигенный аккордеонист, был мобилизованным пулемётчиком. У нас группа есть своя, такие ребята заводные, вечно приедут к бойцам с баянами, аккордеонами, как споют, спляшут, аж душа подымается. Он отпрашивался у командования: "Подежурьте за меня кто-нибудь, я съезжу выступлю", — а потом приезжал, с пулемётом шёл на позицию. В прошлом году он погиб.

За донецкую молодёжь я спокоен. Меня тревожит молодёжь Москвы, Петербурга, Ростова. Проблема в том, кто их воспитывает.

У нас в каждом вузе рассадник иноагентов. Люди, которые в 1990–2000-е годы работали за гранты с Запада, разве научат Родину любить? В результате в 2014 году студенты по Москве скачут вместе с Навальным, какой-то хренью занимаются.

Это надо менять радикально. При советской власти у нас были и пионерские лагеря, и комсомольская организация. Потом это всё деградировало. У меня основные претензии даже не к министерству обороны, а к министерствам образования и культуры. Вот фильм про войну снимают "При поддержке Фонда кино". Ну вы хоть смотрите, что на ваши деньги снимается. Каждый фильм — одна и та же глупость: войну мы выиграли, только закидав мясом, кругом злобный НКВД, а вот благородный зэк. Ребята, хватит этой солженицевщины и прочей либеральной ерунды.

Война притягивает к себе и плюс, и минус. Кто-то мчится сюда жизнь свою положить за други своя, а кто-то едет конкретно навариться. Но спрятаться здесь негде. Через неделю уже видно, кто ты есть. Из России-матушки приезжают люди, и часто молодёжь слабовата духом оказывается.

А на Украине работа проведена. С детского сада вдалбливается в голову детям, кто у них враг, на уровне детских сказок. И те, кому было десять лет, когда мы уходили на войну, восемь лет росли в нацистском государстве и сейчас оказались в окопе.

— В России мне каждый человек говорил: "Ты там всех спроси, а что так медленно?"

— Я как человек военный ничего на этот счёт не скажу. Сейчас я не имею права критиковать старшее командование и даже своих коллег.

Потому что мы сейчас, вся страна, от президента до солдата, в одном окопе. А на войне не занимаются критикой. На войне каждый занимается своим делом.

Но уже вся страна видит, что были допущены серьёзные ошибки в планировании на первоначальном этапе. Вождения колонн по областям — это была ошибка. Я думаю, что очень плохо сработали ответственные лица, которые дали неточные данные вышестоящему командованию для аналитической работы.

— То есть виновата разведка. Так?

— Да. Видимо, на всех уровнях докладывали: "Давайте. Мы только зайдём, и все области лягут под нас". А никто не учёл качественного изменения среди населения. Восемь лет промывки мозгов сработали. Как всегда, пытались договориться с элитами. Думаю, в Запорожской и Херсонской областях с элитами удалось договориться, и там просто сдали территории, а в Харькове обманули. Всё неправильно было с самого начала со штурмом Харькова. Отсюда эти жертвы. Это же город-крепость. Вы хотели Харьков взять за три секунды? Вы с ума сошли?

— У них была теория, что Харьков — это русский город, который ждёт нас с распростёртыми объятиями.

— Харьков был русский город в 2014 году, когда мы подняли восстание. Почему в 2014 году мне не привезли пять грузовиков оружия, как я просил? Мы в 2014 году этот вопрос решили бы. Там люди все поднялись, 70% милиции было на нашей стороне. А за восемь лет такие буйные, как я, уехали воевать, а всех, кто пытался пропетлять, физически уничтожили. Мы всё равно Харьков освободим и эти преступления будем расследовать. Мы найдём всех, кто убивал наших земляков, поднявшихся тогда, в Русскую весну. Мы обязательно отомстим.

А сейчас там разочарование катастрофическое от наших действий. Я им ещё в прошлом году сказал: "Ждите. Скоро буду". Они: "Батя, ну где ты? Мы же тебя ждём". И так по всем направлениям. Всё это от нашего русского шапкозакидательства. Вы когда историю учить начнёте? Это я говорю как простой сельский учитель истории.

Первый раз, что ли, недооценка противника и шапкозакидательские настроения? Центральное ТВ просто бесит: "Да что там эти украинцы? Да что там их техника? Да юго-восточная Украина — это генетически русские люди".

— Они так же думают, как и мы. Соображают быстро. Такая же сильная мотивация, когда они себе что-то в голову вбили.

— На начальном этапе боевых действий, когда кричишь им: "Сдавайтесь!" — в ответ звучало: "Русские не сдаются!" Да, мы воюем с генетически русскими людьми.

Просто у них сейчас в голове непонятно что творится. Мы ничего не сделали для работы с населением.

Если бы спецоперация была действительно стремительной, если бы удалось хотя бы по Днепру отсечь для начала и начать фильтрационные мероприятия, то за один-три года большая часть населения прозрела бы.

Особенно когда выключаешь их зомбоящик и с человеком начинаешь разговаривать. Хорошо действует, когда пленному спокойно без зомбирования показываешь факты, когда по Донецку провезёшь, на Аллею ангелов свозишь, украинскою мовою начинаешь с ним размовлять — тут вообще разрыв шаблона: "Як, а шо ты не москаль?" Я говорю: "Прикинь. Не москаль".

Война надолго, и не только та, что у нас. Я, правда, этой войне пока конца и края не вижу. Но нас ждёт впереди большая череда войн. Мы вступаем в очень плохую эпоху, это я как учитель истории заявляю.

После войны буду директором школы. Надеюсь, к тому времени министерство образования примет правильные решения в отношении преподавательского состава. А я ещё раз говорю: Москва, Русь-матушка, мы войну выиграем. Это по-любому. Меня беспокоит лишь то, в какую страну мы вернёмся после войны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы донбасс
Новости
Осуждён ещё один боевик ВСУ, убивавший мирное население ЛНР
Командир танкового полка "Казак" рассказал, как выматывает националистов
Зеленский объяснил, в чём Украина превосходит на поле боя Россию
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении
Почему не стоит покупать автомобили из ОАЭ
ВСУ в течение всего дня наносят массированные удары по Донецку и Горловке
Медведев: сложившийся на Украине режим подлежит истреблению
Премьер Польши Моравецкий сообщил о начале контрнаступления Киева
Эндокринолог Гончарова назвала продукты для летнего ужина, которые снизят уровень стресса и тревоги
Командир танкового полка "Казак": в Марьинке захвачены основные административные здания
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Последние материалы
Эксперт: в лесных пожарах виноваты чиновники, а не диверсанты
Командир танкового полка "Казак" рассказал, как выматывает националистов
Осуждён ещё один боевик ВСУ, убивавший мирное население ЛНР
Зеленский объяснил, в чём Украина превосходит на поле боя Россию
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении
Почему не стоит покупать автомобили из ОАЭ
ВСУ в течение всего дня наносят массированные удары по Донецку и Горловке
Медведев: сложившийся на Украине режим подлежит истреблению
Премьер Польши Моравецкий сообщил о начале контрнаступления Киева
Командир танкового полка "Казак": в Марьинке захвачены основные административные здания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников