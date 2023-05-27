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Любовь Степушова

ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению

5:44
Силовые структуры » Министерство обороны

За три майские недели ВКС РФ сорвали планы киевского режима по контрнаступлению. Они были серьёзно скорректированы. В ближайшее время станет известно, насколько.

ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению
Фото: https://t.me/stranaua/106561

Залужный "воскрес", чтобы объявить о контрнаступлении

"Пришло время возвращать свое", - написал на английском языке в "Твиттере" недавно похороненный в медиапространстве главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Не для того ли он исчезал, чтобы объявить об этом как можно позже? Пока на Украине не могут решить, началось ли контрнаступление или вот-вот начнётся. Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что оно началось и идёт в виде "тысячи ударов".

Затем он поправился, назвав это "предварительными операциями" для контрнаступления, и для их завершения понадобится "длительное время".

"Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа", — сказал Подоляк в интервью The Guardian.

Пока "наступление" ВСУ заключается в участившихся атаках на приграничные российские регионы и налетах БПЛА на российские города. Очевидно, что планы были серьёзно скорректированы.

Месяц назад ВСУ были готовы контратаковать

Месяц назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока поставили ВСУ более 98% техники, обещанной прошлой осенью, и этого хватит для успешного контрнаступления.

По его словам было поставлено:

  • более 1550 единиц бронетехники,
  • 230 танков и "огромное" количество боеприпасов, в том числе снаряды с обеднённым ураном;
  • ракеты воздушного базирования Storm Shadow радиуса действия, добивающего до Крыма.

НАТО также провело обучение более 30 тыс. военнослужащих, что позволило Украине сформировать девять бригад. А в Польше сообщили, что Запад передал Киеву 28 самолетов и 575 танков, в том числе 325 польских.

Контрнаступление Украины готовилось около пяти месяцев, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Но в начале мая "пропал" Залужный

От ВСУ ждали атаки на 9-10 мая, однако в начале мая "пропал" главком ВСУ Валерий Залужный. Появившись спустя 20 дней на видео, он выглядит плохо, вероятно, ранение всё же было.

Пауза длиной почти в три недели во время его "отсутствия" была заполнена освобождением Артёмовска и неудачной контратакой группировки Александра Сырского во фланги ЧВК "Вагнер". А также чрезвычайно эффективными ракетными и авиационными ударами ВКС РФ по логистике, складам, местам расположения ВСУ. Достаточно упомянуть поражение складов под Хмельницким, Тернополем, удар по ПВО Patriot в Киеве.

Владимир Зеленский начинает мямлить про то, что армии всё ещё нужно "кое-что". Жалуется на недостаток бронетехники, которая "прибывала партиями".

"Итак, нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени", — сказал Зеленский в одном из интервью западным СМИ.

Очевидно, что произошли некие события, которые отменили контрнаступление. Просто страхом Зеленского это объяснить невозможно. Американцы давили нешуточно.

Отличная работа ВКС РФ сорвала планы Запада на Украине

А произошло вот что: ранение, если не Залужного, то ряда других ключевых командиров ВСУ (или их гибель), а также западных советников нарушили систему управления. Удары ВКС РФ были настолько точны — прилетало везде и в ближнем тылу, и в дальнем, что множество поставленной Западом техники вышло из строя, а ремонтировать её сложно. Сожжены запасы горючего.

Итог — срыв планов по контрнаступлению, и необходимость в их коррекции. Сейчас называются новые сроки — вплоть до начала июля.

Однако США опять торопят.

"Солнечная погода на юге Украины намекает на начало нового сезона сражений", — пишет WP.

В предвкушении и европейцы.

Предстоящее контрнаступление ВСУ станет крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, считает экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Это будет грандиозная битва: 30-40 тысяч человек с украинской стороны и, как минимум, столько же с российской", — рассказал он в интервью каналу ZDF.

Залужный поведёт ВСУ на убой, и этого не избежать

Контрнаступление или, вернее, наступление ВСУ обязательно состоится, ведь американцы откормили "свинок на убой". Многие считали, что оно начнётся, как только падёт Бахмут. Вот он взят "ЧВК "Вагнер". Где будет главный удар? Эксперты считают, что прорыв готовится в Запорожской области.

Начнётся, видимо, с теракта на Запорожской АЭС. Telegram-канал ГУР Минобороны Украины объявил, что РФ готовит "имитацию аварии", поэтому будет "объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ". Будет так, но в украинском исполнении.

"Без атаки тысячами дронов и без попыток ударить по нашим аэродромам на земле украинцы вперед не пойдут", — считает политик Олег Царёв. Вот это и будет сигналом, что ВСУ пошли в наступление.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы вкс рф михаил подоляк йенс столтенберг валерий залужный
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