В России заговорили, что корабль "Иван Хурс" атакован в Чёрном море из коридора "зерновой сделки" — как и в случае с терактом на Крымском мосту и ударами дронов по Севастополю. Поэтому сделку надо срочно отменять. На это и рассчитывали организаторы акции.
Утром 24 мая ВСУ атаковали разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс" в Чёрном море с помощью беспилотных морских аппаратов, однако акция не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России. Подчеркивалось, что корабль выполнял работы по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкого потока" и "Голубой поток", которые проходят в 140 километрах к северо-востоку от Босфора в экономической зоне Турции.
По данным Минобороны, беспилотники были уничтожены с помощью штатного огнестрельного оружия на борту корабля. Он вернулся на базу в Севастополь 26 мая без видимых повреждений. Опубликованные в Сети кадры поражения одного из бортов судна оказались фейком.
Место атаки на "Ивана Хурса" выбрано не случайно, и несомненно, ВСУ руководствовались указаниями западных разведок.
Имеется контекст событий в Турции — а именно, второго тура президентских выборов 28 мая. Причём, вероятнее всего, должен победить действующий президент Реджеп Эрдоган.
Его соперник, прозападный ставленник Кемаль Кылычдароглу, недавно заявил, что в случае победы, введёт санкции против России. Его избирательная кампания строится на противопоставлении политике Эрдогана, который "приполз к Путину на коленях".
А Эрдоган и его сторонники говорят, что договорённости с Россией (военные, атомные, туристические, зерновые) полезны для экономики Турции, сдерживания в Сирии курдских экстремистов, обеспечения суверенитета Турции.
Если Эрдоган выиграет выборы, то последствия понятны — Турция окончательно отойдёт от Запада "на восток".
В России заговорили, что корабль атакован из коридора "зерновой сделки" — как и в случае с терактом на Крымском мосту и неоднократными ударами дронами по Севастополю, поэтому её надо срочно отменить. На это и рассчитывали организаторы нападения на "Ивана Хурса".
Сделка очень выгодна Турции, поскольку она перепродаёт и само зерно и макаронные изделия из него, получая валютные доходы, которых у Турции мало, и они нужны, хотя бы, для стабилизации лиры.
Если положить на одну чашу весов то, что делает Турция для РФ в условиях тотальных санкций (параллельный импорт, авиасообщение, содействие в Сирии), а на другую — то, что делает РФ для Турции в области продовольствия, энергетики и туризма, то, наверное, чаши в равновесии. Именно поэтому в Москве каждый раз и уступают просьбам Эрдогана продлить "зерновую сделку".
Для Украины же потеря этого канала вывоза зерна не будет критичной (есть другие), тем более, что в этом году урожай будет меньше из-за потери территорий.
Если бы рассерженная Москва за несколько дней до второго тура вышла бы из сделки, это был бы удар по Эрдогану и возможность для Украины получить оружие и санкции против Москвы от оппозиционного лидера Кылычдароглу.
Но есть другие подтексты атаки:
У всех историй, на которые в РФ требуют немедленного ответа от Кремля, есть масса подводных камней. Иной раз действия руководства кажутся россиянам неадекватными, медленными, некреативными.
Однако Владимир Путин работает на очень далёкую перспективу. Поставлена задача выиграть войну у блока НАТО, превосходящего в военном потенциале армию РФ в десять раз, а в экономическом — в десятки раз. Кроме того, надо учесть, что в РФ крупный частный бизнес, часто транснациональный, совсем не рад СВО и сделает всё, чтобы договорится с Западом.
Поэтому Путин делает так, чтобы все, кто уже приговорил Россию, сами себя съели. Идёт учёт множества факторов, чуть ли не по каждому пункту повестки дня. Вплоть до того, а как на это посмотрит Африка, которая формирует мировое общественное мнение. Идёт работа в БРИКС, ОПЕК, ЕАЭС, ШОС и так далее, чтобы прийти к полному и абсолютному изменению всего того, что сейчас является нашей видимой жизнью. Цена ошибки велика — Россия исчезнет как цивилизация.
Атака на разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс" в Чёрном море — это не только вызов России и Турции. Это маленький пазл в большой картине меняющегося мира, процесса, которым руководит Владимир Путин.
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