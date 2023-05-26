Мотивы атаки ВСУ на корабль "Иван Хурс" известны Путину

5:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

В России заговорили, что корабль "Иван Хурс" атакован в Чёрном море из коридора "зерновой сделки" — как и в случае с терактом на Крымском мосту и ударами дронов по Севастополю. Поэтому сделку надо срочно отменять. На это и рассчитывали организаторы акции.

Фото: kchf.ru

Российский корабль-разведчик атакован у берегов Турции

Утром 24 мая ВСУ атаковали разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс" в Чёрном море с помощью беспилотных морских аппаратов, однако акция не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России. Подчеркивалось, что корабль выполнял работы по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкого потока" и "Голубой поток", которые проходят в 140 километрах к северо-востоку от Босфора в экономической зоне Турции.

По данным Минобороны, беспилотники были уничтожены с помощью штатного огнестрельного оружия на борту корабля. Он вернулся на базу в Севастополь 26 мая без видимых повреждений. Опубликованные в Сети кадры поражения одного из бортов судна оказались фейком.

Контекст атаки — второй тур выборов президента в Турции

Место атаки на "Ивана Хурса" выбрано не случайно, и несомненно, ВСУ руководствовались указаниями западных разведок.

Имеется контекст событий в Турции — а именно, второго тура президентских выборов 28 мая. Причём, вероятнее всего, должен победить действующий президент Реджеп Эрдоган.

Его соперник, прозападный ставленник Кемаль Кылычдароглу, недавно заявил, что в случае победы, введёт санкции против России. Его избирательная кампания строится на противопоставлении политике Эрдогана, который "приполз к Путину на коленях".

А Эрдоган и его сторонники говорят, что договорённости с Россией (военные, атомные, туристические, зерновые) полезны для экономики Турции, сдерживания в Сирии курдских экстремистов, обеспечения суверенитета Турции.

Если Эрдоган выиграет выборы, то последствия понятны — Турция окончательно отойдёт от Запада "на восток".

Во всём виновата "зерновая сделка"?

В России заговорили, что корабль атакован из коридора "зерновой сделки" — как и в случае с терактом на Крымском мосту и неоднократными ударами дронами по Севастополю, поэтому её надо срочно отменить. На это и рассчитывали организаторы нападения на "Ивана Хурса".

Сделка очень выгодна Турции, поскольку она перепродаёт и само зерно и макаронные изделия из него, получая валютные доходы, которых у Турции мало, и они нужны, хотя бы, для стабилизации лиры.

Если положить на одну чашу весов то, что делает Турция для РФ в условиях тотальных санкций (параллельный импорт, авиасообщение, содействие в Сирии), а на другую — то, что делает РФ для Турции в области продовольствия, энергетики и туризма, то, наверное, чаши в равновесии. Именно поэтому в Москве каждый раз и уступают просьбам Эрдогана продлить "зерновую сделку".

Для Украины же потеря этого канала вывоза зерна не будет критичной (есть другие), тем более, что в этом году урожай будет меньше из-за потери территорий.

Сигнал всем — Чёрное море под контролем ВСУ

Если бы рассерженная Москва за несколько дней до второго тура вышла бы из сделки, это был бы удар по Эрдогану и возможность для Украины получить оружие и санкции против Москвы от оппозиционного лидера Кылычдароглу.

Но есть другие подтексты атаки:

показать России, что как и "Северный поток", "Турецкий поток" тоже может быть уничтожен;

показать всем, что в нейтральных водах Чёрного моря любые корабли "агрессора" и его "спонсоров" под угрозой атаки ВСУ, если Киев сочтёт нужным.

Только Путин знает, что надо делать

У всех историй, на которые в РФ требуют немедленного ответа от Кремля, есть масса подводных камней. Иной раз действия руководства кажутся россиянам неадекватными, медленными, некреативными.

Однако Владимир Путин работает на очень далёкую перспективу. Поставлена задача выиграть войну у блока НАТО, превосходящего в военном потенциале армию РФ в десять раз, а в экономическом — в десятки раз. Кроме того, надо учесть, что в РФ крупный частный бизнес, часто транснациональный, совсем не рад СВО и сделает всё, чтобы договорится с Западом.

Поэтому Путин делает так, чтобы все, кто уже приговорил Россию, сами себя съели. Идёт учёт множества факторов, чуть ли не по каждому пункту повестки дня. Вплоть до того, а как на это посмотрит Африка, которая формирует мировое общественное мнение. Идёт работа в БРИКС, ОПЕК, ЕАЭС, ШОС и так далее, чтобы прийти к полному и абсолютному изменению всего того, что сейчас является нашей видимой жизнью. Цена ошибки велика — Россия исчезнет как цивилизация.

Атака на разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс" в Чёрном море — это не только вызов России и Турции. Это маленький пазл в большой картине меняющегося мира, процесса, которым руководит Владимир Путин.

Читайте по теме: Авианосцам США предписано бояться российских ракет в Чёрном море

Эсминец "Дональд Кук" будет на прицеле у России каждую минуту

Уроки нападения ДРГ ВСУ на Белгородскую область