Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Мотивы атаки ВСУ на корабль "Иван Хурс" известны Путину

5:30
Силовые структуры » Министерство обороны

В России заговорили, что корабль "Иван Хурс" атакован в Чёрном море из коридора "зерновой сделки" — как и в случае с терактом на Крымском мосту и ударами дронов по Севастополю. Поэтому сделку надо срочно отменять. На это и рассчитывали организаторы акции.

Мотивы атаки ВСУ на корабль "Иван Хурс" известны Путину
Фото: kchf.ru

Российский корабль-разведчик атакован у берегов Турции

Утром 24 мая ВСУ атаковали разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс" в Чёрном море с помощью беспилотных морских аппаратов, однако акция не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России. Подчеркивалось, что корабль выполнял работы по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкого потока" и "Голубой поток", которые проходят в 140 километрах к северо-востоку от Босфора в экономической зоне Турции.

По данным Минобороны, беспилотники были уничтожены с помощью штатного огнестрельного оружия на борту корабля. Он вернулся на базу в Севастополь 26 мая без видимых повреждений. Опубликованные в Сети кадры поражения одного из бортов судна оказались фейком.

Контекст атаки — второй тур выборов президента в Турции

Место атаки на "Ивана Хурса" выбрано не случайно, и несомненно, ВСУ руководствовались указаниями западных разведок.

Имеется контекст событий в Турции — а именно, второго тура президентских выборов 28 мая. Причём, вероятнее всего, должен победить действующий президент Реджеп Эрдоган.

Его соперник, прозападный ставленник Кемаль Кылычдароглу, недавно заявил, что в случае победы, введёт санкции против России. Его избирательная кампания строится на противопоставлении политике Эрдогана, который "приполз к Путину на коленях".

А Эрдоган и его сторонники говорят, что договорённости с Россией (военные, атомные, туристические, зерновые) полезны для экономики Турции, сдерживания в Сирии курдских экстремистов, обеспечения суверенитета Турции.

Если Эрдоган выиграет выборы, то последствия понятны — Турция окончательно отойдёт от Запада "на восток".

Во всём виновата "зерновая сделка"?

В России заговорили, что корабль атакован из коридора "зерновой сделки" — как и в случае с терактом на Крымском мосту и неоднократными ударами дронами по Севастополю, поэтому её надо срочно отменить. На это и рассчитывали организаторы нападения на "Ивана Хурса".

Сделка очень выгодна Турции, поскольку она перепродаёт и само зерно и макаронные изделия из него, получая валютные доходы, которых у Турции мало, и они нужны, хотя бы, для стабилизации лиры.

Если положить на одну чашу весов то, что делает Турция для РФ в условиях тотальных санкций (параллельный импорт, авиасообщение, содействие в Сирии), а на другую — то, что делает РФ для Турции в области продовольствия, энергетики и туризма, то, наверное, чаши в равновесии. Именно поэтому в Москве каждый раз и уступают просьбам Эрдогана продлить "зерновую сделку".

Для Украины же потеря этого канала вывоза зерна не будет критичной (есть другие), тем более, что в этом году урожай будет меньше из-за потери территорий.

Сигнал всем — Чёрное море под контролем ВСУ

Если бы рассерженная Москва за несколько дней до второго тура вышла бы из сделки, это был бы удар по Эрдогану и возможность для Украины получить оружие и санкции против Москвы от оппозиционного лидера Кылычдароглу.

Но есть другие подтексты атаки:

  • показать России, что как и "Северный поток", "Турецкий поток" тоже может быть уничтожен;
  • показать всем, что в нейтральных водах Чёрного моря любые корабли "агрессора" и его "спонсоров" под угрозой атаки ВСУ, если Киев сочтёт нужным.

Только Путин знает, что надо делать

У всех историй, на которые в РФ требуют немедленного ответа от Кремля, есть масса подводных камней. Иной раз действия руководства кажутся россиянам неадекватными, медленными, некреативными.

Однако Владимир Путин работает на очень далёкую перспективу. Поставлена задача выиграть войну у блока НАТО, превосходящего в военном потенциале армию РФ в десять раз, а в экономическом — в десятки раз. Кроме того, надо учесть, что в РФ крупный частный бизнес, часто транснациональный, совсем не рад СВО и сделает всё, чтобы договорится с Западом.

Поэтому Путин делает так, чтобы все, кто уже приговорил Россию, сами себя съели. Идёт учёт множества факторов, чуть ли не по каждому пункту повестки дня. Вплоть до того, а как на это посмотрит Африка, которая формирует мировое общественное мнение. Идёт работа в БРИКС, ОПЕК, ЕАЭС, ШОС и так далее, чтобы прийти к полному и абсолютному изменению всего того, что сейчас является нашей видимой жизнью. Цена ошибки велика — Россия исчезнет как цивилизация.

Атака на разведывательный корабль ВМФ России "Иван Хурс" в Чёрном море — это не только вызов России и Турции. Это маленький пазл в большой картине меняющегося мира, процесса, которым руководит Владимир Путин.

Читайте по теме: Авианосцам США предписано бояться российских ракет в Чёрном море

Эсминец "Дональд Кук" будет на прицеле у России каждую минуту

Уроки нападения ДРГ ВСУ на Белгородскую область

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы реджеп эрдоган владимир путин
Новости
WSJ: Китай призвал Европу "оставить" за Россией её новые территории
Российская туристка осталась недовольна отдыхом в Дубае
Следствие арестовало 136 счетов блогера Елены Блиновской и её мужа на время расследования по уголовному делу
Шпунт назвал главную особенность биологического оружия: "Заваленная трупами земля"
Euractiv: НАТО предложит Украине повысить её статус партнёра, но ускоренного членства не будет
Обасанджо: США и Британия сочли преждевременной мирную инициативу Африки по конфликту на Украине
Военкор Сладков: украинским диверсантам сказочно повезло при набеге на Белгородскую область
Пожилая жительница Уфы убила сына, не желая, чтобы он в будущем мучился от одиночества
Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть натощак
Минобороны РФ: системы ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и "Гром-2"
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
Обасанджо: США и Британия сочли преждевременной мирную инициативу Африки по конфликту на Украине
Военкор Сладков: украинским диверсантам сказочно повезло при набеге на Белгородскую область
Пожилая жительница Уфы убила сына, не желая, чтобы он в будущем мучился от одиночества
Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть натощак
Минобороны РФ: системы ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и "Гром-2"
Правильное использование плоскореза на даче
Готовимся к пешему марафону: как правильно тренироваться
MF: онколог Воробьёв объяснил, какие продукты провоцируют риск развития рака
Полковник Арзанов: Азербайджан готовит массовую этническую чистку в Нагорном Карабахе
Концерт группы "Сплин" по неизвестной причине отменили в Архангельске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников