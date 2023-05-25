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Любовь Степушова

Контрнаступление ВСУ на флангах Артёмовска провалилось

4:43
Силовые структуры » Министерство обороны

Контрнаступление ВСУ под Артёмовском провалилось, в ВСУ низкий моральный дух в связи с неудачей Александра Сырского и пропажей Валерия Залужного.

Контрнаступление ВСУ на флангах Артёмовска провалилось
Фото: sts.sumy.ua

Сырский провалил контрнаступление под Артёмовском

По плану командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, удары во фланги группировке ЧВК "Вагнер" должны были окружить её и далее обеспечить развитие наступления ВСУ на Соледар и Лисичанск. Однако ВСУ не смогли взять за две недели операции ни одного населённого пункта ни на севере, ни на юге, даже вожделенную Клещеевку. Слова Сырского "о тактическом окружении города", распиаренные за Западе, оказались фикцией.

Наступающие на флангах под Артёмовском части ВСУ "полностью остановились", сообщил украинский Telgram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента. По данным канала, Сырский просит Владимира Зеленского дать резервы. Украинский военачальник уверен, что российские войска сейчас начнут операцию по захвату Северска, и чтобы удержать город, нужно продолжить "полномасштабное контрнаступление на Артёмовск".

Делу, по его мнению, поможет отход ЧВК "Вагнер" из города на отдых, что "позволит быстро взять позиции врага".

"Резидент" указывает, что Сырский предлагает восстанавливать моральный дух в армии именно успехом в его операции.

Моральный дух в ВСУ остаётся низким

Между тем, моральный дух в ВСУ низок по причине высоких бездумных потерь, и это уже не исправить. По информации Евгения Пригожина, ВСУ потеряли в боях против ЧВК "Вагнер" в Артёмовске около 50 тысяч человек.

WSJ рассказывает о группе мобилизованных в феврале в 93-ю бригаду ВСУ — "бедняков" " без боевого опыта" из деревень Харьковской области, которые "перебивались случайными заработками разнорабочих".  Мобилизованным выдали оружие и обмундирование времен СССР, а через 2 дня отвезли в Константиновку, недалеко от Артёмовска, а потом в сам город, где почти все из группы сразу погибли.

Ситуацию под Артёмовском подтверждают украинские солдаты "на земле". Украинский Telegram-канал "Бахмутский демон" перестал писать победные релизы о продвижении на флангах (прошли 700 метров, прошли 100 метров), а день назад сообщил, что на флангах "ситуация идёт довольно тяжело, перелома нет".

О стабилизации обстановки в районе города сообщил также врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, "острота проблем на флангах нашей артёмовской группировки снизилась". Город полностью контролируется силами ЧВК "Вагнер", в Артёмовск начинают заходить структуры ДНР.

ВС РФ перешли в наступление на Хромово и Ивановское

Telegram-канал Бориса Рожина подтвердил, что ВС РФ перешли в наступление у Артёмовска вдоль двух "дороги жизни" ВСУ и на ключевые поселки Хромово и Ивановское (Красное). В своих последних сводках Генштаб ВСУ подтверждает наступление армии России на эти населённые пункты:

"На Бахмутском направлении ВС РФ вели наступательные действия в направлении Ивановского и Хромово при поддержке авиации, которая наносит авиаудары по району Белой Горы".

"Приазовской операцией" некому руководить

Провал операции ВСУ по деблокированию Артёмовска совпал с новостями о пропаже из медийного поля главкома Валерия Залужного. Руководить "приазовской операцией" сейчас некому, так как Залужный либо умер, либо недееспособен. Российские источники в разведке сообщили, что ему сделана операция по трепанации черепа после получения серьёзного ранения под Херсоном. Украинская сторона не может показать живого и дееспособного главкома.

Поэтому есть большие сомнения, что наступление в виде прорывов к Азовскому морю будет вообще. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск не станет "единичным событием", это будут десятки "различных действий", которые уже происходят и будут продолжаться.

Заявление сделано из пропагандистских целей, чтобы притушить множественные проблемы в ВСУ. У президента Зеленского, между тем, свои приоритеты — прежде всего собственное политическое и физическое выживание.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы артемовск денис пушилин михаил подоляк евгений пригожин валерий залужный владимир зеленский
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