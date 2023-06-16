Волонтёры: нужно срочно наладить производство сухих блюд для бойцов

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова на линии боевого соприкосновения в Донбассе встретилась с руководителем координационно-правового центра "Война и мир" Андреем Седловым. Он рассказал, как волонтёры помогают бойцам получить необходимое снаряжение, медикаменты и питание, а также о том, как жители России могут помочь работе волонтёров.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

— Андрей, вы собираете аптечки для бойцов. Что входит с состав аптечек?

— В неё входят:

жгут,

турникет,

бинты,

гемостатик,

обезболивающее,

ИПП,

жгут Эсмарха,

термоодеяло.

При потере крови у бойцов возникает сильное переохлаждение. Одеяло очень тонкое, 1,6 на 1,2 метра. Оно двустороннее: для жаркой погоды и для холодной. Зимой мы накрываем жёлтым вверх, чтобы оно нагревалось быстрее, а внутреннее тепло сохранялось. Летом рекомендуется в жаркую погоду, как бывает в Донбассе, укрыть раненого зеркальной стороной вверх, чтобы не было перегрева.

Также в аптечке тактические ножницы. Они усиленные, ими можно разрезать обувь, обмундирование для доступа к ране. Входят обязательно таблетки:

жаропонижающие,

противовоспалительные,

противодиарейные,

сердечные.

Мы все здесь в возрасте от 45 до 50 плюс. Моторчики не у всех в порядке, поэтому сердечные таблетки обязательны.

— Кто вам это всё доставляет?

— Основная часть этого счастья берётся благодаря нашим подписчикам в соцсетях, которые давно работают с нашим центром. На их средства мы закупаем 50% комплектующих. Например, подсумки в Донецке стоят 900-1100 рублей. Наши друзья закупают нам их в Москве. Мы переводим им деньги, которые собираем с наших подписчиков. Такой подсумок отрывной, крепится на мулю к бронежилету. Он легко снимается. Перед собой его раскладываешь и с ним работаешь. У тебя всё разложено отдельно: таблетки, жгуты, турникеты. Подсумок проверен в боях: я бегал с ним в Мариуполе, Запорожье, под Авдеевкой.

Нам помогают другие волонтерские группы. Например, группа Володи Грубника "ПриZрак Новороссии". Володя Грубник — одессит, бывший политзаключённый, прекрасный человек, хирург.

Помогают жители деревни Левково Владимирской области. Это прихожане отца Александра, священника.

Благодаря им сюда приходят прекрасные сухие супы — сублимированные борщи. Это высушенные свёкла, картошка, другие овощи, плюс сухарики. Туда надо просто добавить тушёнку. Борщ варится десять минут, пакета хватает на пять литров. Подразделения на ура рвут это. Потому что это самый удобный способ быстро приготовить сытную горячую еду.

Методику придумал батюшка Александр с прихожанами. Женщины заготавливают овощи, сушат в автоклавах, духовках. В магазине такого не купить. К сожалению, мы забыли технологию приготовления быстрой еды, которая была в Советском Союзе. Кроме "Ролтона" и "Доширака", ничего нет. В советское время были сухие перловая и рисовая каши, быстрый суп "Московский".

— Значит, нам нужно поставить задачу, чтобы начали производить сухое питание.

— Чтобы предприятия стали делать нормальную быструю еду, не "Доширак" и "Ролтон", нужно объединяться, как наши враги. В 2014–2015 годах волонтёры на Украине давали нам огромную фору. Они не грызлись между собой, как грызлись потом волонтёры в России. С началом СВО, слава богу, этого стало меньше. Хотя периодически приходится объяснять, что надо перестать ссориться, выяснять политические убеждения.

Помимо медицины, мы помогаем нашим ребятам, в частности, 87-му полку, решать проблемы с боевыми задачами. Одна из боевых задач — научить ребят грамотно стрелять и пользоваться оптикой. Благодаря нашим друзьям к нам приходят хорошие прицелы. Самая страшная высокоточная техника — это БПЛА противника. Помимо того, что я у себя в полку отвечаю за связь, стоит задача развить антидроновую работу. Антидроновая работа — это сканеры, которые ребята собирают сами на большой земле. Это тоже подарок от Володи Грубника и от тех, кто занимается антидроновой работой. Берётся китайский сканер. На него делаются специальные радар-детекторы, и ты можешь понять по направлению движения, где летает вражеская "птичка". Дальше ты с помощью антидронового ружья должен "птичку" сбить. Наши друзья из подмосковного Пушкина привезли нам антидроновое ружье. Шикарно работает в пяти диапазонах. С ним любую "птичку" можно сбить.

— Сколько стоит антидроновое ружье и как долго оно служит?

— Весь комплект антидронового оборудования, включая сканер, ружье и систему "Купол РЭБ", тянет на 1,5 млн рублей. Если аккуратно использовать, прослужит долго. Главное, аккумулятор вовремя перезаряжать.

Нам помогают известные тиктокеры. Например, Дима Солдатов со своими сыновьями собрал правильный гуманитарный груз. Здесь лежит хороший тепловизор. Это прицел, который при установке на оружие позволяет видеть противника ночью за счёт выделяемого человеческим телом тепла. Вот прибор ночного видения (ПНВ) с инфракрасной подсветкой.

Ночью дроны хорошо видно в тепловизоры и в ПНВ — так проще всего обнаружить дрон, если нет средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

— Мы с тобой познакомились в 2019 году. С какого года вы работаете как центр?

— Как центр — с 2018-го, как группа — с 2014-го. Желающие могут к нам присоединиться во всех соцсетях, кроме Facebook.