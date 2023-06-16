Генерал-майор ФСБ: "Сегодня политика делается на фронте"

4:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Почему до сих пор все граждане России не сплотились для борьбы с врагом, надо ли перекрыть газовый вентиль в Европу и уничтожить узловые станции на Украине, станет ли арест Чубайса "национальным праздником" и какие вопросы есть у мобилизованных, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Фото: ru. wikipedia.org

— Александр Георгиевич, в Великую Отечественную войну были лозунги "Вставай, страна огромная!", "Ни шагу назад!", "Отечество в опасности!". Людей мобилизовывали, и они понимали, что действительно идёт борьба ради жизни на Земле. Сейчас против нас 50 стран, ситуация очень серьёзная — и для нас, и для них. А таких понятных лозунгов у нас нет. Почему?

— У нас в 2014 году был всплеск патриотизма в связи с присоединением Крыма. Да и с началом спецоперации многие выдохнули: "Наконец-то! Хватит угрожать, давайте действовать". Но почему наше общество слабо проявляет гражданскую позицию? Потому что мы прекрасно понимаем, что мы здесь воюем, у нас есть линия фронта, идут боевые действия с тяжкими потерями для обеих сторон, но при этом в Киев приезжают политики, Киев цветёт, работают все центры принятия решений, газ идёт через территорию Украины, узловые станции не разрушены, по ним идёт боевая техника.

Когда мы говорим: "Вставай, страна огромная", — то люди это слышат, но видят они другое.

Слава богу, наконец начались активные операции по уничтожению инфраструктуры и прочего. Но вопросы всё равно остаются. Взорвали "Северный поток". Понятно, кто взорвал. Существуют другие коммуникации для западных стран, которыми они активно пользуются. Они пользуются нашим:

газом,

топливом,

пшеницей

и т. д.

Я видел пацанов, которых призывали. Классные ребята, они с чувством своей сопричастности идут на фронт. И когда они туда попадают, возникают вопросы... Почему бронежилеты и иные изделия, которые изготавливаются по гособоронзаказу, попадают на "Авито"? Каким образом западная амуниция появляется на "Авито", хотя через границу она переходить не должна? Почему у наших врагов есть дроны (кстати говоря, многие из них изготовлены в России), а у нас их не хватает? И пацаны задают вопросы: "Где это всё?" Ну посадили каких-то жуликов, но всё равно ситуация на фронте быстро не изменится.

"Вставай, страна огромная!" — ещё неизвестно, против кого она должна вставать. Она, может быть, вставать должна как раз против жуликов, которые у нас в тылу.

Посмотрите список вице-премьеров, уехавших за границу, начиная с Чубайса. Они там в безопасности и безо всякой конфискации имущества.

Если бы президент дал команду арестовать Чубайса, то ему бы рукоплескали все — от Калининграда до Камчатки. Это был бы национальный праздник.

Почему огромное количество государственных чиновников находится там? Почему до сих пор деньги отсюда идут туда? Как мы можем сказать: "Вставай, страна огромная!"?

Сегодня политика делается не в Москве, не внутри России, а на фронте. И завтра эти пацаны, многие из которых калеки, вернутся и зададут вопросы: "Ребята, мы воевали, а что вы сделали, кроме повышения тарифов на ЖКХ?"

Вопрос "Кто виноват и что делать?" становится ключевым. Ну завинтите вентили! У нас другие рынки сбыта появились. Да хрен с этой Европой! Пока мы не наведём порядок в своей роте, в своём батальоне, нам будет очень сложно говорить "Вставай, страна огромная!". Хотя многие уже прозрели и прекрасно понимают, что мы там делаем. Правда мы не знаем, где мы должны остановиться: то ли в Киеве, то ли в Париже, то ли в Берлине, то ли в Лиссабоне, то ли в Нью-Йорке. И чем больше будет дальность ракет, которые поставляют Украине, тем больше нам придётся продвигаться туда, за пределы этой дальности.