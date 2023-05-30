Дроны пошли. Будут ли в Кремле ждать, когда по Москве ударят ракетами?

5:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Ответ Украины за атаку на Киев получился таким, на какой у неё были возможности. И не надо в Кремле ждать, когда возможности Киева совпадут с его желаниями, и по Москве ВСУ ударят западными ракетами.

Фото: https://t.me/readovkanews/59781

"Ответка" Киева была в приделах его возможностей

После двух дней ударов ВКС РФ по военным объектам в Киеве, угрозы вчера звучали со всех сторон. Нацист Кирилл Буданов записал видео, в котором сурово пригрозил скорым ответом "за атаки по Киеву". Вечером мэр столицы Украины Виталий Кличко в эфире адресовал главкому ВСУ Валерию Залужному неудобный вопрос: "Когда же будет обстрел Москвы? ".

В итоге, была организована утренняя хаотичная атака военных дронов на столицу и Подмосковье.

"Падения", а не удары

Минобороны (МО) сообщило, что в атаке на Москву было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и "отклонились от намеченных целей". Ещё пять были сбиты ЗРК "Панцирь-С" в Подмосковье.

Попадания БПЛА в жилые дома, согласно позиции МО, вызваны сбоями с навигацией либо активной работой систем РЭБ.

СК РФ подтверждает эту версию, указывая, что расследует факты падения (не ударов) БПЛА на здания в Москве.

Визуально в формате фото и видео подтверждены прилёты без взрывов:

на 16 этаже Профсоюзной, 98;

в чердак на улице Атласова,11 в новой Москве

в районе 14 этажа здания на Ленинском проспекте, 92, корп.1

В двух случаях была эвакуация двух подъездов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". По его словам, на данный момент никто серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека

По информации СМИ, в Подмосковье сбиты или зацепились за деревья 25- 29 БПЛА, также разрушений и жертв нет. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна падения или уничтожения дронов были в Красногорском, Одинцовском, Истринском районах.

Откуда запускались БПЛА?

Большинство экспертов считают, что БПЛА запускались с территории Украины. Другая точка зрения — из пригородов Москвы. Возможен и гибридный вариант. По данным источника Readovka, применялось несколько типов украинских беспилотников. По анализу опубликованных фото обломков можно судить, что массово применялись БПЛА с аэродинамической схемой "Утка". Размах крыла этого дрона — 4 метра. Дальность от 400 км до 1000 км. Поэтому теоретически они могли прилететь с территории Украины.

Кремль должен озвучить новые цели СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чтобы остановить атаки ВСУ на область, надо "присоединить Харьковскую область". В руководстве Белгородской области перелом сознания в отношении к нацистам произошёл. В Москве, вероятно, тоже это давно случилось, надо бы присоединение Харьковской, Сумской, Черниговской областей (для начала) всенародно объявить целью.

Борис Рожин в Telegram указывает, что "в целом", ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. По его словам, очевидно, что противник будет пытаться повторить подобные атаки, выискивая уязвимости в нашей системе ПВО на разных направлениях.

"Само собой, опасность таких атак была бы еще меньше, если бы ВС РФ контролировали северные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Это также повлияло бы на безопасность приграничных регионов", считает Рожин.

Александр Дугин уверен, что "начался следующий этап СВО". По его словам, люди сейчас психологически изменятся.

"Теперь, думаю, кое-что изменится — прежде всего в сознании общества, в его мироощущении".

"Сейчас очень важно отнестись к войне системно, не спорадически. На прежних этапах этого не доставало, явно не хватало выверенного и ответственного системного подхода. А так без паники. На войне как на войне. И Рублевка (часть дронов шла туда-ред.) такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина. Мы давно и необратимо в стихии войны — есть только фронт и тыл", — написал политик в Telegram.

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