Атака украинских беспилотных аппаратов по Москве и Подмосковью — это месть главы военной разведки Украины Кирилла Буданова за накануне уничтоженную ставку на "Рыбальском острове" в Киеве.
Об этом в своём Telegram-канале пишет бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
"Сорвался Кирилл, на личный счёт принял. Я смотрю вчера во время угроз сбивался — ранимый, легко вывести из равновесия, хоть и корчит из себя "спокойного удава", — отметил экс-нардеп.
По словам Кивы, начальник ГУР Минобороны Украины теперь расписался в личной организации терактов.
Ранее сообщалось, что один из типов БПЛА, атаковавших российскую столицу — ударный беспилотник UJ-22 Airborne.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.