Кива: атака по Москве — месть Буданова за уничтоженную ставку на "Рыбальском острове" в Киеве

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атака украинских беспилотных аппаратов по Москве и Подмосковью — это месть главы военной разведки Украины Кирилла Буданова за накануне уничтоженную ставку на "Рыбальском острове" в Киеве.

Фото: ru.wikipedia.org

Об этом в своём Telegram-канале пишет бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

"Сорвался Кирилл, на личный счёт принял. Я смотрю вчера во время угроз сбивался — ранимый, легко вывести из равновесия, хоть и корчит из себя "спокойного удава", — отметил экс-нардеп.

По словам Кивы, начальник ГУР Минобороны Украины теперь расписался в личной организации терактов.

Ранее сообщалось, что один из типов БПЛА, атаковавших российскую столицу — ударный беспилотник UJ-22 Airborne.

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