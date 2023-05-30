Украинские беспилотники атакуют столицу России с калужского направления, прилетая из Сумской и Черниговской областей Незалежной, заявил политолог Сергей Карнаухов.
Догадку подтверждает тот факт, что все новости об уничтоженных или заглушенных РЭБ дронах пришли с юга Москвы, отметил он.
"Расстояние от дремучих черниговских и сумских лесов менее 500 км до Москвы по прямой", — пояснил эксперт в своём Telegram-канале.
Именно там на границе с Россией расположены подразделения "Иностранного легиона" ВСУ, состоящие из наёмников, и американская ЧВК "Дикие гуси”.
"Поэтому для обеспечения безопасности столицы нужно укреплять возможности подразделений брянского направления", — резюмировал Карнаухов.
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