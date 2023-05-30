Политолог Карнаухов: беспилотники летели на Москву с калужского направления

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские беспилотники атакуют столицу России с калужского направления, прилетая из Сумской и Черниговской областей Незалежной, заявил политолог Сергей Карнаухов.

Фото: https://t.me/readovkanews/59781

Догадку подтверждает тот факт, что все новости об уничтоженных или заглушенных РЭБ дронах пришли с юга Москвы, отметил он.

"Расстояние от дремучих черниговских и сумских лесов менее 500 км до Москвы по прямой", — пояснил эксперт в своём Telegram-канале.

Именно там на границе с Россией расположены подразделения "Иностранного легиона" ВСУ, состоящие из наёмников, и американская ЧВК "Дикие гуси”.

"Поэтому для обеспечения безопасности столицы нужно укреплять возможности подразделений брянского направления", — резюмировал Карнаухов.