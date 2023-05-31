Из первых уст: казаки отряда "Сибирь" о горячих боях за Бахмут

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Окопную правду об участии в освобождении Бахмута на первой линии боев пресс-службе ВсКО рассказали казаки теперь уже легендарного отряда "Сибирь". Анализируя свой боевой опыт в СВО, казаки зрят в корень — раскрывают духовную подоплеку ратных дел. И о самом главном — об идеологии казака-воина — говорят простыми словами: с укронацистами воюет русский мир: казаки, тувинцы, украинцы, абазины, буряты…

Фото: РИА Новости

"Куда мы денемся, победим однозначно. Почему? Потому что заряжены. Верой, желанием победить. И потому что страха нет. Сломить казака невозможно. И в плен взять нереально. У казаков нету того, чтобы сдаваться… это унижение. Есть понимание того, что нужна победа… любой ценой! Дожмем. Осталось недолго!"

Заместитель командира казачьего добровольческого отряда "Сибирь" с позывным "Горец", Петрович, как его уважительно называют бойцы, — кадровый военный, альпинист, для которого брать вершины и побеждать — смысл жизни.

Воспоминания "Горца" и его товарищей, как и радость победы за российский Артемовск, и боль утраты братьев по духу, — еще свежи. И отдают порохом…

"Основной удар пришелся на нашу позицию…"

— С нашими ребятами решили создать свой ставропольский БАРС. Стучались во все двери. Все кивали, соглашались с тем, что все делаем правильно. Но воз был и ныне там. Пока не встретились с руководством Терского казачьего войска. Все завертелось. Получили от него добро, поддержку. Когда приехали со списком, он сказал, что надо срочно выезжать в БАРС "Сибирь". За двое суток больше 20 человек собрались и выдвинулись в казачий добровольческий отряд "Сибирь", — говорит "Горец". — Я пришел на Донбасс не карьеру делать. Опыт есть. Помогать буду.

С "нулевой" позиции бойцы отряда "Сибирь" ушли тремя группами — на то направление в Бахмуте, где ВСУ готовили прорыв для того, чтобы с западного фланга взять Бахмут в кольцо.

— Основной удар пришелся на нашу позицию, где ночью, с 11 на 12 мая завязался длительный бой, — вспоминает заместитель командира отряда "Сибирь". — Перед боем я осмотрелся. Часть личного состава рассредоточил, убрал с позиции, потому что большое скопление народу на маленьком пятачке — находка для вражеской артиллерии. Оставил лишь пулемётный расчет, снайперов, плюс группа резерва. Организовал питьевую воду, спальники. Фактически взял на себя ответственность за 21 и 24 позиции.

"Начался плотный огневой контакт"

По словам "Горца", окопы были готовы частично.

— В первую очередь мы стали основательно окапываться, "рыть норы". На войне солдата всегда бережет земля-матушка. Поглубже окопаешься, — выживешь. Окапываться было непросто: как только ребята появлялись, по ним сразу начинали стрелять. Именно глубина окопов и перекрытия спасали нам жизнь. Без укреплений было бы намного больше потерь, — отмечает "Горец".

Как вспоминает заместитель командира отряда "Сибирь", 24-я позиция была тяжелой:

— Долбили артиллерией постоянно. Чуть ли не каждый день были раненые. 9 мая ждали нападения. Но стрельба была обычной. 10 мая удар по нашим позициям был сильный, работали по-серьезному. А уже 11 мая, в 5 утра я увидел танк. И дал команду "К бою!" Началась стрельба. К нам прибыл расчет ПТУР под руководством Черкаша. Ребята постарались, — и танк вышел из активного боя. Начался плотный огневой контакт: БМП, стрелки, квадрокоптеры…- вспоминает "Горец".

"Нашел формулу боя…"

Когда пришло подкрепление, бойцы отряда "Сибирь" начали активно вести бой.

— Тактику боя выбирал с учетом боеприпасов и уровня подготовки ребят. Для большинства — это был первый бой. У нас боеприпасов было немерено. Нацисты — ленивые, если уходили, бросали боеприпасы. Нам они были не лишние. Оценивая трезво ситуацию, я нашел оптимальную формулу боя: воевать залповым огнем. Даю команду — два коротких — огонь! Или одиночным — огонь! Ребята видели, как передвигается враг, — и мы открывали огонь. Учитывая, что нападающий противник в несколько раз превосходил нас численностью, нам было легче убирать скопление украинских нацистов. Другой формулы боя я не видел, — рассуждает "Горец".

Он считает, что во многом исход боя зависел от грамотных действий корректировщика огня:

— У меня был очень хороший корректировщик с позывным "Скат" — не кадровый военный, но очень профессионально вел корректировку огня. Вообще, корректировщик — это штучный товар.

"На передке ребята работали без паники. Но отчаянно!"

— О многих ребятах хочется сказать. Они настоящие герои. Без показного ура-патриотизма. Работали на самом что ни на есть передке — без паники, спокойно, но отчаянно! Смышлёный молодой боец с позывным "Бокс" — снайпер, бесстрашный тувинец. Чересчур много боевого азарта было, приходилось сдерживать, чтобы сохранить ему жизнь. Много раненых… Были и те, с кем простились…. "Кельту" пуля прилетела в лоб. Но он, слава Богу, живой, — рассказал "Горец".

Он считает, что раненые выжили в том бою, во многом благодаря инструктору с позывным "Казбек".

— Наш ставропольский парень из Ессентуков. В Каспийске был спасателем-подводником. Когда миной накрыло и меня, и "Абазина", "Казбек" перевязал мне плечо, и я продолжал руководить боем. Понимал, что останавливаться нельзя.

"Вот он, русский мир! Мы никуда не ушли. Мы держали рубеж!"

По словам "Горца", когда стемнело, стрельба поутихла.

— Раненых невозможно было выносить — там укры стоят. "Казбек", насколько это было возможно в наших условиях, оказывал им помощь. Ночью от потери крови я потерял сознание, потом опять приходил в себя и опять проваливался. С тылу к украм подошла группа ЧВКашников. Мы с фронта нажимали на укров, они начали вести бой с тыла. Нацистам не давали возможности поднять головы. И всех их перебили. Никто из них не ушел. Экипирован противник был хорошо. Но наши ребята — сильнее духом. Во время боя те, кто мог, стреляли. Раненые заряжали магазины. Наша работа была поставлена на поток. Бой велся более суток, не останавливаясь… Благодаря корректировщику "Скату" — миномётчики клали снаряды прицельно, в 50-100 метрах от наших позиций. Ночью мы их заблокировали огнем артиллерии и стрелковым оружием, — рассказал "Горец".

21 позиция, по его словам, это олицетворение русского мира:

— Рядом с азербайджанцем, с позывным "Кельт" бился армянин. позывной "Кадет", с украинцем — русский, татары, абазины, — вот он, русский мир! Мы никуда не ушли. Мы держали рубеж. Мы воевали, выносили раненых, поили их водой… Во время боя мы жили! И мы выжили, чтобы залечить раны, вернуться — и победить!