Попытка вторгнуться на территорию России в Шебекинском районе Белгородской области полностью провалилась. Ответ идёт асимметричный — ударами по центрам принятия решений в Киеве, Одессе и других городах.
Сфотографироваться у административных зданий, как это было Грайворонском районе неделю назад, террористам российская армия не позволила. Именно поэтому информационная пропагандистская волна со стороны Киева была значительно слабее.
Попытке прорваться в РФ утром 1 июня предшествовал массированный обстрел Шебекино. Распространяются кадры, как горит местное общежитие от прямых попаданий "Градов". Впрочем, город обстреливается круглосуточно. Из него уже эвакуированы дети и старики. Обстрелы Шебекино — это проявление политики государственного терроризма со стороны украинского режима.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, разрушения есть и в здании администрации. Также пострадал мужчина — у него осколочное ранение. Что касается автобуса, в который прилетел снаряд, то Гладков отметил, что он был пустым.
Минобороны России информировало, что около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".
По словам ведомства, отражены "три атаки украинских террористических формирований", они отброшены от государственной границы. Уничтожены:
Как сообщают "Два Майора" в Telegram, один из танков подошёл к самой госгранице и был в итоге уничтожен. Позже отработали артиллерия и авиация — вылазка была отражена. То есть позиции диверсантов были вскрыты на подходах и по ним нанесли удар.
Террористы распространили только видеоролики у границы с РФ, что снижает их пропагандистское влияние.
"Рыбарь" в Telegram пишет, что "противник последовательно реализует замысел по дезинформации и стрессированию населения российского приграничья".
Город Шебекино, согласно авторам, "превратился во второй Донецк: по городу проводится масштабная артподготовка перед попыткой наступления ограниченным контингентом".
"Широким фронтом танки не пойдут: давят в неожиданных точках ограниченными контингентами, а потом расширяют места прорывов", — пишет "Рыбарь".
Смысл действий:
Минобороны РФ отвечает, третий день не переставая бомбить центры принятия решений в Киеве, Одессе и других городах.
Утром 29 мая российские войска нанесли удар по штабу главного управления разведки на Рыбальском острове в Киеве. О поражении центра принятия решений также заявил президент Владимир Путин.
В Одессе, согласно СМИ, было прямое попадание в центр управления специальными морскими операциями.
Ответы будут асимметричными и дальше — бомбить украинские города и деревни по ту сторону границы армия РФ не будет.
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