Пограничники и армия слаженно отразили атаку ВСУ на КПП "Шебекино"

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Попытка вторгнуться на территорию России в Шебекинском районе Белгородской области полностью провалилась. Ответ идёт асимметричный — ударами по центрам принятия решений в Киеве, Одессе и других городах.

Фото: t.me/vvgladkov

Армия РФ и пограничники учатся на ошибках

Сфотографироваться у административных зданий, как это было Грайворонском районе неделю назад, террористам российская армия не позволила. Именно поэтому информационная пропагандистская волна со стороны Киева была значительно слабее.

Попытке прорваться в РФ утром 1 июня предшествовал массированный обстрел Шебекино. Распространяются кадры, как горит местное общежитие от прямых попаданий "Градов". Впрочем, город обстреливается круглосуточно. Из него уже эвакуированы дети и старики. Обстрелы Шебекино — это проявление политики государственного терроризма со стороны украинского режима.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, разрушения есть и в здании администрации. Также пострадал мужчина — у него осколочное ранение. Что касается автобуса, в который прилетел снаряд, то Гладков отметил, что он был пустым.

Диверсанты выявлены на подходе и уничтожены

Минобороны России информировало, что около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

По словам ведомства, отражены "три атаки украинских террористических формирований", они отброшены от государственной границы. Уничтожены:

более 30 террористов,

четыре боевые бронированные машины,

боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град",

один пикап.

Как сообщают "Два Майора" в Telegram, один из танков подошёл к самой госгранице и был в итоге уничтожен. Позже отработали артиллерия и авиация — вылазка была отражена. То есть позиции диверсантов были вскрыты на подходах и по ним нанесли удар.

Террористы распространили только видеоролики у границы с РФ, что снижает их пропагандистское влияние.

Каков план киевского режима?

"Рыбарь" в Telegram пишет, что "противник последовательно реализует замысел по дезинформации и стрессированию населения российского приграничья".

Город Шебекино, согласно авторам, "превратился во второй Донецк: по городу проводится масштабная артподготовка перед попыткой наступления ограниченным контингентом".

"Широким фронтом танки не пойдут: давят в неожиданных точках ограниченными контингентами, а потом расширяют места прорывов", — пишет "Рыбарь".

Смысл действий:

вынудить россиян "гонять дежурные наряды авиации и "пожарные команды", реагировать и тем самым растягивать наши войска и тратить силы" (по сути, это уже начавшееся контрнаступление ВСУ);

запугать жителей и показать якобы бессилие российских властей.

Россия отвечает ударами по центрам принятия решений ВСУ

Минобороны РФ отвечает, третий день не переставая бомбить центры принятия решений в Киеве, Одессе и других городах.

Утром 29 мая российские войска нанесли удар по штабу главного управления разведки на Рыбальском острове в Киеве. О поражении центра принятия решений также заявил президент Владимир Путин.

В Одессе, согласно СМИ, было прямое попадание в центр управления специальными морскими операциями.

Ответы будут асимметричными и дальше — бомбить украинские города и деревни по ту сторону границы армия РФ не будет.

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