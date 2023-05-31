Украинские ресурсы показали момент прилёта одной из ракет в Киевской гавани у Гаванского моста, который ведёт на Рыбальский остров, где находится главное управление разведки (ГУР) Украины. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Эксперты отметили, что не определили пока точно тип ракеты. По их мнению, это была, вероятно, первая ракета, не попавшая точно по зданиям ГУР, она упала в воду рядом с мостом.
Скорее всего, было несколько ракет, поскольку мост на остров перекрыт уже три дня, из-за чего в этом районе большие пробки. На фото, которые появились в Сети, видны тёмные пятна на штабе ГУР — следы от попаданий и копоть после пожара, добавили авторы издания.
Ранее разведчик спецназа Анатолий Матвийчук оценил ущерб от удара по штабу военной разведки ВСУ и назвал новые цели для ударов ВС РФ.
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