РВ: момент прилёта ракеты в район штаба разведки Украины в Киеве попал на видео

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские ресурсы показали момент прилёта одной из ракет в Киевской гавани у Гаванского моста, который ведёт на Рыбальский остров, где находится главное управление разведки (ГУР) Украины. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Прилет ракеты по штабу ГУР в Киеве

Эксперты отметили, что не определили пока точно тип ракеты. По их мнению, это была, вероятно, первая ракета, не попавшая точно по зданиям ГУР, она упала в воду рядом с мостом.

Скорее всего, было несколько ракет, поскольку мост на остров перекрыт уже три дня, из-за чего в этом районе большие пробки. На фото, которые появились в Сети, видны тёмные пятна на штабе ГУР — следы от попаданий и копоть после пожара, добавили авторы издания.

Ранее разведчик спецназа Анатолий Матвийчук оценил ущерб от удара по штабу военной разведки ВСУ и назвал новые цели для ударов ВС РФ.