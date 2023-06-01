Боевики армии Украины и предатели из России попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
1 июня рано утром неонацисты-власовцы и ВСУ предприняли очередной прорыв границы РФ под городом Шебекино в Белгородской области.
В ходе атаки бандеровцы применили несколько бронемашин и инженерную технику. Первые машины врага были подорваны на фугасе, а потом открыла огонь артиллерия.
Неприятель понёс потери в живой силе и технике, после чего боевики были брошены своими. По сведениям с места, атака началась с захвата двух танков, по которым отработали из ПТУР.
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