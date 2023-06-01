Предатели из России попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики армии Украины и предатели из России попали в засаду при попытке прорваться в Белгородскую область.

Фото: t.me/vvgladkov

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

1 июня рано утром неонацисты-власовцы и ВСУ предприняли очередной прорыв границы РФ под городом Шебекино в Белгородской области.

В ходе атаки бандеровцы применили несколько бронемашин и инженерную технику. Первые машины врага были подорваны на фугасе, а потом открыла огонь артиллерия.

Неприятель понёс потери в живой силе и технике, после чего боевики были брошены своими. По сведениям с места, атака началась с захвата двух танков, по которым отработали из ПТУР.