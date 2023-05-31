"Царьград": в Киеве и Львове взорваны секретные бункеры с офицерами НАТО

Появилась информация, что в Киеве несколько дней назад уничтожен секретный бункер с офицерами и военными советниками НАТО, также как и "теневой штаб" альянса во Львове в марте. Репортёры сообщают, что сейчас полным ходом идёт эвакуация погибших и раненых. Официально власти Украины это не комментирует, но что будет дальше? Такой вопрос задал обозреватель телеканала "Царьград".

Фото: flickr. com

И ответил на него так: дальше будет визит президента России Владимира Путина в Турцию.

Журналист отметил, что туда же собрался в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский. При этом они, как пишут турецкие СМИ, "не пересекутся".

Но легко догадаться, что турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган, который был переизбран на новый срок, наверняка поговорит с каждым из коллег об Украине.

"Президент Турции вновь попытается усидеть на двух стульях. В этом нет ничего удивительного: Эрдоган отличается тем, что руководствуется исключительно собственными интересами. Порой они частично совпадают с интересами других стран", — добавил автор статьи.

Главное, по его мнению, чтобы России не попытались навязать "похабный мир", так как киевский режим нужно добить до конца.