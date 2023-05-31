Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Косовские сербы настроены на вооружённый конфликт
Туристов из Перми пытались проткнуть вилами в Калининградской области
Топ-5 полезных свойств говяжьего стейка
Захарова считает "подлейшей" позицию Запада по атаковавшим Москву беспилотникам
Подруга Блиновской Бородина рассказала, как живёт блогерша: "С ней всё хорошо"
Безсонов раскрыл подробности уничтожения последнего десантного корабля Украины в порту Одессы
Министр ФРГ предложил немцам ограничить потребление мяса до 10 граммов в сутки
Внешний вид Ефима Шифрина шокировал публику: Тоже свалил в Израиль?
Три человека погибли в результате обстрела Донецка боевиками ВСУ

"Царьград": в Киеве и Львове взорваны секретные бункеры с офицерами НАТО

Силовые структуры

Появилась информация, что в Киеве несколько дней назад уничтожен секретный бункер с офицерами и военными советниками НАТО, также как и "теневой штаб" альянса во Львове в марте. Репортёры сообщают, что сейчас полным ходом идёт эвакуация погибших и раненых. Официально власти Украины это не комментирует, но что будет дальше? Такой вопрос задал обозреватель телеканала "Царьград".

"Царьград": в Киеве и Львове взорваны секретные бункеры с офицерами НАТО
Фото: flickr. com

И ответил на него так: дальше будет визит президента России Владимира Путина в Турцию.

Журналист отметил, что туда же собрался в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский. При этом они, как пишут турецкие СМИ, "не пересекутся".
Но легко догадаться, что турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган, который был переизбран на новый срок, наверняка поговорит с каждым из коллег об Украине.

"Президент Турции вновь попытается усидеть на двух стульях. В этом нет ничего удивительного: Эрдоган отличается тем, что руководствуется исключительно собственными интересами. Порой они частично совпадают с интересами других стран", — добавил автор статьи.

Главное, по его мнению, чтобы России не попытались навязать "похабный мир", так как киевский режим нужно добить до конца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Эксперт раскрыл подробности удара по штабу ВСУ на острове в Киеве
Эксперт раскрыл подробности удара по штабу ВСУ на острове в Киеве
Последние материалы
МК: стилист Рогов пришёл на кинопремьеру в трусах и заявил, что не будет за это оправдываться
Ведический астролог рассказала, чем грозит полнолуние 4 июня
Водолацкий призвал отодвигать ВСУ на расстояние, с которого невозможно наносить удары по РФ
Минобороны РФ: на Купянском направлении пресечены действия трёх групп украинских диверсантов
Актёр РФ Иван Охлобыстин сделал выбор между Иваном Ургантом и Максимом Галкиным*
FT: на Западе уличили Украину во лжи по поводу атак в России
Марочко: Буданов поставил под удар офицеров НАТО в бункере ГУР ради угроз в адрес России
Прокурор Новосибирской области Бучман прокомментировал преступления мигрантов
Контрнаступление ВСУ остановит паника в связи с отсутствием связи
Угрожал и развращал: оренбуржец делал непристойные предложения и запугивал ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников