Воины "Сибири": "Русский, казачий дух — не сломить! Мы не убивать пришли. Пришли освободить!"

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Бойцы казачьего добровольческого отряда "Сибирь", пройдя боевое крещение в огненном котле Бахмута, "зашивают" в госпиталях раны и рвутся на позиции, к своим.

Фото: Всероссийское казачье общество

"Мы укров еще не за все спросили. Они нам ответят за погибшего "Бучу", который, выбрасывая гранаты из окопов, последнюю принял на себя и своим — уже бездыханным телом — прикрыл двух бойцов, спас две жизни. Ответят поименно за каждого, кто не вернулся домой и кого оплакивают родные… За невинных детей, стариков, матерей Донбасса ответят. Дадут ответ, за что столько лет медленно и методично убивали невинных… Вопросов много. И работы еще полно!"

"Север": "На этот раз дело доведем до конца!"

Доброволец с позывным "Север" — Евгений — уроженец Ханты-Мансийского автономного округа — давно собирался "за ленточку". Ему, не казаку, выпало прожить огневые штурмы ВСУ — плечом к плечу с казаками. И обрести казачью семью.

— Наслышан об отряде "Ермак" — достойно ребята сражаются. И решил идти с казаками. Сам не казак. В Бахмуте на позициях была возможность вступить в казачье общество. Но решил посмотреть на себя: достоин ли буду? Как поведу себя в бою? Казаки очень мужественные, сражаются крепко, — размышляет "Север".

По словам "Севера", как и у большинства ребят, у него не было боевого опыта:

— Но есть опыт работы с людьми. На гражданке работал офицером, сотрудником МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Знаю, как организовать, настроить команду на выполнение задания. Поэтому назначили замполитом. Принцип работы — что на пожаре, что в бою — один и тот же: не нервничать, не дергаться. Спокойно и трезво оценивать ситуацию и принимать решение. Кто грамотнее расставит людей во время боя, тот лучше сохранит личный состав. Спасается на войне тот, кто способен управлять собой. У нас, даже если кто-то нервничал, паниковал, — глядя на остальных, успокаивался.

Вместе со своими земляками "Север" зашел на первую линию 24 позиции с 3 на 4 мая. Воспоминания о первых днях он связывает с желанием поддержки того, кто уже имеет опыт участия в военных конфликтах.

— Благодарен "Ежику" и "Эльбрусу" — наши ребята с Алтая, прошли чеченскую кампанию — подсказали, как правильно расставить людей, выбрать тактику боя… Это было важно, так как противник нас превосходил в разы. Хорошо подготовился. Воюет не слабо, — сказал "Север".

В день прорыва ВСУ, 11 мая, вспоминает боец, со своей 24 позиции они услышали непрекращающиеся пулеметные очереди и артиллерийские взрывы, поняли, какой тяжелый бой ведут наши ребята на 21-й.

— Я взял четверых бойцов, побольше патронов и — под минометным огнем пробрались к своим с подмогой. По 21-ой позиции нацисты били без умолку. Не жалели снарядов. Важно было правильно передать координаты минометчиков. Особенно опасны бесшумные польские минометы, прилетают незаметно. Но мы удержали позиции. Никто не сбежал. В окопах паники не было. Во-первых, благодаря добротным укрытиям. Во-вторых, — профессионализму "Горца". Он грамотно руководил боем. Мы не стреляли попусту, в обратку, чтобы не выявить свою численность и местонахождения. Укры даже не догадывались, что нас горсточка. Хотели опрокинуть, ворваться клином между 21 и 24 позициями и расчленить нашу линию обороны.

В самый разгар боя на 21-ой противник подошел вплотную, дело чуть ли не дошло до рукопашной. Слышна была польская, английская, немецкая речь … Их гранаты прилетали прямо в окоп. С тылу стали бить по противнику ЧВКашники. Мы с обеих сторон зажали ВСУ, не дали им развернуться. И они отступили. Русский, казачий дух всегда сильнее. Невозможно сломить! Мы не убивать пришли. Мы пришли освободить Россию и мир от фашистской нечести! И на этот раз дело доведем до конца! — говорит "Север".

"Руха": "Мне и жизни не жалко, чтобы остановить нацистскую погань!"

"Руха" — Руслан — доброволец отряда "Сибирь" из Ессентуков. Внук легендарного командира танкового взвода 36-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 3-го Украинского фронта, участника Сталинградской битвы, Героя Советского Союза Николая Павловича Батурина.

По профессии "Руха" — повар. И в отряде отвечал за работу полевой кухни. Но 11 мая, когда завязался страшный бой, он, как и другие ребята-повара, взял в руки автомат.

— Мы все шли за "Севером" — он руководил обороной 24 позиции. Делал все толково. И нам надо было его не подвести. Да и как можно было отсиживаться, когда враг озверел и прет без остановки… Мы работали снайперами. Вызывая огонь на себя, оперативно меняли позиции, передвигались из лесополосы — к окопам… Во время одной из перебежек осколками мины меня ранило в руку, в плечо, а пуля застряла в мышце, под затылком. С этим ранением попал в госпиталь.

Отвечая на вопрос: "Было ли страшно?", "Руха" долго не думал:

— Только дураки не боятся. Каждого из нас в любой момент могли убить… Но мы шли в бой с молитвой. А значит, не одни. С нами всегда есть и будет наш Спаситель! В одном окопе молились и Христу, и Аллаху, и Будде! Все, кто в том бою выжил, были ранены. Казаки — настоящие мужики и воюют мужественно. Мы все знаем, зачем идем, — Родину защищать! И лично мне и жизни не жалко, чтобы остановить нацистскую погань. Моему внуку 2 года. Сын — офицер спецназа, воюет за ленточкой. За них, за родных, за могилы отцов и дедов — не жалко! И уже — не страшно! Мой геройский дед — Николай Батурин — похоронен в Донецке. И улица города названа его именем. Считай, весь род наш воюет…

Старший сын "Рухи" — офицер-рогвардеец, правнук Героя Советского Союза Николая Батурина, как и его отец, тоже выполняет поставленные задачи в горячих точках СВО.

По словам добровольцев "Сибири"…

Позывной "Стрежень" — Александр, терский казак, альпинист, отец троих детей:

— Ранним утром 11 мая услышал крик "Горца": "Танки!" Увидел один из них — в метрах 40 от себя. Началась стрельба. БМП противника постоянно подвозила десант, увозила раненых. "Буча", "Волга", "Иркит", "Британец" и "Кельт" работали по технике из гранатометов. В итоге у одной БМП заклинило башню, у другой полностью оторвало. Противник не переставал высаживать десант. Фашист орал: "Сдавайтесь!" Я в ответ: "Хрен пройдете!" Кто-то прокричал с нашей стороны: "За ВДВ!"

Потом меня ранило, стрелять я уже не мог, отдал автомат тем, кто был в строю. "Горец", который тоже получил ранение, продолжал командовать, периодически теряя сознание.

В окопе были "Кельт" и "Британец", потом ранило "Иркита". "Британец" не мог двигаться, я укрыл его спальником. Кто мог, открывал цинки и снаряжал магазины.

Каждый из нас скажет: если мы не добьем фашистов, то оставим эту войну по наследству нашим детям и внукам. И в старости будем плакать над их могилами.

***

Позывной "Рыбак" — Петр, водитель из Сургута, отец троих детей. О себе говорит, что закален советским детдомом.

— Видно, сильно наглый, потому и подстрелили меня, — смеется "Рыбак". — Я не казак. Хотя нет, теперь-то казак. Вместе с казаками молиться начал. В Бога уверовал. Хорошо мне с этими ребятами, спокойно.

У "Рыбака" ярко выражены свойства казачьей натуры: справедливость, смекалка, сноровка, смелость. Его товарищи вспоминают: "Каждое утро "Рыбак" слушал звуки, по ним определял, что и где находится, а вечерами делал вылазки на брошенные позиции противника, обязательно возвращаясь с трофеями. Так он принес винтовку с оптикой, благодаря которой выявил установку, которая работала по нам шрапнелью, и лежку снайпера. Также он организовал ложную позицию, что спасло бойцов, которые были рядом с ним".

— Страшно ли было? Не боится только дурак,- рассуждает Рыбак. — Я боялся даже показать, что мне страшно. Решил, чем в плен — лучше сразу, чтобы и кого-то из фашистов с собой прихватить. У каждого из нас была граната — для себя.

И хотя товарищи по оружию считают, что Рыбак — герой, сам он этого не признает:

— Ну какой из меня герой? Какой есть, такой есть. Обычный.

У Рыбака еще не затянулись раны, а он уже рвется из госпиталя обратно:

— С ребятами списываемся, договорились, что вместе будем. До конца пойдем, до победы! По казачьим традициям решил с женой — она у меня учитель — обвенчаться.

Отметим, ни один из воинов отряда "Сибирь" не сомневается в том, что Россия одержит победу в великом противостоянии с Западом:

— Конечно, победим. Не для того воюем, чтобы отступить. А чтобы дети наши жили и гордились нами!