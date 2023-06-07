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Александр Приходько

Место раненного в бою сына занял его отец

2:54
Силовые структуры » Министерство обороны

История бойца добровольческого отряда "Сибирь" — с позывным "Таран" — участника жестоких боев за Бахмут — отличается от истории других бойцов тем, что после убытия в госпиталь по ранению его место в окопах, по доброй воле, занял его отец — родовой ставропольский казак.

Место раненного в бою сына занял его отец
Фото: РИА Новости

Первое боевое крещение "Таран" принял 3 мая — прежде, чем добрался до своей 24 позиции:

— Сразу попали в заваруху, не дойдя до позиции. Бой был жарким. Пленных взяли, трофей…

Когда противник попытался прорвать оборону на 21 позиции и разгорелся бой, "Тарана" отправили на подмогу.

— С Саней — позывной "Стрежень" — мы вырыли один блиндаж на двоих. И когда его ранили, в помощь мне дали бойца с позывным "Буча". В блиндаже с "Бучей" мы держались долго, не меньше двух часов. Нам подносили боекомплекты, мы перезаряжались… Когда нацисты подошли ближе, они начали закидывать нас гранатами. Я к тому времени уже ранение получил. "Буча" выбросил несколько гранат, а одну не успел, и основной взрыв принял на себя. Закрыл собой товарищей. Сверху нас еще присыпало землей. Так мы пролежали ночь…

— Утром, когда по голосам убедился, что это наши, стал кричать… Ребята услышали, раскопали, вытащили, 12 мая эвакуировали на "нулевку". И — по госпиталям.

Вспоминая бой 11 мая, "Таран" говорит, что силы были не равные.

— Страх? Его не бывает только у идиотов. Конечно, страшно — особенно перед боем. Хочется выжить, вернуться домой. Но еще больше хочется победить! — делится казак.

И добавляет:

— Бог на нашей стороне. И вы не сравнивайте. Казаки есть казаки! Просто казачий дух — он сильный. Его не сломить количеством или еще чем… Это у казака в крови… испокон веков. Наши предки один на один выходили против десятерых. И побеждали. Так в истории написано.
Все наши ребята героически себя проявили. Было чувство, что за спиной твоей тот, кто прикроет.

С Анатолием всегда икона Божьей Матери. И фотографии — жены, трех дочек.

— Ждут папку… Ради них я и выжил, — тепло улыбается "Таран". — Жена меня отмолила. Мама не знала, что я на передовой. Узнала только, когда позвонил из госпиталя. Сказала: "Слава Богу, что живой!" Я и в Чечню молча уходил. Считаю, что мужчина, казак должен защищать Родину.

Как только отец "Тарана" узнал, что сын тяжело ранен и в госпитале, не задумываясь ушел добровольцем в тот же отряд "Сибирь". И занял место сына в строю.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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