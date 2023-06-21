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Антон Бакетов

Воздушная дуэль: военный лётчик сравнил F-16 и МиГ-29

5:22
Силовые структуры » Министерство обороны

Как самолёты F-16 повлияют на боевую ситуацию в зоне СВО, правда ли, что вместо украинских лётчиков за штурвалами F-16 будут иностранные военные, какими преимуществами в воздушном бою обладают российский МиГ-29 и американский F-16, — обо всём этом рассказал генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации "Офицеры России" Владимир Попов.

Воздушная дуэль: военный лётчик сравнил F-16 и МиГ-29
Фото: Вадим Савицкий

— Владимир Александрович, самолеты нужны Украине сейчас. Возможно, там не будут ждать, пока украинские летчики смогут летать на F-16, а призовут так называемых "добровольцев" из западных стран. Кем такие летчики будут для нас, если мы собьём самолет?

— Давайте уточню, какие летчики. Во-первых, в Канаде большая украинская диаспора. Думаю, там в военно-воздушных силах на F-16 служат десятка два этнических украинских летчиков. Если они добровольно пойдут, то им придется только выдать украинский паспорт. И они будут летать как украинцы.

Во-вторых, наёмники за деньги:

  • французы,
  • немцы,
  • американцы.

К ним подход другой. Если мы их возьмем в плен, они не являются комбатантами. Это — летающие бандиты.

— Дайте, пожалуйста, сравнительную характеристику наших самолётов и F-16 в воздухе.

— По тактико-техническим данным F-16 мы противопоставляем наш самолет МиГ-29. Если взять глубокую модификацию, МиГ-35, это поколение 4++, то F-16 тягаться будет тяжело. Давайте возьмем простой МиГ-29, но хорошо модернизированный, который у нас на вооружении.

  1. Скороподъёмность. Это возможность взлететь самолету с 0 на высоту 5-7 тысяч метров. Наш самолет идет с вертикальной скоростью 300 м/сек. У F-16 — 240-250 м/сек. На вертикальных фигурах маневренного боя он будет что-то терять. Или он догонять нас пошёл и не догонит уже. Если мы его догоняем, значит, превалирует возможность пустить ракету или выстрелить из пушки быстрее.
  2. Локаторы, дальность обнаружения. Наш самолет видит 100-120 км при отличной видимости, у них — 90-100 км. Но при автосопровождении, когда производится захват, уже работает техника, у них может 85 км срабатывать, у нас — 80 км. Мы немного уступаем, но тут кто раньше увидел, тот и победил, поэтому шансы примерно одинаковые.
  3. Тактический радиус. Если он выходит в зону пилотажа или выполнения боевых задач, и наш встречается там, в дуэльной ситуации они могут работать минут 15, а потом уходить. Радиус тактического взаимодействия: у нас — 800 км, у них на разных модификациях 730-850 км. Зависит от того, с какими подвесными баками и сколько их. При бое подвесной бак, когда входишь в зону действия, должен сбрасываться, есть там топливо или нет, чтобы не было дополнительного сопротивления и манёвренность была больше.
  4. Перегрузки. МиГ-29 — до 10 единиц тянет по прочности. А F-16 — 7-7,5. Тут тоже манёвренность у нас превалирует.

— Наши самолеты могут в воздухе останавливаться, зависать, а F-16 может делать такие фигуры высшего пилотажа?

— Для F-16 это недоступно. Это доступно самолетам поколения 4+, 4++, с управляемым вектором тяги. У нас таких самолетов достаточно. У нас даже есть штурмовики с управляемым вектором тяги типа Су-34, он же истребитель-бомбардировщик и штурмовик. Он тоже может выполнять такие фигуры.

— Чем рискуют американцы, поставляя F-16 на Украину? Это их главный экспортный товар, и после боевой демонстрации количество покупателей может существенно сократиться.

— Безусловно, это антиреклама. Генералы в Пентагоне это понимают, а в ВПК тем более знают. И хочется, и колется. Хочется дать и тогда их реализовать, они выйдут из строя, новые нужно поставлять, значит, конвейер будет работать. Это прибыль. Но вот какая от этого будет реклама?

— Для российской ПВО такие цели представляют проблему?

— Безусловно, проблемы будут, потому что это серьёзный боевой потенциал, современная техника летает. Но работать по ним эффективно мы сможем точно.

Если у них разведка будет работать хорошо, они не будут соваться в район, где стоят комплексные системы ПВО — от С-300, С-400 до переносных ПЗРК типа "Стрела-10". Они будут искать слабые места в обороне.

— Как F-16 могут изменить картину боя?

— На 10-15 % это будет угроза для наших наземных подразделений, остальное будет угроза для них.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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