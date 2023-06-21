Как самолёты F-16 повлияют на боевую ситуацию в зоне СВО, правда ли, что вместо украинских лётчиков за штурвалами F-16 будут иностранные военные, какими преимуществами в воздушном бою обладают российский МиГ-29 и американский F-16, — обо всём этом рассказал генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации "Офицеры России" Владимир Попов.
— Владимир Александрович, самолеты нужны Украине сейчас. Возможно, там не будут ждать, пока украинские летчики смогут летать на F-16, а призовут так называемых "добровольцев" из западных стран. Кем такие летчики будут для нас, если мы собьём самолет?
— Давайте уточню, какие летчики. Во-первых, в Канаде большая украинская диаспора. Думаю, там в военно-воздушных силах на F-16 служат десятка два этнических украинских летчиков. Если они добровольно пойдут, то им придется только выдать украинский паспорт. И они будут летать как украинцы.
Во-вторых, наёмники за деньги:
К ним подход другой. Если мы их возьмем в плен, они не являются комбатантами. Это — летающие бандиты.
— Дайте, пожалуйста, сравнительную характеристику наших самолётов и F-16 в воздухе.
— По тактико-техническим данным F-16 мы противопоставляем наш самолет МиГ-29. Если взять глубокую модификацию, МиГ-35, это поколение 4++, то F-16 тягаться будет тяжело. Давайте возьмем простой МиГ-29, но хорошо модернизированный, который у нас на вооружении.
— Наши самолеты могут в воздухе останавливаться, зависать, а F-16 может делать такие фигуры высшего пилотажа?
— Для F-16 это недоступно. Это доступно самолетам поколения 4+, 4++, с управляемым вектором тяги. У нас таких самолетов достаточно. У нас даже есть штурмовики с управляемым вектором тяги типа Су-34, он же истребитель-бомбардировщик и штурмовик. Он тоже может выполнять такие фигуры.
— Чем рискуют американцы, поставляя F-16 на Украину? Это их главный экспортный товар, и после боевой демонстрации количество покупателей может существенно сократиться.
— Безусловно, это антиреклама. Генералы в Пентагоне это понимают, а в ВПК тем более знают. И хочется, и колется. Хочется дать и тогда их реализовать, они выйдут из строя, новые нужно поставлять, значит, конвейер будет работать. Это прибыль. Но вот какая от этого будет реклама?
— Для российской ПВО такие цели представляют проблему?
— Безусловно, проблемы будут, потому что это серьёзный боевой потенциал, современная техника летает. Но работать по ним эффективно мы сможем точно.
Если у них разведка будет работать хорошо, они не будут соваться в район, где стоят комплексные системы ПВО — от С-300, С-400 до переносных ПЗРК типа "Стрела-10". Они будут искать слабые места в обороне.
— Как F-16 могут изменить картину боя?
— На 10-15 % это будет угроза для наших наземных подразделений, остальное будет угроза для них.
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