Air Defender 23: воздушная армия НАТО готова ко вторжению в Россию?

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Европе начались крупнейшие учения НАТО Air Defender 23, самые масштабные военно-воздушные манёвры учебного характера за всю историю альянса, включая холодную войну.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

"Начавшиеся в Германии учения НАТО "Air Defender 2023" должны произвести неизгладимое впечатление на Путина", — уже похвалилась посол США Эва Гутман.

Учения продлятся до 23 июня:

В них принимают участие двадцать стран и государства-партнёры НАТО.

Задействованы более 250 самолётов, в числе которых F-35 американского и голландского производства.

В наземной части учений будут заняты 10 тысяч военнослужащих.

Этими учениями альянс, как бравурно написано в легенде мероприятия, "демонстрирует единство перед угрозами извне, в том числе и из России".

Проще говоря, США со странами НАТО отрабатывают полномасштабный конфликт в Европе и то, как они будут "бомбить Россию" и "уничтожать русские ВКС и ПВО".

В планах альянса — отработка высадки наземных войск с воздуха, борьба с истребителями и перехват ракет средней дальности. В море натовцы будут отражать атаки кораблей и подводных лодок предполагаемого противника.

Остаётся открытым вопрос, каким образом будет вести себя авиация НАТО, летая с полными боекомплектами в таком огромном количестве прямо у самых границ России.

Разумеется, учения — это весьма удобное прикрытие для ведения более усиленной разведки. Логично, что одновременно с учениями у границ РФ появились не только боевые самолёты, но и беспилотники Global Hawk, самолёты ДРЛО и боевого управления, противолодочные самолёты и "летающие штабы".

"Согласен по поводу разведки — на фактуре учиться всегда интереснее и полезнее. Ещё можно "отработать мероприятия по контролю судоходства и авиаперевозок" в нейтральных зонах. И перераспределить технику — у них принято в ряде случаев оставлять её в районах проведения учений, чтобы потом ограничиваться только переброской личного состава", — поделился с Pravda.Ru своим мнением создатель военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

К тому же в европейской прессе стали появляться сообщения о том, что страны НАТО уже сейчас находятся "на пике могущества, собравшись вместе", и поэтому готовы к вооружённым действиям против России и Белоруссии. Хотя, конечно, Бундесвер уже заявил: дескать, это учения "не против России". Неужели против Ким Чен Ына или Ирана, сербов или НОАК?

"Это огромная воздушная армия из сотен самых современных самолётов и вертолётов. Хватит ли этих сил для гипотетического разгрома России, когда наша авиация занята в отражении начавшегося наступления ВСУ? Нет, не хватит, если бы не ещё один фактор: пока Россия занята СВО, ВМС США развернули достаточные силы для нанесения по РФ обезоруживающего ядерного удара. А воевать против страны, пропустившей ядерный удар, — другая история", — предупреждают эксперты Verum Regnum.

"Маловероятно, что США решат первыми нанести ядерный удар по России в нынешней ситуации. Однако ситуация может развиваться по другому сценарию. Например, в случае неудачи украинского наступления на саммите НАТО в Вильнюсе (который запланирован на 11-12 июля) альянс примет решение о вводе войск на Украину. А может, и с одновременным ударом по Белоруссии", — отвечают авторы проекта "Пинта разума".

"Проще говоря, это в том числе тренировка по введению войск на так называемую Украину. То есть на нашу территорию. С учётом того, что "контрнаступ" явно буксует, несмотря на ситуативные тактические успехи, нам следует быть готовыми ко всему", — заключают эксперты.

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