Эксперты о статье Караганова: ядерный ад по переписке или ультиматум США

5:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия должна решить вопрос с Западом раз и навсегда, иначе такое противостояние закончится Третьей, и последней для человечества, мировой войной.

Фото: Midjouney: люди смотрят на прилет ядерной боеголовки

О том, насколько тяжелый выбор (применить ядерное оружие, чтобы мир не рухнул в Третью мировую) стоит перед Россией, обсуждается в статье профессора ВШЭ Сергея Караганова, опубликованной ресурсом "Россия в глобальной политике".

Победой над Украиной конфронтация с Западом не завершится, он так и будет натравливать на своего "экзистенциального врага" всех приграничных соседей.

Освобождение Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — это минимум поставленных задач, как и получение всего Востока и Юга нынешней Украины. Даже освобождение всей Украины ценой чудовищных жертв не спасет ситуацию. Москва получит разрушенную до основания страну, которую придется содержать, а Запад будет продолжать вредить России.

Причиной такого ожесточенного конфликта с ЕС и США является ускоряющейся провал современных правящих западных элит. Оно выдвигает на первый план страны "Глобального большинства", экономическим локомотивом которого выступают Китай и частично Индия, а на роль военно-стратегической опоры вышла Россия.

Чтобы приостановить свое падение вниз, Запад превратил Украину в инструмент против РФ — военного стержня незападного мира. Россия же "ошибочно и необоснованно завысила порог применения ядерного оружия", просмотрела ситуацию на Украине и крайне вяло начала спецоперацию, считает Караганов.

По его мнению, в этих условиях нужно срочно восстанавливать страх ядерной эскалации, иначе все закончится гибелью человечества. При этом важно подавать идею России как государства-цивилизации, ориентира для человечества.

Но для этого нужно раз и навсегда сломать волю Запада к подстрекательству, заставить отказаться от потуг на глобальное доминирование и принудить его заняться собой, наконец.

Так что, по мнению Караганова, России придется пересматривать порог ядерного сдерживания и дать понять, что она в состоянии ударить превентивно. Причем, не по какой-то границе, а намного дальше. Если же Америка решится на удар в "защиту" европейцев, навлекая на себя ответ — это будет ее выбором. Время миролюбия безвозвратно ушло.

По этому поводу Юрий Синодов отметил — ядерный удар по ЕС, по той же Познани никого в Вашингтоне не впечатлит.

"Чтобы у американцев появился страх и чувство самосохранения, надо объявить о проведении испытаний "Кинжала" с неядерной частью. В пустыне Невада. Координаты сообщить заранее", — предложил он.

"Страшновато? Хорошо, давайте в районах канадского Саскачевана. Познань или Саскачеван с юридической точки зрения, и с точки зрения устава НАТО — какая разница. А вот прилёт ракеты на североамериканский континент, которая вам назначена и прилетит вне зависимости от ваших желаний, имеет все шансы произвести отрезвляющий эффект на штатовский истеблишмент", — уверен он.

"Многочисленные посты Дмитрия Медведева на эту же тему уже довольно серьезно расширили атомные "Окна Овертона", так что многие уже перестали как-то реагировать на потрясание ядерной дубиной. Пугают? А может и вправду собрались "бахнуть"?" — спрашивает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

"В данном случае мы бы не стали воспринимать "ядерную риторику" как обычный шантаж. Похоже, сценарий ядерного удара уже включен в перечень вероятных опций в противостоянии с Западом. И реальность такого сценария возрастает, учитывая, что в политической элите Запада преобладает желание нанести России поражение" — пишут авторы телеграм-проекта "ШБ".

"Наше главное достижение с начала СВО — большая часть мира признала, что мы в своем праве: либо явно, как Китай — либо молчаливо, потому что им, в общем, все равно. Именно это дает нам шанс не просто жить, но развиваться и богатеть на фоне новой нормы, какой стал горячий конфликт у наших границ и с нашим участием", — пишет автор и создатель проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.

"Не нужно ставить это достижение под угрозу, начиная ядерную войну, тем более, что в обычном конфликте мы пока неплохо держимся. ТЯО все же стоит оставить на случай конвенциональной атаки НАТО на Калининградскую область, Белоруссию и так далее, и там уже применять без колебаний", — рассуждает эксперт.

"А вот публичные ядерные испытания устроить было бы полезно. На Новой Земле, с трансляциями и стримами в 5д-формате. Ну а в ожидании ядерного шоу можно устроить апокалипсис по переписке, почему бы и нет. Провокация вышла на пять баллов", — заключает он.