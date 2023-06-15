"Я что ли умирать собрался? Я побеждать еду!" – боец "Буча". Всегда живой

5:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Еще один пример отваги наших бойцов, которые сражаются на передовой. И совершают подвиги — порой ценой собственной жизни.

Фото: Всероссийское казачье общество

Андрей Коновалов закрыл своим телом раненных в бою товарищей.

…Простой и скромный. Отзывчивый и добрый. Так характеризуют Андрея Коновалова со Ставрополья бойцы отряда "Сибирь" казачьей бригады "Терек". Немаловажная деталь. Андрей не принадлежал к казачьему сословию. Но пошел добровольцем в этот отряд. Поверил казакам. Как и другие его братья по оружию — представители ставропольского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

Руслан Батурин — внук героя Советского Союза Николая Павловича Батурина — вспоминает:

— Андрей — опытный боец. И я бы еще так сказал: оптимистичный воин. Схож с Василием Теркиным — весельчак и балагур. Когда "за ленту" с ним ехали, шутил всю дорогу. Навсегда запомню, как на замечание сослуживцев, мол, на войну едешь и смеешься, Андрюха ответил: "Я что ли умирать собрался? Я побеждать еду!"

О майских боях за Бахмут и о легендарном отряде "Сибирь" написано немало: как под плотным огнем казаки сдерживали натиск врага, не дали прорвать оборону, войти клином между позициями. Как отбили атаку националистов и удержали занимаемый рубеж, несмотря на превосходящую в несколько раз по численности группировку неприятеля.

— Один казак порой целого полка стоит, — говорит Руслан Батурин с позывным "Руха". — Именно таким оказался полковник Сергей Петрович Мерзеликин, кадровый военный, прошедший пять войн, просто ас своего дела — наш командир, его позывной "Горец". Другие "дедушки"-афганцы — "Шурави", "Тунгус". Именно такой Андрей — "Буча". Спецназовец, за его плечами вторая чеченская кампания. Поездок в зону СВО у него было несколько.

"Буча" в отряде "Сибирь" отвечал за снабжение 21 и 24 позиций. Сослуживцы улыбаются: "Он как солдат из известной сказки "Каша из топора", умеющий найти выход из любой ситуации, с умом и смекалкой".

— Ему важно было, чтобы бойцы были накормлены и напоены, не мерзли. Все время спрашивал, у кого сколько консервов осталось, кому нужны теплые вещи, — делится казак с позывным "Стрежень". — Он пробирался "на ноль" за провизией, под пулями. Загружался, еще и помогал кому-то, часть ноши брал на себя.

А в том бою Андрей Коновалов принял на себя страшный удар.

— "Буча" двух пацанов спас — раненых "Тарана" и "Инспектора", — рассказывает "Руха". — Нас просто закидывали гранатами, фашисты кишели, как червяки. Несколько гранат прилетело, две из них Андрей смог выбросить, а еще две, когда понял, что не успевает, "принял" на себя.

Когда домой — на Ставрополье — привезли рюкзак бойца Коновалова, встречать людей в форме выбежал шестилетний сын Андрея: "Папка приехал!"

— "Буча" — настоящий русский мужик, человек чести и воинского долга, — говорит "Брест". — Мы, необстрелянные ребята, задавали ему много вопросов, терпению и юмору Андрея можно было только позавидовать. А еще я помню, как он в дороге подобрал спальник. Сам нагружен был под завязку, но его дотащил: "Такая корова нужна самому", смеялся. Потом этот спальник ребят не раз выручал.

Не удивительно, что одним из любимых предметов Андрея Коновалова была начальная военная подготовка.

— Мы учились с "Бучей" в ессентукской школе №10, — делится "Руха". — Игорь Дмитриевич Суржиков — учитель НВП — серьезно с нами занимался. Андрей был лучшим его учеником.

Друзья говорят, что "Буча" не был сторонником громких пламенных речей: "О любви к Родине не кричат на всех углах, просто делают свое дело. Молча. Вот именно такие — простые русские пацаны — никогда не смалодушничают, не струсят, не предадут. Андрюха — настоящий патриот. И человечище".

— Я Андрея мертвым не видел, — у "Бреста" начинают ходить желваки. — Поэтому никогда не скажу о нем: "Был".

Подробности того страшного боя предстоит разобрать детально.

— Есть много еще о чем рассказать, — говорит "Стрежень". — А герои? Это наш заместитель командира "Горец", который сделал все, что мог в тех условиях и с теми возможностями. Он старался сохранить каждого бойца и выполнить поставленную задачу. Личный состав проявил массовый героизм и ценой больших потерь удержал свои позиции. Герои — это наши парни. Это наш "Буча".