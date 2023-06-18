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Любовь Степушова

В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом

Силовые структуры » Министерство обороны

Русский солдат почувствовал силу, и его уже ничто не может остановить. Произошёл психологический перелом в военном конфликте на Украине.

В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом
Фото: Всероссийское казачье общество

Русский солдат не имеет намерения отступать

Об этом пишет Александр Ходаковский в Telegram. Бывший командир батальона ДНР "Восток", а сегодня один из руководителей донецкого отделения Росгвардии считает, что тактика военных действий ВСУ "проста и тривиальна".

"Задавить огнём нашу позицию, а потом пытаться забрать её пехотой — тактика проста и тривиальна. Конечно, есть ракеты и антиракеты, есть дроны и противодроновые ружья, есть даже Маск со своим Старлинком, но всё это в конечном итоге только ради того, чтобы выковырять из земли нескольких чумазых мужиков, которые преграждают путь к почестям и славе", — пишет Ходаковский.

По его словам, война сегодня идёт на "участке, который находится перед основной линии обороны с "зубами дракона" и основной полосы минирования, который противник более недели стремится захватить любой ценой.

"Иногда у него получается, но закрепиться не может, и под воздействием нашей арты отходит на исходный рубеж, а мы заползаем обратно и восстанавливаем порушенное — до очередной схватки. И становится совершенно понятно, что если наш солдат не имеет намерения отступать — противник не имеет шансов продвинуться", — пишет Ходаковский.

Появился кураж

Военкор Александр Сладков в Telegram также передаёт уверенность бойцов:

"Мы бьем всё, что приближается к нашим рубежам, прорывов нет, настроение боевое, снарядов хватает, авиация наша работает, "Герани" летят, ПВО "химари" сбивает. Все идет по нашему плану. С некоторыми успехами появляется кураж".

Отметим, что российскому солдату дали время обучиться, позаботились о нём и семье, это дало плоды. Вперед поведут, но не любой ценой, без авралов, спокойно. Также солдаты говорят, что сильно подняли боевой дух удары по центрам принятия решений ВСУ, энергосистеме Украины, на фронте хотят отмены "зерновой сделки". Отношение к отпускникам с фронта — поддерживают и гордятся все, также способствует укреплению куража.

А что с моральным духом в ВСУ?

Это тем более ценно, что Киев сделал ставку именно на психологическую атаку, надеясь, что российские бойцы побегут. На это работала вся пропагандистская машина Украины, начиная от призывов "убивать русских всегда и везде", заканчивая тактикой наступления на многих направлениях сразу, хотя военные говорят о необходимом ударе "кулаком" в одном месте.

Добавим, что русский боец убедился, что обученный в НАТО украинец, никаких преимуществ перед ним не имеет. Le Mond передаёт мнение французских инструкторов об украинских курсантах, половина из которых побывала в боях:

  1. У них выработанная реакция на звук летящего дрона: оглядываются и ищут места, где можно спрятаться.
  2. Отсутствует организованность в действиях — сбиваются в кучу при манёврах, поддаются страху.
  3. Просят обучать навыкам траншейной войны — стрелять с 200 метров, приёмам рукопашного боя.

Французы расценили это как "советское наследие" в менталитете. Это не наследие, это тот характер войны, о котором выше сказано, и в котором русский солдат оказался мотивированнее.

Российский солдат уничтожит бандеровщину

Видно, что Верховный главнокомандующий нацелен на кардинальное решение проблемы бандеровщины, то есть её уничтожение. Он спокоен, уверен, это тоже мотивирует солдат. Пока цели РФ облекаются в слова, "с чем пришли (нацисты), пусть с тем и уходят, если не могут мирно жить с Россией". Но так как бандеровцы так уйти ( отдать русские территории)  не смогут, поэтому правильно пишет Сладков — надо идти до полного уничтожения бандеровщины в её логове.

"Как только на Украине лозунг "москаляку на гиляку" не будут произносить даже шёпотом, даже про себя, вот тогда и конец СВО будет виден. Как только в украинскую генетику войдет молекула, предупреждающая о смертельной опасности войны с русскими — вот тогда дело сделано. Дружить можно, торговать с русскими можно. Оскорблять и убивать — нельзя. Территорию заберут и будут убивать в ответ. Много убивать", — уверен военкор.

То, что не сделали советские солдаты, доделают российские, лишь бы новый Хрущёв не помешал.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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