ВС РФ по всем статьям переигрывают ВСУ на поле боя

5:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

ВС РФ демонстрируют в боях последних дней высокий уровень мастерства и подготовки, что не позволит киевскому режиму и его западным кураторам достичь поставленных целей.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Позитив у Зеленского только на словах

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Украине идут наступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.

"Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, но на какой они стадии — я не буду подробно говорить. Результаты скоро все ощутят. Я ежедневно нахожусь на связи с командующими ВСУ разных направлений — с Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно", — сказал Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции.

Но лица собравшихся на совещание военачальников во главе с Зеленским совсем не выражали позитива.

И радоваться им, действительно, нечему. На шестой день контрнаступления на всей линии фронта нет прорывов с целью выхода к Азовскому морю или, хотя бы, для удара на Соледар, и это, конечно, результат не слабости ВСУ, а силы ВС РФ.

Любой боец ВС РФ может заказать дрон у Минобороны

Среди достижений наблюдаются следующие.

Во-первых, ВС РФ лишили возможности ВСУ наступать днём, потому что имеют тотальное преимущество в воздухе, в том числе, из-за активных дронов-камикадзе, особенно в этом плане отличилась 42-ая дивизия 58 армии под Орехово с fpv-дронами.

Идёт активное насыщение войск данным видом вооружений, так как Минобороны РФ значительно подтянулось в этом вопросе к волонтерам, которые заказывают квадрокоптеры за рубежом или делают свои.

На Telegram платформе есть инструкция, как заказать дрон у снабженцев любому солдату Российской армии. Дроны у Минобороны "с хорошими характеристиками, теплокамерой и максимально возможной комплектацией, они изначально прошиты и готовы к использованию", говорится в инструкции. Причем, указывается, что в случае "утери" дрона, "никого за него кошмарить не будут".

"Нужно внести потерю в журнал боевых действий как невосполнимую. Сделать фотографию записи, приложить к новому рапорту и отправить новую заявку на дрон".

Российские средства РЭБ выключили западные БПЛА

Между тем, подобное оружие у ВСУ не сработало. Украинские паблики указывают, что вместо дешёвых, но эффективных кустарных самоделок ВСУ использовали дорогую западную технику, к которой подобраны ключи российскими средствами РЭБ — GPS сигнал глушится. Дроны FPV же ночью бессильны — оператор не видит, куда направлять камикадзе, а тепловизор на одноразовом дроне — непозволительная роскошь.

Минные поля заставляют ВСУ идти коридорами смертников

Во вторых, были грамотно установлены минные поля - они везде. Поэтому ВСУ используют тактику отправки подразделений в атаку по одному и тому же коридору, чтобы они проделывали проходы своими телами и машинами. Но такая тактика несёт не только людские и материальные потери, но и репутационные.

Минобороны РФ опубликовало ролик, где на месте горящей техники НАТО под Ореховым прибавилось ещё 5 новых БМП М2 "Брэдли", две — дымятся. Там же остаётся ранее уничтоженный "Леопард-2А6" и одна БРМ-2 на базе танка Т-54.

Российские бойцы повторно минируют участки, которые ВСУ использовали или планировали использовать для подхода к огневым рубежам нашей первой линии обороны с помощью дистанционного минирования "Земледелие".

Потери техники от таких штурмов по минам — огромные.

В-третьих, на высоте оказалась разведка в работе по своевременному выявлению целей для поражения противотанковыми системами.

В-четвертых, не подвела логистика, боекомплект есть и подвозится.

Но главное — это стойкость пехоты. Не все танки поражались с воздуха, артиллерией и минными полями. К успеху боя за Новодонецкое привела стойкость бойцов ОБТФ "Каскад" и батальона 5-й мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Несмотря на потери, они смогли удержать оставшуюся часть села вплоть до подхода танкистов и штурмовых групп морпехов 40-й бригады.

Путин даёт объективную оценку ситуации

Самая объективная оценка событий, учитывая осведомлённость из разных источников, была сделана президентом Владимиром Путиным, который сказал, что контрнаступление ВСУ не достигает своих целей.

Глава государства отметил также, что наступательный потенциал Украины ещё сохраняется. Представляется, что уровень, который российские войска демонстрируют в боях последних дней, вселяет уверенность, что никакого потенциала ВСУ для того, чтобы достичь своих целей, не хватит.

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