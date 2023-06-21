Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну. В этом нет ничего неожиданного, поскольку западной техники и людей на польской границе уже собрано очень много, пишут расследователи TopWar.
О росте количества подразделений ВСУ и НАТО в юго-западных районах Украины говорил еще бригадный генерал Михаил Драпатый в своем интервью изданию The Washington Post. Он отмечал, что "армия Украины тренирует операции по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах".
То есть мысль о прорыве на другой берег украинцев не оставляла все это время. Время идет, земля просыхает, Днепр теперь в старом русле, и именно в Херсонскую область сейчас идут эшелоны с военной техникой и вооружением. Понятно, какие планы могут зреть в голове противника, отмечают эксперты.
Кстати, в ходе пафосных учений НАТО Air Defender 2023 участники намеревались отрабатывать и наступательную операцию на Крым и Донбасс. Что характерно, "пик" учений действительно стоит в планах альянса в конце лета. Отсюда и все разговоры о передаче Киеву самолетов F-16 и подготовке пилотов к ним.
Впрочем, надо признать, судьба пилота с позывным Nomad, майора ВСУ Владислава Савельева, окончившего-таки полноценный курс обучения на одной из авиабаз ВВС США в Миссисипи, оказалась незавидной. Его сбили в первом же вылете над ДНР, несмотря на всю хваленую подготовку на "специальных курсах".
Но у НАТО цель не победить, а нанести максимальный урон ВС РФ, а также спровоцировать Россию на удары по вражеским аэродромам. Это, собственно, и является конечной целью — провокация мировой войны.
Крым же нужен по известным еще с 2014 года причинам — Западу и Киеву необходимо:
Увы, но Запад не собирается отказываться от картинки, которую нарисовал себе десятилетия назад.
Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ идет чуть менее чем отвратительно с точки зрения ожидаемых побед. Украинская армия не смогла дойти даже до первой линии обороны. А если кто-то попытается преодолеть Днепр, то российская артиллерия и авиация уничтожат половину переправляющихся просто на воде.
Военспецы считают, что ближайшее время ТВД явно сместится к западу Украины, поскольку никакого контрнаступления ВСУ показать не в состоянии, а недавно российские БПЛА бомбили всю территорию Украины и впервые добрались до Львова.
Напомним, Варшава, Вильнюс и Киев уже летом думает ввести сформированный недавно литовско-польско-украинский корпус LITPOLUKRCORPS на территорию Западной Украины. Далее на его основе будет формироваться так называемый международный корпус с официальной миссией "проведения операций на территории Украины".
Собранные силы с 12 июня проходят боевое слаживание в рамках маневров Anakonda 23 на полигоне Нова Демба. Там проводилось экспериментальное учение (FEX, Field Experimentation Exercise), в котором задействованы подразделения с новой оргштатной структурой (Future Task Force).
Все это действо "якобы не имеет к НАТО никакого отношения, поскольку альянсу не очень хочется влезать в прямой конфликт с РФ", пояснил военный эксперт Николай Шульгин. Дескать, якобы "стороннее интернациональное объединение" защитит Западную Украину, так как все остальное уже не в компетенции ни Украины, ни Запада.
Одновременно расшатывается ситуации и в Белоруссии — у ее границ с украинской и польской стороны собрались группировки войск, причем несмотря на слова "это для обороны" — с ударными, атакующими боевыми системами…
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