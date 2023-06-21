Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"

4:15
Силовые структуры

Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну. В этом нет ничего неожиданного, поскольку западной техники и людей на польской границе уже собрано очень много, пишут расследователи TopWar.

TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

О росте количества подразделений ВСУ и НАТО в юго-западных районах Украины говорил еще бригадный генерал Михаил Драпатый в своем интервью изданию The Washington Post. Он отмечал, что "армия Украины тренирует операции по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах".

То есть мысль о прорыве на другой берег украинцев не оставляла все это время. Время идет, земля просыхает, Днепр теперь в старом русле, и именно в Херсонскую область сейчас идут эшелоны с военной техникой и вооружением. Понятно, какие планы могут зреть в голове противника, отмечают эксперты.

Кстати, в ходе пафосных учений НАТО Air Defender 2023 участники намеревались отрабатывать и наступательную операцию на Крым и Донбасс. Что характерно, "пик" учений действительно стоит в планах альянса в конце лета. Отсюда и все разговоры о передаче Киеву самолетов F-16 и подготовке пилотов к ним.

Впрочем, надо признать, судьба пилота с позывным Nomad, майора ВСУ Владислава Савельева, окончившего-таки полноценный курс обучения на одной из авиабаз ВВС США в Миссисипи, оказалась незавидной. Его сбили в первом же вылете над ДНР, несмотря на всю хваленую подготовку на "специальных курсах".

Но у НАТО цель не победить, а нанести максимальный урон ВС РФ, а также спровоцировать Россию на удары по вражеским аэродромам. Это, собственно, и является конечной целью — провокация мировой войны.

Крым же нужен по известным еще с 2014 года причинам — Западу и Киеву необходимо:

  • база флота НАТО,
  • ударные установки у границы с Таманью,
  • системы ПРО,
  • "выгнанный русский флот"
  • контроль над Черным морем
  • месть крымчанам за их неизменный выбор

Увы, но Запад не собирается отказываться от картинки, которую нарисовал себе десятилетия назад.

Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ идет чуть менее чем отвратительно с точки зрения ожидаемых побед. Украинская армия не смогла дойти даже до первой линии обороны. А если кто-то попытается преодолеть Днепр, то российская артиллерия и авиация уничтожат половину переправляющихся просто на воде.

Военспецы считают, что ближайшее время ТВД явно сместится к западу Украины, поскольку никакого контрнаступления ВСУ показать не в состоянии, а недавно российские БПЛА бомбили всю территорию Украины и впервые добрались до Львова.

Напомним, Варшава, Вильнюс и Киев уже летом думает ввести сформированный недавно литовско-польско-украинский корпус LITPOLUKRCORPS на территорию Западной Украины. Далее на его основе будет формироваться так называемый международный корпус с официальной миссией "проведения операций на территории Украины".

Собранные силы с 12 июня проходят боевое слаживание в рамках маневров Anakonda 23 на полигоне Нова Демба. Там проводилось экспериментальное учение (FEX, Field Experimentation Exercise), в котором задействованы подразделения с новой оргштатной структурой (Future Task Force).

Все это действо "якобы не имеет к НАТО никакого отношения, поскольку альянсу не очень хочется влезать в прямой конфликт с РФ", пояснил военный эксперт Николай Шульгин. Дескать, якобы "стороннее интернациональное объединение" защитит Западную Украину, так как все остальное уже не в компетенции ни Украины, ни Запада.

Одновременно расшатывается ситуации и в Белоруссии — у ее границ с украинской и польской стороны собрались группировки войск, причем несмотря на слова "это для обороны" — с ударными, атакующими боевыми системами…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы белоруссия
Новости
Платошкин оценил шансы Трампа завершить спецоперацию на Украине
Зеленский отказался идти на заморозку конфликта вне зависимости от того, как сложится наступление ВСУ
Кнутов: украинский вариант "плана Гитлера" провалился, а танки НАТО не напугали армию РФ
"Турпром" в бассейне отеля в Анталье утонул ребёнок из России
Минобороны: попытки украинских войск атаковать отражены на трёх направлениях
Bloomberg: ЕС не может законно конфисковать замороженные российские активы
После скандала во Львове на Украине официально разрешили петь песни Виктора Цоя
10 необычных и полезных способов применения газонной травы
Блинкен: Россия вынуждена будет заплатить за восстановление Украины
Туристам сообщили о вспышке новой инфекции в Таиланде: боли в суставах сохраняются годами
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
После скандала во Львове на Украине официально разрешили петь песни Виктора Цоя
Блинкен: Россия вынуждена будет заплатить за восстановление Украины
Туристам сообщили о вспышке новой инфекции в Таиланде: боли в суставах сохраняются годами
TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
Жительница Томска рассказала, что заработала на последний iPhone всего за две недели на грибной ферме в Англии
Military Watch: российские ЗРК С-300ПМУ произвели революцию в противовоздушной обороне
Адвокат Блиновской обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Терапевт Лаврищев назвал одну смертельно опасную ошибку при алкогольной интоксикации
Марков о нападках президента США на Си Цзиньпина: это может очень дорого стоить Байдену
Эксперт Роскачества Кузьменко назвал эффективные способы охлаждения смартфона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников