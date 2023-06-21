TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"

4:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну. В этом нет ничего неожиданного, поскольку западной техники и людей на польской границе уже собрано очень много, пишут расследователи TopWar.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

О росте количества подразделений ВСУ и НАТО в юго-западных районах Украины говорил еще бригадный генерал Михаил Драпатый в своем интервью изданию The Washington Post. Он отмечал, что "армия Украины тренирует операции по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах".

То есть мысль о прорыве на другой берег украинцев не оставляла все это время. Время идет, земля просыхает, Днепр теперь в старом русле, и именно в Херсонскую область сейчас идут эшелоны с военной техникой и вооружением. Понятно, какие планы могут зреть в голове противника, отмечают эксперты.

Кстати, в ходе пафосных учений НАТО Air Defender 2023 участники намеревались отрабатывать и наступательную операцию на Крым и Донбасс. Что характерно, "пик" учений действительно стоит в планах альянса в конце лета. Отсюда и все разговоры о передаче Киеву самолетов F-16 и подготовке пилотов к ним.

Впрочем, надо признать, судьба пилота с позывным Nomad, майора ВСУ Владислава Савельева, окончившего-таки полноценный курс обучения на одной из авиабаз ВВС США в Миссисипи, оказалась незавидной. Его сбили в первом же вылете над ДНР, несмотря на всю хваленую подготовку на "специальных курсах".

Но у НАТО цель не победить, а нанести максимальный урон ВС РФ, а также спровоцировать Россию на удары по вражеским аэродромам. Это, собственно, и является конечной целью — провокация мировой войны.

Крым же нужен по известным еще с 2014 года причинам — Западу и Киеву необходимо:

база флота НАТО,

ударные установки у границы с Таманью,

системы ПРО,

"выгнанный русский флот"

контроль над Черным морем

месть крымчанам за их неизменный выбор

Увы, но Запад не собирается отказываться от картинки, которую нарисовал себе десятилетия назад.

Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ идет чуть менее чем отвратительно с точки зрения ожидаемых побед. Украинская армия не смогла дойти даже до первой линии обороны. А если кто-то попытается преодолеть Днепр, то российская артиллерия и авиация уничтожат половину переправляющихся просто на воде.

Военспецы считают, что ближайшее время ТВД явно сместится к западу Украины, поскольку никакого контрнаступления ВСУ показать не в состоянии, а недавно российские БПЛА бомбили всю территорию Украины и впервые добрались до Львова.

Напомним, Варшава, Вильнюс и Киев уже летом думает ввести сформированный недавно литовско-польско-украинский корпус LITPOLUKRCORPS на территорию Западной Украины. Далее на его основе будет формироваться так называемый международный корпус с официальной миссией "проведения операций на территории Украины".

Собранные силы с 12 июня проходят боевое слаживание в рамках маневров Anakonda 23 на полигоне Нова Демба. Там проводилось экспериментальное учение (FEX, Field Experimentation Exercise), в котором задействованы подразделения с новой оргштатной структурой (Future Task Force).

Все это действо "якобы не имеет к НАТО никакого отношения, поскольку альянсу не очень хочется влезать в прямой конфликт с РФ", пояснил военный эксперт Николай Шульгин. Дескать, якобы "стороннее интернациональное объединение" защитит Западную Украину, так как все остальное уже не в компетенции ни Украины, ни Запада.

Одновременно расшатывается ситуации и в Белоруссии — у ее границ с украинской и польской стороны собрались группировки войск, причем несмотря на слова "это для обороны" — с ударными, атакующими боевыми системами…