Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра

Многие десятилетия наши десантники являются гордостью и своеобразной палочкой-выручалочкой наших Вооруженных сил. Всегда впереди, всегда там, где сложнее всего. Но так ли нужны воздушно-десантные войска в современной войне? Так ли они нужны в том виде, в каком замышлялись и продолжают развиваться? Попробуем ответить.

Фото: Министерство обороны РФ

Ключевая особенность "крылатой пехоты"

Для начала оговоримся. Никто не ставит под сомнение необходимость высокомобильных войск постоянного боевой готовности, способных в короткий срок оказаться в любой сколь угодно удаленной точке мира и готовых выполнить там поставленную боевую задачу.

Такие подразделение в любой армии мира есть и должны быть. Речь о другом. Как мы знаем, ключевой особенностью Воздушно-десантных войск, как следует из их названия, является способность совершать десантные операции. А эти десантирования бывают двух видов:

посадочное — подразделения просто перевозятся самолётом или вертолётом в назначенный район. И в этом смысле любое подразделение российской армии, вплоть до полкового оркестра, становится по факту "десантным";

парашютное — высадка производится с борта самолёта/вертолёта непосредственно с помощью парашюта. Причём возможна выброска как людей, так и техники.

Если первый способ — это довольно стандартная в современных условиях операция по переброске любых войск. То парашютный способ — это уже совершенно другой уровень, который требует длительной подготовки, соответствующего снаряжения, и, извините, научно-промышленной базы.

Спецтехника для ВДВ

Именно для таких парашютно-десантных операций, с момента зарождения ВДВ в 30-х годах прошлого века, наш военно-промышленный комплекс постоянно разрабатывал и адаптировал специальные виды техники, которые могут "спускаться с небес" на парашюте.

Это и:

лёгкая артиллерия,

автомобили различного назначения,

бронетехника.

Причём что касается бронетехники, такой номенклатуры вооружений для десантных войск, как сейчас в России, нет ни в одной стране мира.

Во-первых, это БМД-1,2,3,4 — аналог соответствующих пехотных БМП — боевых машин пехоты.

Во-вторых, самоходные артиллерийские установки — к примеру, "Нона" или более современные "Спрут" и "Лотос".

Безусловно, мы большие молодцы, что создали такую линейку специализированной авиадесантной техники. Но насколько сейчас эти все усилия и затраты оправданы?

Не хочется впадать в некую "сердюковщину" (период истории Министерства обороны РФ, когда многие нужные направления были закрыты), но всё же надо нам надо понять, а стоит ли разрабатывать авиадесантную технику. Это ведь не ядерное оружие, которое не должно никогда выстрелить, но при этом самим своим существованием является фактором сдерживания.

Напротив, техника десантных войск ещё как стреляет и ездит, только вот её парашютные способности по факту никому не нужны и никем не востребованы. Ну а может, мы просто ничего не понимаем, и в недалёком будущем обязательно придет тот звёздный час ВДВ, когда мы вспомним о них именно как о крылатой пехоте. И ВДВ подтвердит свой статус незаменимого рода войск.

Современное применение десантных частей

Если говорить о России, то последняя глобальная парашютно-десантная операция нами проводилась в далёком 1945 году, когда мы освобождали Китай и Северную Корею от японских милитаристов. С тех пор все десантные операции ВДВ — это высадка самолётами/вертолётами на аэродромах или тактические вертолетные десанты на поле боя.

А вот если говорить о наших западных "партнёрах", то у них фактов применения именно парашютных десантов больше. Например:

Гренада — 1983,

Ирак — 1991,

Ирак — 2003.

Причём последний случай, как признают сами американские военные, не имел особого смысла. Высадка производилась на территорию, уже контролируемую курдами, которые, кстати, имели действующие аэродромы.

Но как бы то ни было, десанты противник высаживает, а вот специализированную бронетехнику практически не разрабатывает: имеется некоторое количество лёгких авиадесантных танков "Шеридан" у США, есть специализированная десантная машина "Визель" в армии ФРГ.

Но в целом десантные войска остальных стран мира совсем не отягощены бронетехникой так, как наши ВДВ. Ну, может, они просто безнадежно отстали от России, как с гиперзвуком. Или, может, они просто не видят в этом смысла?

Если задуматься, то насколько вообще возможна массовая заброска техники и десантников в тыл врага в условиях современной войны?

Так стоит или не стоит?

При нынешнем уровне развития средств контроля воздушного пространства самолётам военно-транспортной авиации достичь зоны выброски в тылу врага нереально. За исключением случаев, когда речь идет о странах третьего мира, не имеющих развитой ПВО. Учитывая доступность и простоту использования современных переносных зенитно-ракетных комплексов, такая воздушно-десантная операция превратится в последний путь смертников.

Тогда зачем создается такой набор техники для наших ВДВ? Безусловно, этими достижениями и нашей школой инженерной мысли можно гордиться. Но насколько большое практическое значение это имеет?

Вся эта техника продолжает дорабатываться, придумываться новая, на это тратятся деньги, отвлекаются производственные мощности. В то время как на Западе от специализированной авиадесантной техники фактически отказались. И в то время, когда перед нашим ВПК и так очень много задач по созданию перспективных видов оружия.

Возникает вопрос — а зачем это всё у нас? Зачем в таком случае проводить затратные учения по выброске техники с парашютом, зачем тратить на парашютную подготовку самое драгоценное, что сейчас есть у наших бойцов — время?

Бесспорно — прыжки с парашютом, особенно массовые, красивое, почти романтичное зрелище. За этой романтикой многие парни и идут служить в ВДВ. Но что важнее в военной подготовке: зрелищность или боевая эффективность? Не превращаются ли у нас парашютные тренировки в какой-то красивый, но бессмысленный ритуал, дань традиции? Лишь бы очередной раз горделиво заявить "аналогов ни у кого нет".

Ведь в угоду традиции мы уже совершали ошибки в своей истории, когда поборники парусных кораблей препятствовали новым тенденциям броненосного флота, или когда кавалерийские командиры времен Гражданской войны пытались управлять механизированными войсками в Великую отечественную. Или когда не подумали, что коптер тоже может быть грозным оружием.