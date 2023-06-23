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Инна Новикова

Платошкин: США ещё ни разу не давали деньги Украине

3:35
Силовые структуры » Министерство обороны

США утверждают, что помогли Украине на 40 миллиардов долларов. Почему на самом деле Вашингтон ни разу не давал Киеву деньги, как Штаты наживаются на конфликте на Украине и почему Америке выгодно отдавать оружие в другие страны бесплатно, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой лидер движения "За новый социализм” Николай Платошкин.

Платошкин: США ещё ни разу не давали деньги Украине
Фото: Офис президента Украины

— Николай Николаевич, на прошлых выборах в США победил Трамп, но административный ресурс сделал так, что президентом стал Байден. Сейчас Байден собирается на второй срок, обещает Украине помощь, хотя уже дал ей 40 миллиардов долларов. В свою очередь Трамп обещает прекратить поставки Украине денег и оружия, чтобы быстро закончить конфликт. Насколько результаты выборов могут изменить международную ситуацию?

— Я надеюсь, что СВО кончится до выборов в США, они в ноябре 2024 года. Для меня что украинская кровь, что русская, ведь мы — один народ, мы должны быть вместе в одной стране, как в советское время.

Кстати, не верьте тем, кто утверждает, что доллар рухнет, у американцев будет дефолт. Я работал в Америке, много знаю про эту страну и такой бред даже комментировать не хочу.

Говорят, США предоставили Украине военной помощи на 40 миллиардов долларов, но на самом деле это не деньги. У них на складах масса военного барахла. Формально оно имеет какую-то ценность. Например, 100 тысяч снарядов стоят, условно, 2 миллиарда долларов. Вы снаряды отдаете Украине и пишете: "Я вам помог на 2 миллиарда".

Американцы на этом очень экономят, потому что у них ещё с холодной войны скопились огромные запасы. Они производство ради Украины ещё и не начинали. Производство — это реальные деньги. Государство говорит компании "Красный лапоть": "Для Украины надо произвести столько-то снарядов, мы вам заплатим". Вот это реальные траты были бы для американского бюджета. Пока их нет. У них на складах своих танков более 3 тысяч. Да, конечно, есть в ЕС и США "узкие места", о которых говорил Путин. Ведь на складах может быть много танков, а снарядов может быть мало, просто их не надо было столько. И пока они не хотят ради Украины тратить большие средства.

Сначала Штаты европейцам сказали: "Всё советское вооружение, которое от Варшавского договора осталось, поставьте". Это сотни наших танков:

  • из Польши,
  • Чехии,
  • Словакии,
  • Румынии.

Самолёты МиГ-29 были поставлены. Сейчас говорят: "Киев просит F-16". Да МиГ-29 не хуже: к сожалению для нас, это хороший самолёт. Потом американцы скажут: "Ребята, мы все танки Т-72 поставили Украине. Вам же другие нужны? Дадим, но не бесплатно". Дадут со своих складов. Может быть, они не возьмут с них полную стоимость. Но любая сложная техника чем хороша? Её можно продать со скидкой. Но ведь нужно обслуживание, запчасти, снаряды. То есть вы уже "на игле" сидите, потому что обслуживаться вы потом у них будете лет 20, плюс каждый танк модернизируется: прицелы меняются, ещё что-то. Их делают США — и опять не бесплатно. Пока они на нашем с Украиной конфликте сильно наживаются.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы дональд трамп николай платошкин
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