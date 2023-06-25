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Любовь Степушова

ВС РФ 24 июня сорвали массированное наступление ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

ВС РФ сорвали массированное наступление ВСУ 24 июня, что будет способствовать нормализации обстановки внутри страны.

ВС РФ 24 июня сорвали массированное наступление ВСУ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102?single

24 июня ВСУ пошли в массированное наступление

О наступлении ВСУ 24 июня объявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По её словам, оно предпринято на нескольких направлениях одновременно: Орехов-Васильевка, Артёмовск, Богдановка, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. Это населенные пункты в Запорожской области и ДНР. Также она упомянула, что наступательные бои ВСУ ведут на других направлениях по всей зоне СВО.

Утром 25 июня украинский Генштаб ничего об итогах "масштабного наступления" не сообщил, из чего можно сделать вывод, что ни одной цели не достигнуто.

ВС РФ сорвали четвертую волну контрнаступления ВСУ

В пресс-центре российской группировки "Юг" отметили, что все атаки украинских войск 24 июня были отбиты. Также в районе Новокалиново в ДНР силами спецназа группировки сорвана ротация подразделений 129-й бригады теробороны ВСУ и частично уничтожена группа пехоты противника численностью до 60 боевиков в районе Марьинки. В районе Работино на Запорожском направлении ВСУ потеряли не менее трех БМП М2А2 Bradley.

Также вчера в боях на южном направлении была уничтожена французская самоходная гаубица Caesar, как сообщили РИА Новости. Ранее самоходки этого типа ВСУ в наступлении не были задействовали, а это значит, что потери несут уже и резервные части, приготовленные для развития успеха.

Отлично опять сработала российская авиация, которая не только наносила удары по наступающим, но и по тылам противника. Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 июня нанесен удар оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике ВСУ на аэродромах "Канатово" и "Днепр", в Хмельницкой области уничтожен склад с ракетами Storm Shadow.

Telegram-канал "Шёпот фронта" указывает, что потери ВСУ продолжают расти, количество некрологов к ночи 25 июня составило 804. Этот же автор указывает на удачную диверсионную атаку российскими бойцами под Сумами, в результате которой уничтожены украинские пограничники, переброшенные с западной границы Украины.

Американские авторы утверждают, что русская армия "играюче" уничтожает западную технику с вертолетов, что ожидаемо приводит к огромным потерям. Обучение, которое ВСУ прошли в странах НАТО им не помогает, так как идёт окопная война со всеми вытекающими, в том числе с позиционным противостоянием. пишет обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.

Российская армия обеспечила нормализацию обстановки в стране

Военный мятеж в РФ 24 июня, как определил его президент Владимир Путин, оказался как нельзя кстати для Украины, которая месяцами готовилась к контрнаступлению, и был использован, чтобы "нанести сокрушительный удар" по российским войскам.

Киевский режим считал, что российская система снабжения и командования ослабнет в условиях дестабилизации внутри России, но этого не случилось. Сработали все звенья управления в тылу и зоне СВО. Своевременное решение проблемы без кровопролития в тылу и стойкость на фронте будут способствовать нормализации обстановки в РФ и её успехам в зоне СВО.

Напомним, что начавшийся 24 июня "марш справедливости" под руководством Евгения Пригожина закончился договорённостями об амнистии мятежникам и возвращении бойцов ЧВК "Вагнер" в полевые лагеря в ЛНР. Ростовский губернатор Василий Голубев подтвердил выход колонны из города.

В Кремле пресс-атташе Дмитрий Песков сообщил, что дело против Пригожина будет прекращено, а сам Пригожин "уйдёт в Беларусь".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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