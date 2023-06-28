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Александр Артамонов

Военный эксперт: F-16 — не тот самолёт, которого нужно бояться

4:28
Силовые структуры » Министерство обороны

Возможные поставки на Украину самолетов F-16 подаются на Западе как способ переломить ход спецоперации. Каковы сильные и слабые стороны американского самолёта, сколько всего воздушных целей он уничтожил за 40 лет своей карьеры и насколько Вооружённым Силам РФ следует опасаться появления F-16, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Военный эксперт: F-16 — не тот самолёт, которого нужно бояться
Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

— F-16 стал новой "страшилкой" от многих западных обозревателей и некоторых наших аналитиков.

F-16 Viper ("Гадюка") создан в 1981 году как дополнение к F-15 Eagle ("Орёл"). F-16 задуман как лёгкий одномоторный тактический истребитель:

  • одномоторный — ресурс его мощности ограничен одним двигателем;
  • лёгкий — несет не более 10 тонн оружия;
  • тактический — не предназначен для завоевания господства в воздухе.

У него неплохая РЛС импульсно-доплеровского типа, хороший бортовой компьютер, тактическая навигационная система TACAN. От первой модификации остается 20-мм пушка, 6 управляемых ракет класса Sidewinder, 2 управляемых ракеты Sparrow "Воробей", Sidewinder. Имеет пониженный запас продольной устойчивости.

Теперь о недостатках. F-16 не сможет завоевать превосходство в воздухе. Очень короткий боевой радиус, очень близорукие радиолокационные станции (РЛС), рейд на 120-130 км, если не подключен к системе управления АВАКС. Работает в качестве лёгкого истребителя, то есть не может служить бомбардировщиком. Может нести тяжёлые корректируемые авиабомбы JDAM, но если целеуказание осуществляется в спарке с ДРЛО (самолёт дальнего радиолокационного обнаружения) и АВАКС. Тут F-16 действует совместно с F-15 Eagle, F-22 и АВАКС — это целая группа самолётов.

У него хорошая электродистанционная система управления (ЭДСУ). Его ЭДСУ не позволяет манёвра на закритических углах атаки, в отличие от российских истребителей, да и тяга и вооружённость там будут разные, потому что российские машины двухмоторные, только "Сухой" Checkmate одномоторный.

У F-16 нет инфракрасной системы поиска и сопровождения. Он плохо выполняет дальний перехват воздушной цели. Сейчас у него появились управляемые ракеты "воздух-воздух", но они служат довеском к базовой модификации.

Ему придётся соперничать с МиГ-29 и МиГ-31. У украинцев есть МиГ-29, поэтому не знаю, что они так по-лакейски ждут F-16.

У МиГ-29 высота — до 30 км, а у F-16 — 7 км. Дальность у МиГ-31 — до 2000 км, у Су-27 — 1700 км, у Су-30 — 1500 км, а у F-16 — 960 км. Скорость вообще несравнимая: у F-16 — 1,2 маха, а у МиГ-31 — безумная скорость, до 3 махов. Дальность обнаружения радарами у МиГ — 300 км, у Су-35 — 350 км, а у F-16 — до 130 км, если работает в связке с АВАКС. Но если АВАКС дает целеуказание, то он превращается в военную цель для нашей ПВО. Это будет уже означать неограниченный конфликт. А если он будет действовать на свой страх и риск, то он слепой относительно МиГ-29.

F-16 использует другой авиационный керосин. Наш керосин ему не подходит по вязкости и плотности. Придется американцам везти свой керосин. В Восточной Европе такой не производят.

У F-16 крайне деликатные стойки шасси. Известно, что многочисленные взлётно-посадочные циклы на военных аэродромах Восточной Европы вызвали подлом стоек шасси у американских истребителей, они не рассчитаны на наши военные аэродромы.

F-16 за всю свою карьеру сбил не более 40 воздушных целей. Притом что воевал только в странах третьего мира. Тогда стоит ли нам уделять такое внимание F-16?

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Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
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