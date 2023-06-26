Кто был нужен российской армии: чёрный список талантов

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда-то я был курсантом военного училища. И было это давно — 30 лет назад. В ротной канцелярии мне на глаза попался интересный список личного состава. Бегло просмотрев его, я сделал для себя вывод, что я армии не нужен. А кто же нужен российской армии?

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Для начала: ротная канцелярия, кто не знает, — это что-то вроде кабинета для офицеров роты. Главный, понятно, тут командир роты: у него свой стол, ну а у офицеров помладше — как получится.

А ещё есть свой стол у писаря. А он из числа курсантов. Сейчас, понятно, появились компьютеры. И наверняка офицеры уже сами готовят различную документацию. Ну а раньше, из тех, кто умел красиво писать, назначался неофициальный писарь. И он сидел, бедняга, ночами, составлял какие-то бесконечные списки, ведомости, таблицы. И это ещё было не наше страшное время, когда армия погрязла в отчётности. Тогда было ещё более-менее. Так вот, писарь писал всю ночь, а потом, после бессонной ночи, благополучно спал на лекциях, где нас пытались учить военному делу "настоящим образом".

Но дело не в писаре. Это так, штришок к картине, штришок, но важный. Вернемся к списку. Вернее к тому, что я вообще делал в канцелярии. Это помещение, в общем-то, для офицеров. Курсант там не должен находиться. А я находился. Но не помню почему. Может, полы мыл или подметал. Возможно, находился в наряде дневальным по роте. Ну не суть.

А список этот просто лежал на столе и попался мне на глаза. Была ночь, и мне особо никто не мешал. Поэтому пару минут я уделил изучению этого документа.

Назовем этот список — списком талантов. Слева фамилия — справа "талант" или не "талант". Кому как повезло. Мне не повезло. Напротив моей фамилии была категорическая формулировка "не талантлив".

Я подумал — ничего себе, вроде учусь хорошо. Трояков нет, а "не талантлив". Стал смотреть на характеристики других. Тут надо отметить, когда натыкаешься на всякие такие списки, инстинктивно сразу ищешь свою фамилию, и только потом пытаешься вникать, что это за список.

Итак, я пробежался по другим фамилиям, и тут ко мне пришло озарение. Я примерно понял, что такое армейское определение слова "талант". Вот примеры:

умеет красиво писать,

рисовать,

красить,

умеет чинить авто,

штукатурить.

И так далее. Можете продолжить сами, дополнив список известными строительными специальностями. Хотя и не обязательно строительными. В общем, под талантом человека имелось в виду — владение каким-нибудь ремесленным навыком.

И не случайно на первое место я поставил "уметь красиво писать". Это, пожалуй, самая востребованная "военно-учётная" специальность — по крайней мере, в то время. Сейчас наверняка многое изменилось. Но думается, что умение составлять красивый отчет с графиками и презентациями — в ещё большей цене, чем прежде.

На самом деле вроде бы ничего крамольного в таком списке нет. В те времена армия сама всем занималась. Прислуги не было. Мелкий ремонт, покраска, да всё что угодно. Всем этим занимался рядовой личный состав.

Поскольку эти навыки были весьма важны для поддержания армейской среды обитания, то и система таких людей привечала и ценила. Ну а те, кто с детства были немного рукож…ми, то есть не повезло им до армии обрести хозяйственно-строительный опыт, попадали в третий сорт. Хотя по образованности часто это были люди на голову выше "талантливых" каптёров, писарей и прочей солдатской "аристократии".

Те, кто работал по хозяйственному назначению, естественно, часто работали в ущерб учёбе и боевой подготовке. Но отцы-командиры всегда таких людей тянули. И даже если этот "талантливый" мастер по ремонту не проявлял себя в военной подготовке, всё равно ему оценки натягивали.

Можно предположить, что и последующая офицерская карьера у них складывалась получше за счёт того, что у них уже были заслуги. Они себя хорошо зарекомендовали перед начальством.

А заслужить привилегии можно было не только неустанным трудом по рисованию всяких стендов, плакатов, ведомостей. Но и вполне конкретным трудом на территории командира. Что имеется в виду? Старый "добрый" ремонт офицерских квартир, домов силами солдат и курсантов.

Про эти истории мы много слышали в 90-е годы. Как солдаты строили генеральские дачи. Но и у нас среди курсантов такое явление было. Несколько курсантов у нас долгое время были в "командировке". Так называлась "боевая миссия" по ремонту квартиры старшего офицера. Они жили там, на объекте, занимались ремонтом, а на занятиях и не появлялись. И всё у них было отлично с оценками.

Понятно, что нынче такой картины не встретишь. По крайней мере, в военных училищах. Хотя как знать. В обычных частях наверняка такая практика сохранилась. Во всяком случае, нынешние военнослужащие, которые мне встречались, всегда говорили о том, что постоянно затеваются какие-то проекты — собрать деньги на краску что-нибудь покрасить и так далее.

Но жизнь есть жизнь. Этими делами тоже надо заниматься. Весь вопрос только, с каким усердием и фанатизмом.

Но вернемся к формулировке "талант". Дело не в том, что не надо выявлять рукастых бойцов. Эти люди действительно нужны, их ценят, они востребованы. А в полевой жизни и на фронте, так и вообще строительный навык очень важен. Хотя бы грамотно построить блиндаж. Да и не только. Эти рукастые бойцы и на поле боя тоже часто герои.

Дело в другом. В поиске таких талантов чётко проявляется один из главных пороков армии. Продвигать только тех людей, которые могли бы сделать "красиво". И задвигать тех людей, которые больше думают о деле, нежели о форме.

Стремление к красивости неизменно ведет к повальной показушности. А в этих условиях, в основном, расцветают интриганы и карьеристы. Люди же, которые честно и ответственно служат, заносятся в списки "неталантливых".

Честно скажу: тогда, 30 лет назад, меня эта формулировка зацепила. Я не льстил себя мыслью, что из меня получится какой-то выдающийся военачальник. Но сама эта система деления "свой-чужой", как хотите, назовите, у меня вызвала оторопь. Как можно бросаться такими формулировками — талантлив или не талантлив? Как можно мазать вот так сразу чёрным цветом? Осознание этого стало одним из поводов, чтобы ещё тогда расстаться с армией.

Оказывается, талант — это вот про это. Простой хозяйственный навык. Вот с таким фундаментальным армейским подходом мы и подошли к нынешним событиями. Ну, по крайней мере, научились строить…ммм - в строительном смысле. А не в смысле строевой подготовки.