План Запада: в Донбассе русские уничтожат русских

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова регулярно посещает новые регионы России. Какие изменения в Донбассе она заметила, как фронтовые командиры в связке с мелким и средним бизнесом перейдут к управлению Россией и правда ли, что в Донбассе русские воюют против русских, журналистка рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

— Дарья, недавно ты вернулась из очередной командировки в Донбасс, куда регулярно ездишь с 2014 года. Что нового ты заметила на этот раз?

— Во-первых, в Донбассе формируется новая российская элита. С начала спецоперации у нас пошло мощное волонтёрское движение. В нём участвуют не олигархи, не крупный бизнес. Участвует мелкий и средний бизнес. В 90-е был такой процесс, со знаком "минус", когда после развала страны пошла спайка между "силовиками" и бизнесменами. В результате это вылилось в коррупцию, потом в олигархию, продали страну "семибанкирщине".

Сейчас идет процесс в чём-то похожий, но со знаком "плюс". Мелкий и средний бизнес помогают фронту. У них прямые связи с командирами на фронте. Они звонят: "Вась, что тебе нужно?" — "Нужны дроны, аптечки, колеса для "Урала", плёнка". Этот бизнес в Москве, Питере, Саратове, Владивостоке (где угодно) всё покупает и отсылает на фронт. Сейчас образуется элита из командиров на фронте, сближающихся с бизнесом, который им помогает. Эта элита все равно запросит (и совершенно справедливо) своё место в новом мире, который сейчас зарождается.

В Донбассе рождается новая российская элита, которая потребует своего после окончания СВО. Она будет постепенно вытеснять тех бизнесменов, которые не поддержали спецоперацию. Потому что у них будет сила армии плюс сила бизнеса. Этот процесс может быть очень положительным.

Во-вторых, в Донбассе всегда воевали русские против русских. Сколько я приезжала туда, спрашивала: "Кто с той стороны?" — мне говорят: "Ты не поверишь: все русские сидят". Они раньше в одну школу ходили, знают друг друга, даже родственники есть. И матерятся они по-русски, между собой говорят по-русски. Они на украинском говорят, только когда нужно видео записать. Идея Запада была в том, что русские уничтожат русских, потому что это — гражданская война, это — генетически русские люди, которым внушили, что они — не русские. Это — наше чёрное отражение, и они кричат: "Мы — другие!"

Это же мечта Запада: руками русских убрать русских. Вот они нас и столкнули. Когда мы им в окопах кричали: "Сдавайтесь!" — те отвечали: "Русские не сдаются!"

Даже совсем упоротые нацисты из "Азова"* сдались только тогда, когда им позвонили и велели сдаться. Как они нагло себя вели, когда их сажали в автобус, никакого страха у них не было. Они совершенно такие же, как и мы. У них мотивация просто другая, а мозги-то устроены так же:

та же смекалка,

умение выживать в трудных условиях,

быстро приспосабливаются, как мы,

генетически умеют воевать.

Они — русские, которые объявили себя европейцами-украинцами.

"Западенцы" в том же Львове очень хитро себя повели. Они организовали Майдан, я была свидетелем, как их поездами привозили оттуда. Они приезжали дикие, в одинаковых черных куртках, спрашивали: "Петро, где тут метро?", шли на Майдан.

И когда они взяли Киев, когда одна деревня захватила менталитет целой страны, их же не трогали, на фронт не посылали. А теперь в Ивано-Франковской области объявили мобилизацию. У них шок. Они же были неприкосновенные, их берегли как резерв националистов. А на фронт бросали русских мальчиков: из Одессы, Днепропетровска, Запорожья. Это всё перемалывалось. А теперь, наконец, взялись за тех, кто метал коктейли Молотова в "Беркут".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ