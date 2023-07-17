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Любовь Степушова

ВС РФ наступают на Купянск. Харьков зачищен от наёмников и "Леопардов"

Силовые структуры » Министерство обороны

Возможно, удар по Крымскому мосту также был ответом на гибель наёмников в Харькове. ВС РФ наступают на Купянск с целью воспрепятствовать уничтожению Белгородской области.

ВС РФ наступают на Купянск. Харьков зачищен от наёмников и "Леопардов"
Фото: Телеграм-платформа

По Харькову нанесён сильнейший удар: убиты наёмники

В воскресенье вечером мэр Харькова Игорь Терехов в соцсети подтвердил работу ВКС РФ по Основянскому району города. Помимо железнодорожных путей путей, использующихся для снабжения ВСУ, там расположен материально-технический склад Южной железной дороги.

Теlegram-канал "Милитарист" сообщил, что по вокзалу были выпущены как минимум две тактические баллистические ракеты. В одном из эшелонов находилась новая западная бронетехника, в основном, танки Leopard и БМП Bradley. Потери оценочно составили до батальона убитых и раненых, а также вооружение и боеприпасы на сотни миллионов долларов.

Этот же автор замечает, что в ходе ударов по Харькову были убиты и ранены западные наёмники. По его словам, для их эвакуации в Жешув "только что прилетел неизвестный борт, а за ними из Берлина пригнали транспортный самолет Airbus A330-243MRTT".

Источник военкора Александра Сладкова Геннадий Алёхин сообщает, что удары по городу были нанесены такие, что чувствовалась детонация в Белгородской области. Под огнём оказалась станция Левада — железнодорожный узел "ближе к центру Харькова", где концентрировалась западная техника для ВСУ. Удар был также нанесён по расположению 43-й аэромобильной бригады в районе конного рынка. Там располагается сейчас военное училище Нацгвардии.

По словам Алёхина, сами харьковчане свидетельствуют, что такой мощной атаки они давно не наблюдали. Если раньше преимущественно удары ВКС, артиллерии наносились по Харьковской области, то теперь россияне уже бьют и по областному центру. По данным Алёхина, также в воскресенье были нанесены удары по военным целям в Купянске.

Алёхин отмечает, что 92-я бригада ВСУ, состоящая из харьковчан, погибла на подступах к Купянску. Он полагает, что идёт подготовка к большому контрудару ВС РФ на Харьковском направлении и первым будет взят Купянск.

Цель номер один Генштаба — обезопасить Белгородскую область

Вероятно, такие планы у Генштаба есть, чтобы обезопасить Белгородскую область, которая каждый день подвергается обстрелам и рейдам ДРГ, гибнут мирные жители. Вчера был атакован центральный рынок в Шебекино, погибла пожилая женщина.

Как пишет украинское издание "Страна", харьковский губернатор Олег Синегубов сообщает, что атаки в направлении на Купянск — это уже полноценные штурмовые действия.

"По Купянскому направлению у нас идут бои, враг ведет активные штурмовые действия. Это уже не отдельные маленькие диверсионно-штурмовые группы. Это действительно штурмовые действия", — сказал Синегубов в эфире телемарафона.

Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" подтверждает, что ВС России начали наступать на Купянск в районе Лиман Первый — Синьковка — Масютовка. Российские военные перешли через железную дорогу и атаковали опорные пункты украинской армии. При наступлении ВС РФ применяют ТОС-1А "Солнцепёк", артиллерию, авиацию и машины разминирования Ур-77 "Змей Горыныч".

От Купянска ВСУ отвели резервы на Артёмовск

Авторы Telegram-канала 93-й бригады ВСУ пишут, что продвижение у россиян на Купянск идёт "достаточно неплохо — город, что называется, можно видеть в бинокль".

План ВС РФ, по мнению авторов, вырисовывается следующим образом: выйти к Осколу и выровнять по нему свой северный фланг, плюс взять Купянск. По мнению украинских военных, резервов, чтобы купировать Купянское продвижение россиян, у Киева сейчас нет, так как они были отправлены отбивать Бахмут (Артёмовск). Никаких признаков переброски сил с Бахмутского направления на Купянское  не наблюдается, отмечает Telegram-канал.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы харьков купянск белгородская область
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