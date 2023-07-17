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Любовь Степушова

США и Британия обеспечили теракт на Крымском мосту. Ответ нужен по их инфраструктуре

Силовые структуры » Министерство обороны

Теракт на Крымском мосту осуществлён спецслужбами Украины, США и Британии. Ответный удар должен наноситься по инфраструктуре всех исполнителей.

США и Британия обеспечили теракт на Крымском мосту. Ответ нужен по их инфраструктуре
Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Цели и главная версия теракта на Крымском мосту

Два взрыва на Крымском мосту произошли около 3 часов утра 17 июля с перерывом в 15-20 минут, рассказывают очевидцы. Погибла семейная пара из Белгорода, их дочь с травмами находится в реанимации. Заметим, что тяжёлые потери среди мирных жителей РФ происходят буквально каждый день.

Данный теракт, вероятно, готовился давно и увязывался с удачной "приазовской операцией". Но ВС РФ сорвали наступление ВСУ, поэтому медийный эффект громким не получится.

Удар решили нанести под окончание "зерновой сделки", чтобы обвинить РФ в провокации. Об этом уже заявила руководитель одного из пресс-центров ВСУ Наталья Гуменюк. Но сделку решено не продлевать давно. Об этом сказал президент Владимир Путин, и последний сухогруз из Одессы ушёл вчера, больше разрешений никому выдано не было.

Предполагаем, что другой целью было сорвать туристический сезон, так как "пробка" из автомобилей туристов на мосту для бандеровцев была морально невыносима.

Главная версия способа теракта — подрыв подводными дронами у 145-й опоры. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров. Такие дроны отправляли Киеву британцы, они же обучали украинский персонал. Кроме того, в момент теракта в небе над Чёрным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper — он обеспечивал дронам безопасный проход.

Последствия теракта на Крымском мосту

По данным Минтранса, повреждено только дорожное полотно, опоры целы. Один пролет от Тамани в Крым разрушен, ещё один поврежден.

Власти региона сообщили, что легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории. Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта, сообщает Telegram-канал "Оперштаб Республики Крым". В городе развёрнуты пункты временного размещения. Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены питанием и водой.

Гостиницы и базы отдыха готовы принять людей. Сотрудниками департамента городского развития будет проводиться мониторинг цен на продукты питания и топливо.

Возможно, скоро запустят и реверс по противоположной полосе, которая уцелела.

Около 9 часов утра было возобновлено железнодорожное движение, поезд "Симферополь-Москва" отправился в сторону Краснодарского края.

Теракты не прекратятся без ликвидации киевского режима

Днём ранее ВСУ, в том числе, надводными дронами, пытались атаковать Севастополь и, в частности, Балаклавскую ТЭС, но все они были деактивированы или уничтожены.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в Telegram заявил, что остановить теракты киевского режима может "только лишение физической возможности нанесения ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар".

Константинов упомянул обещание Минобороны нанести удары по центрам принятия решений, в случае атак на Крым.

Парламентарий призвал ВС РФ взять под контроль РФ всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу.

"И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют чтобы по нам ударить", — сказал Константинов.

Надо объявлять США и Британию террористическими государствами

И надо наносить удары не только по инфраструктуре Украины, но и по инфраструктуре США и Великобритании. Больше всего они боятся нарушения кабельной связи по дну Атлантики.

Военный аналитик Вячеслав Шурыгин в своём Telegram-канале "Рамзай" предлагает объявить террористами представителей западных элит, которые принимают решения об оказании военной помощи Украине, и за ними "должна быть начата беспощадная охота везде, где наши возможности позволяют их достать".

"Необходимо объявить границы Украины закрытыми для любых предстоящих событий. И любое пересечение границы транспорта с иностранными деятелями автоматически должно делать его законной целью нашей ВКС", — считает Шурыгин.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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