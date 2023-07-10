Кива: с Белоруссии новые военные формирования пойдут на Киев, а Белгородская группа войск на Харьков

Вследствие боёв у ВСУ голод со снарядами на всей линии боевых действий.

Фото: facebook.com

Это означает, что контрнаступление отложено, пока не придут одобренные американцами кассетные снаряды.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Это агония ВСУ — без снарядов они будут уничтожены артиллерией и авиацией России, поскольку оборонительные позиции ВС РФ на Запорожском направлении оказались неприступны, отметил экс-нардеп.

В Офисе президента Украины предполагают, что в августе начнется движение с территории Белоруссии "новых военных подразделений" в сторону Киева. Параллельно с этим Белгородская группировка армии России двинется на Харьков.

"Это, в принципе, и есть реализация "корейского сценария" — раздела Украины на две части, что будет преподнесено Киевом как "победа", — подчеркнул Кива.

По его словам, провокации, теракты и шоу со стороны режима Зеленского еще возможны, но план НАТО к выходу к Крыму и Азовскому морю уже точно сорван.

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