Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление

Из сводок Минобороны мы регулярно слышим об успешном уничтожении военной техники, поставленной Западом. Мы научились бить "Леопарды", "Брэдли", М-777. Но это ведь только малая часть техники, поставленной странами НАТО. Мы практически ничего не слышали ещё про немецкие БМП "Мардер". Где они прячутся, где обитают, и когда появятся в перекрестии наших прицелов?

Фото: Вадим Савицкий

В начале этого года, когда Запад анонсировал новую волну поставок военной техники, название немецкого БМП "Мардер" не сходило с новостных лент. Но пришло время "контрнаступа", "Леопард" появился, а "Мардера" всё нет. Хорошо бы, конечно, чтобы они вообще не появлялись. Но что-то подсказывает, что они свою черную роль ещё сыграют.

Попробуем разобраться, насколько опасен для нас этот "немец" и откуда он вообще взялся.

Родословная "Мардера"

Начнем с названия. Слово "мардер" вовсе не означает "убийца", и БМП "Мардер" не тождественно понятию "мародер", или "грабитель". Хотя близкие по звучанию английские слова именно это и означают.

Откровенности ради: западная техника вполне заслуживает таких нелестных названий. Но как бы мы ни хотели увидеть в этом зловещий сатанизм, всё гораздо проще. В переводе с немецкого "мардер" означает "куница". Вполне соответствует немецкой традиции давать военной технике звериные названия.

Куница — зверёк хоть и мелкий, но хищный. Охотится, правда, тоже на зверя мелкого — типа зайца. Хотя некоторые виды могу покушаться и на небольших парнокопытных, например кабаргу. И видимо, этот хищно-животный смысл заложен в назначении БМП "Мардер": охота на мелкого зверя.

"Мардер", кстати, является одним из старейших видов подобной техники на Западе. Первенцем в создании боевых машин пехоты как класса в далёкие 60-е годы стал СССР. ФРГ стал вторым. Хотя вторым он стал только с точки зрения конкретного воплощения. Первые "Мардеры" были приняты на вооружении Армии ФРГ в 1969 году, но разработку БМП и Германия, и СССР начали примерно в одно время.

Странно, что, кроме Германии, остальные страны Запада игнорировали этот новый класс военной техники. И свои аналогичные образцы у них появились только в 80-е годы. Практичные немцы оказались дальновиднее. Хотя тоже отстали от России, но всего на несколько лет.

Ну а так ли они реально отстали от нас в то время? Может, их видение боевой машины пехоты на поле боя вполне себе состоятельно. Посмотрим, что из себя представляет бронированная "куница".

Как защищен "Мардер"

Если мы сравним любую нашу военную технику с западной в рамках одного типа, то обнаружим, что "иностранец", как правило, всегда сильно тяжелее "русского". Это справедливо и в отношении БМП "Мардер". Его вес составляет около 30 тонн плюс-минус, в зависимости от модификации. И это вдвое тяжелее нашей БМП-2. И в полтора раза больше современной БМП-3.

Характерная тяжеловесность западной техники вовсе не означает, что иностранный ВПК только и думает о том, как потратить больше металла на единицу техники, тем самым повысив свой доход и затраты своего государства. (Хотя, наверно, не без этого.) Но всё-таки гораздо больше "западники" озадачены выживаемостью техники на поле боя. Поэтому бронированию машин уделяется серьёзное внимание. Даже если техника будет выведена из строя, главное — минимизировать потери личного состава.

Лобовая броня "Мардера" способна выдерживать попадание снаряда 30-мм автоматической пушки российской БМП-2, основного оппонента немца на поле боя. Но оппонента в значительной степени теоретического. Ведь надо признать, что такое прямое сравнение аналогов техники больше похоже на школьные споры в духе: кто сильнее — Брюс Ли или Чак Норрис? Вероятность прямого боя между БМП "Мардер" и нашими БМП не такая уж и высокая.

Тем более, зная сильные и слабые стороны друг друга, стороны будут искать встреч в более выгодных условиях. И скорее раньше вражеский "Мардер" попадет под удар нашего беспилотника или артиллерии, чем выйдет на дистанцию огня наших БМП.

Тем не менее надо признать, что в силу лучшего бронирования немецкой БМП в расчёты для её уничтожения надо закладывать цифры побольше.

Чем опасен "Мардер"

Оборотной стороной повышенной бронированности "Мардера" может быть её более низкая проходимость в наших природных условиях. Но это рассуждение в большей степени теоретическое. Да, "Мардер" сильно тяжелее, но это не значит, что немец будет везде буксовать и вязнуть. Основные характеристики, как то: преодолеваемый брод, высота препятствия, угол подъёма, глубина рва в большинстве показателей не дотягивают до наших, хотя и близки.

Жизнь покажет, насколько "Мардер" вездеходен. А пока практика показывает, что немецкую БМП чаще фотографируют на асфальте, чем на бездорожье.

Что касается огневой мощи БМП, то она имеет обычное для своего класса вооружение:

20-мм автоматическая пушка с боекомплектом около 1200 снарядов;

ПТРК "Милан" с 6 ракетами;

1 или 2 пулемёта (в зависимости от модификации) с запасом патронов 2500 штук на один пулемёт.

В целом по боезапасу "Мардер" значительно сильнее наших БМП, то есть его автономность на поле боя, по идее, в два раза дольше. Реже надо уходить с позиции для пополнения запаса.

Другое дело, что калибр пушки "Мардер" на 10 мм меньше российского аналога. И кстати, по этому критерию немецкая БМП вообще — самая слабая в мире. В армиях зарубежных государств сейчас, наоборот, наблюдается тенденция к увеличению калибра, а тут только 10 мм. Но, как ехидно говорят, важен не размер, а умение обращаться. А вот про это умение на поле боя как раз толком ничего и не слышно.

Послужной список немецких БМП

БМП "Мардер" не очень повезло с боевой востребованностью. Два десятка машин приняли участие в боевых действиях в Афганистане, и вроде бы немецкие военные их хвалили. Но что такое два десятка, да и ещё надо разобраться, за что хвалили, Может, там внутри есть кофемашина с капучинатором или хороший кондиционер...

Но если про капучинатор — это шутка, то тема с кондиционером вполне реальна. Под жаркие условия Афганистана немецкие "Мардеры" пришлось дооборудовать этим элементом комфорта.

Если же рассматривать конкретные случаи участия "Мардера" в боях с афганскими боевиками, то, например, есть факт повреждения БМП от огня ручного противотанкового гранатомета. Судя по всему, к фатальным последствиям это не привело. Но и достаточно данных по этой истории нет.

Вообще, если проанализировать потери немецких военных в Афганистане, то можно констатировать, что главным "летальным оружием" талибов были не какие-то противотанковые гранатомёты или ракетные комплексы, а просто люди со взрывчаткой, то есть афганцы-смертники. Именно при таких обстоятельствах, в основном, гибли немецкие военные. Где-нибудь во время патрулирования городских улиц, базаров и других общественных мест.

Поэтому толком "Мардерам" в Афганистане не дали проявить себя. Фактов боевого применения очень мало. Но зато в немецких военных хрониках можно встретить описание довольно курьезного случая с участием "Мардер" — от разлива охлаждающей жидкости двигателя БМП получили ранения трое немецких военных. Курьёзного на самом деле тут мало. Люди все-таки пострадали. Просто сам факт упоминания этого примечателен.

Впрочем, это вовсе не говорит плохо о немецкой технике. С любыми случается. Другое дело, что если бы такое случилось в российской армии, этому даже не придали бы значения. А вот немцы этот случай в публичной плоскости зафиксировали.

"Мардер" — охотник или добыча?

Теперь же на очереди новые записи в послужной список немецких машин. И эти записи уже делать нашим воинам. Мы видим, что "Мардер", может, техника и хорошая (когда-то была), но для нашего времени уже не дотягивает по боевым возможностям. Как бронетранспортер, подвозящий живую силу на поле боя, то есть для пушечного мяса, "Мардер", может, ещё сгодится, но как машина прорыва — вряд ли.

Впрочем, противная сторона пока ещё не выпускала "куниц" на поле боя: похоже, держит их для особого случая, на десерт, так сказать. Вот только на той стороне, видимо, забыли, что куница — это не только хищник, но и пушное промысловое животное. И из охотника "Мардер" запросто может стать добычей и оказаться в тарелке на столе.