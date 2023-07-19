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Дарья Асламова

Почему люди не хотят уезжать из самого "тяжёлого" города в Донбассе

Силовые структуры » Министерство обороны

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Ясиноватой — это один из наиболее обстреливаемых городов в Донбассе. Мэр города Дмитрий Шевченко рассказал, как живут люди под "прилётами", зачем восстанавливать город при постоянных обстрелах, почему коммунальщики в Донбассе достойны вручения медалей и как себя чувствуют дети в зоне боевых действий.

Почему люди не хотят уезжать из самого "тяжёлого" города в Донбассе
Фото: Фото Дарьи Асламовой

— Дмитрий Станиславович, Ясиноватая считается одним из самых тяжёлых городов Донбасса, который постоянно обстреливают. Сегодня утро тоже беспокойное?

— В последние недели у нас вообще нет спокойных дней. Враг бьёт ежедневно, чтобы нанести урон населению и экономике города. Сегодня за полчаса до вашего приезда у нас в результате обстрела 155 натовскими снарядами со стороны Авдеевки разрушено восемь частных домов. Это предварительная информация. Скорее всего, их число больше раза в полтора.

— С начала СВО сколько у вас прилётов, сколько раненых?

— Было 15-16 тысяч прилётов — это артиллеристские снаряды, которые прилетели на территорию Ясиноватой. Среди мирных жителей более 260 раненых — есть и женщины в положении, и детки. Есть тяжёлые ранения, ампутации конечностей. К большому сожалению, больше 60 человек погибли.

Из 369 многоквартирных домов порядка 280 получили повреждения, то есть 70%. В частном секторе есть безвозвратные потери в виде имущества: попадание в дом — и дом выгорает. У нас сейчас работают бригады на восстановлении.

— А есть ли смысл что-то восстанавливать, когда город постоянно бомбят?

— У нас есть пример Авдеевки, там ничего не делают, это оккупированная территория, город превратился в лес. Там нет институтов власти, нет коммуникаций.

Мы находимся в паре километров друг от друга. Наша задача — делать всё возможное для того, чтобы город продолжал жить. Да, бывает, когда разбитый дом отремонтировали, он разбивается второй раз.

Сегодня у нас работает 17 бригад на восстановлении, идёт капитальный ремонт асфальтового покрытия, ремонтируется лифтовое хозяйство, в городе есть абсолютно все коммуникации, работают все институты власти, магазины. Даже сейчас в городе осуществляется покос травы, стрижка газонов.

Это сложно даётся. Но мы делаем всё, чтобы люди здесь остались. Да, из 40 тысяч жителей в 2014 году у нас сейчас не более 15-17 тысяч, но эти люди здесь живут.

Философия всего этого заключается не только в материальном (дать человеку крышу), а в том, чтобы дать надежду на то, что всё будет нормально. Если этого не делать, то город просто умрёт.

Да, мы не успеваем за тем объёмом разрушений, которые нам наносит враг. Но мы за предыдущие три года восстановили тысячу частных домов — это говорит о многом.

— Я всегда обращала внимание в Донбассе: вот прилёт — через 15 минут уже приехали пожарники, коммунальщики, следователи и фиксируют, кто чем может помочь.

— К большому сожалению, это часто приводит к повторным прилётам, когда начинают убивать уже коммунальщиков. Десять человек среди коммунальщиков ранены, есть погибшие. Да, это было в нерабочее время, погибли дома. На всех коммунальных предприятиях есть раненые. Это касается энергетиков, ЖЭКа, людей, которые работают с канализацией, водопроводом.

Даже просто выполнять работы на открытом пространстве в Ясиноватой достойно огромного уважения. Слава богу, есть люди, которые готовы бороться за будущее города и за будущее в целом.

Все работы выполняются с определёнными условиями безопасности. Даже остановки мы обкладываем бетонными блоками. Это неоднократно спасало жизни. Перед началом работ определяется рядом стоящее помещение, где можно спрятаться в случае обстрела. Особая форма работы коммунальщиков — ночные смены. Особенно у энергетиков, газовиков, которые выезжают, в том числе зимой, когда есть несколько часов, чтобы спасти котельные или дома от замерзания.

К большому сожалению, жертвы у нас тоже есть. Это люди-герои, которых мы никогда не забудем, которыми будем гордиться.

— Коммунальщикам в Донбассе нужно давать награды как героям. Ведь это уже не гражданская, а военная служба. Скажите, Дмитрий, а работают ли у вас школы и детские сады?

— Школы на дистанционном обучении. В городе несколько сотен детей. Стараемся, чтобы они летом постоянно где-то отдыхали за пределами города. В этом году порядка тысячи детей уже вывезли на отдых. Планируем 800 деток повторно вывезти. Мы активно работаем с Белоруссией, с нашими шефами из Челябинска, на следующей неделе 300 деток выезжают в Керчь, а потом ещё 300 деток — в Анапу.

Детские сады тоже на дистанционной форме. В городе десять детских садов и девять школ. Все повреждены в результате обстрелов, но все уже отремонтированы. Уровень ремонта — очень высокий, достойный наших детей.

К большому сожалению, их детство нельзя назвать нормальным. Здесь невозможно взрослые дети. У них взрослый взгляд, взрослые мысли. В 2,5 года человек понимает:

  • что такое "прилетело",
  • что нужно делать,
  • куда прятаться,
  • как правильно закрывать голову,
  • как надо под себя убирать руки и ноги.

— Дмитрий, как вам работается в таком городе?

— Отлично работается. Всё у нас хорошо. Для меня это уже не работа, а смысл жизни. Свою семью не вижу месяцами. Здесь у меня кровать, бронежилет. Прилетает периодически. Два раза был контужен, но, слава богу, легко. Пять дней рождения уже у меня в моей жизни есть, боженька бережёт, поэтому ещё поработаем. Я вообще себя считаю счастливым человеком, несмотря на то, в каких условиях работаем. В этом есть особый смысл, особая ответственность. Как бы сложно ни было, посыпать голову пеплом никто не собирается. Есть ситуация, есть задача, и мы с ними работаем.

Если у кого-то в материковой России есть сомнения, то здесь ни малейшей доли сомнения не допускается. Всё будет обязательно хорошо. Вопрос времени.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы ясиноватая
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