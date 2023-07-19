Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Мэр Васильевки: в Донбассе люди верят России

0:17
Силовые структуры » Министерство обороны

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Донбассе с главой Васильевского района и города Васильевка Натальей Романиченко. Она рассказала, почему в её городе был лучший результат на референдуме за присоединение к России, как после этого улучшилась жизнь людей и почему уехавшая на Украину молодёжь отказывается от своих родителей.

Мэр Васильевки: в Донбассе люди верят России
Фото: Pravda.Ru

— Наталья, вы такая молодая, 30 лет, как вы решились возглавить такой сложный регион?

— Я коренная жительница города Васильевка, здесь растут мои дети, поэтому мне хочется сделать всё возможное, чтобы в Васильевке и Васильевском районе была достойная жизнь.

— Ощущение, что в городе мало людей. Сколько их было до спецоперации и сколько сейчас?

— До начала спецоперации — 12,5 тысячи. К 25 апреля 2022 года, когда меня назначили, в Васильевке проживало четыре тысячи, на данный момент — около восьми. Многих мы, чтобы сохранить жизнь людей, отправили в пункты временного размещения у моря. Люди бесплатно проводят лето на берегу Азовского моря.

Несмотря на то, что район находится на передовой, мы дали лучший результат в области на референдуме за присоединение к России. Потому что люди увидели улучшение жизни.

Сейчас пенсионеры могут купить мясо на рынке, чего не могли себе позволить ранее. У нас полноценная мирная жизнь со всеми благами, которые предоставляет Российская Федерация, в том числе:

  • российские пенсии,
  • все социальные выплаты,
  • материнский капитал.

Волонтёры привозят гуманитарную помощь нуждающимся, пенсионерам, детям. По моей инициативе каждую субботу у нас в одном из учреждений собираются пенсионеры, хор ветеранов Васильевки. Мы накрываем для них столы, они поют, танцуют. Они мне говорят: "Александровна, вы первая, кому мы нужны".

— На посту главы есть угроза для вашей жизни?

— Трижды готовилось покушение. Но когда мне предложили стать главой ВГА, я понимала все риски. Я делаю это ради своих детей, чтобы они шли в правильное будущее, культурно и духовно развивались. А на Украине их ждала бы полная деградация. Мне в своё время приходилось детей возить из Васильевки на образовательные курсы, развивающие занятия.

— Почему на такую опасную должность выбрали именно вас?

— Тогдашний мэр города сбежал. Решение пришлось принимать оперативно. На тот момент я много помогала и ребятам, и переселенцам из Мариуполя, мы отвозили им продукты. Когда мне предложили этот пост, я взвесила все за и против и согласилась. К счастью, мои дети находятся на безопасной территории.

Я вижу отдачу от населения, когда люди на улице издалека кричат: "Александровна, мы с тобой! Здоровья, держитесь, берегите себя". Поддержка от людей важна.

У меня есть охрана 24 на 7. Для меня это непривычно, ведь я по натуре боец, могу защитить кого угодно, даже иногда шучу с ребятами: "Вы думаете, это они меня охраняют? Нет, это я их".

— До линии фронта восемь километров. Там у многих родственники, они постоянно контактируют. Кто-то переживает, что вернётся Украина. Как нам успокоить таких людей?

— Нужно просто делать то, что мы должны делать. Когда мы обнародовали информацию об одном из покушений на меня, люди начали приходить и сообщать фамилии людей, которые мне потенциально могут угрожать. То есть жители не хотят потерять то, что имеют. В Васильевке не было ни ДРГ, ни митингов, ни протестов, потому что люди видят, что делается всё для них, для их блага. Раньше пенсионерам не хватало пенсии, чтобы оплатить коммунальные платежи, а сейчас они могут купить себе что угодно и ещё отложить для детей.

1 сентября мы открыли две школы в Васильевке и один детский сад. Открывать их небезопасно, но нам нужно жить полноценной жизнью.

ВСУ хаотично обстреливают город, потому что видят, что у нас всё хорошо, люди не хотят на Украину, живут полноценной жизнью. Украина стреляет, чтобы дестабилизировать обстановку. Это борьба с мирными жителями.

— Говорят, местным жителям националисты постоянно посылают угрозы в соцсетях: мол, мы придём. Это действительно так?

— Да, присылают. Это люди, которые находятся на Западной Украине, в Польше. Мне тоже часто приходят угрозы с той стороны, особенно если что-то произошло, какой-то сюжет вышел.

4 января у нас был обстрел в центре города, 39 раненых и 7 погибших. В больнице не успевали мыть полы от крови, потому что сразу поступило очень много людей. Страшно, что в украинских чатах потом писали: "Так им и надо, хорошо, что кто-то умер". Притом что люди местные, знают друг друга.

Выезжали тогда семьи, забирали с собой котов, собак, а родителей оставляли. Присылали потом даже письменный отказ от родителей за то, что те получили российский паспорт.

Тебя воспитали, на ноги поставили, а ты отказываешься от них. Большинство стариков остались здесь никому не нужные.

Недавно пришёл один дедушка, говорит: "Хочу внести деньги на помощь армии, нашим ребятам". Мы дали ему реквизиты "Народного фронта". Они действительно очень много давали гуманитарной помощи жителям, даже военнослужащим дарили новые машины "Нивы". Приятно, что люди поверили, хотят помочь военнослужащим России — ради этого стоит работать.

Молодёжь сейчас получает удовольствие от того, что они ездят на форумы, выставки, на Красную Площадь ездили, на парад 9 Мая. Они культурно развиваются. Самое важное — помнить нашу историю и тех, кто вложил в нас всю свою жизнь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости
Когда саженец считается укоренившимся
Васильевский остров: Кунсткамера и множество других достопримечательностей
Ходаковский объяснил, как связан подрыв Крымского моста с завершением зерновой сделки
Юлиан Рёпке заявил, что Россия ввела морскую блокаду Украины ударами по Одессе
Рогов сообщил, что ВСУ снова сменили тактику в Запорожье
ГАЗ патентует логотип "Чайка"
Доктор Павлова рассказала, как стимулировать выработку гормонов счастья
WSJ: после неудач на восточном направлении боевики ВСУ будут продвигаться на юг
Умер актёр из "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" Виктор Мелихов
Продажа государственных иностранных автомобилей на аукционах для финансирования замены отечественных автомобилей
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев Наши прабабушки стремились к вечной молодости с помощью татуировок Сергей Лебедев
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится
Зачем Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе?
Зачем Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе?
Последние материалы
Скотт Риттер: три тысячи военных, которых Байден перебрасывает в ЕС, будут уничтожены за полтора дня
Президент Бразилии Силва: международное сообщество начинает уставать от украинского конфликта
GAC GS8: трехрядный кроссовер нового поколения выходит на российский рынок
Главные отличия белой, зелёной и лиловой спаржи
Министр спорта РФ отчитал Исинбаеву за отречение от воинского звания
Все кухни мира для гастрономических туристов в Абу-Даби
Российский актёр Данила Козловский через суд потребовал у Бородина заплатить ему один рубль за лживую информацию
Марков высказался о назначении директором компании "Данон" племянника Рамзана Кадырова
В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья
Суд защитил россиянина, которому удалось приобрести в ЦУМе вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников