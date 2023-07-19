Мэр Васильевки: в Донбассе люди верят России

0:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Донбассе с главой Васильевского района и города Васильевка Натальей Романиченко. Она рассказала, почему в её городе был лучший результат на референдуме за присоединение к России, как после этого улучшилась жизнь людей и почему уехавшая на Украину молодёжь отказывается от своих родителей.

Фото: Pravda.Ru

— Наталья, вы такая молодая, 30 лет, как вы решились возглавить такой сложный регион?

— Я коренная жительница города Васильевка, здесь растут мои дети, поэтому мне хочется сделать всё возможное, чтобы в Васильевке и Васильевском районе была достойная жизнь.

— Ощущение, что в городе мало людей. Сколько их было до спецоперации и сколько сейчас?

— До начала спецоперации — 12,5 тысячи. К 25 апреля 2022 года, когда меня назначили, в Васильевке проживало четыре тысячи, на данный момент — около восьми. Многих мы, чтобы сохранить жизнь людей, отправили в пункты временного размещения у моря. Люди бесплатно проводят лето на берегу Азовского моря.

Несмотря на то, что район находится на передовой, мы дали лучший результат в области на референдуме за присоединение к России. Потому что люди увидели улучшение жизни.

Сейчас пенсионеры могут купить мясо на рынке, чего не могли себе позволить ранее. У нас полноценная мирная жизнь со всеми благами, которые предоставляет Российская Федерация, в том числе:

российские пенсии,

все социальные выплаты,

материнский капитал.

Волонтёры привозят гуманитарную помощь нуждающимся, пенсионерам, детям. По моей инициативе каждую субботу у нас в одном из учреждений собираются пенсионеры, хор ветеранов Васильевки. Мы накрываем для них столы, они поют, танцуют. Они мне говорят: "Александровна, вы первая, кому мы нужны".

— На посту главы есть угроза для вашей жизни?

— Трижды готовилось покушение. Но когда мне предложили стать главой ВГА, я понимала все риски. Я делаю это ради своих детей, чтобы они шли в правильное будущее, культурно и духовно развивались. А на Украине их ждала бы полная деградация. Мне в своё время приходилось детей возить из Васильевки на образовательные курсы, развивающие занятия.

— Почему на такую опасную должность выбрали именно вас?

— Тогдашний мэр города сбежал. Решение пришлось принимать оперативно. На тот момент я много помогала и ребятам, и переселенцам из Мариуполя, мы отвозили им продукты. Когда мне предложили этот пост, я взвесила все за и против и согласилась. К счастью, мои дети находятся на безопасной территории.

Я вижу отдачу от населения, когда люди на улице издалека кричат: "Александровна, мы с тобой! Здоровья, держитесь, берегите себя". Поддержка от людей важна.

У меня есть охрана 24 на 7. Для меня это непривычно, ведь я по натуре боец, могу защитить кого угодно, даже иногда шучу с ребятами: "Вы думаете, это они меня охраняют? Нет, это я их".

— До линии фронта восемь километров. Там у многих родственники, они постоянно контактируют. Кто-то переживает, что вернётся Украина. Как нам успокоить таких людей?

— Нужно просто делать то, что мы должны делать. Когда мы обнародовали информацию об одном из покушений на меня, люди начали приходить и сообщать фамилии людей, которые мне потенциально могут угрожать. То есть жители не хотят потерять то, что имеют. В Васильевке не было ни ДРГ, ни митингов, ни протестов, потому что люди видят, что делается всё для них, для их блага. Раньше пенсионерам не хватало пенсии, чтобы оплатить коммунальные платежи, а сейчас они могут купить себе что угодно и ещё отложить для детей.

1 сентября мы открыли две школы в Васильевке и один детский сад. Открывать их небезопасно, но нам нужно жить полноценной жизнью.

ВСУ хаотично обстреливают город, потому что видят, что у нас всё хорошо, люди не хотят на Украину, живут полноценной жизнью. Украина стреляет, чтобы дестабилизировать обстановку. Это борьба с мирными жителями.

— Говорят, местным жителям националисты постоянно посылают угрозы в соцсетях: мол, мы придём. Это действительно так?

— Да, присылают. Это люди, которые находятся на Западной Украине, в Польше. Мне тоже часто приходят угрозы с той стороны, особенно если что-то произошло, какой-то сюжет вышел.

4 января у нас был обстрел в центре города, 39 раненых и 7 погибших. В больнице не успевали мыть полы от крови, потому что сразу поступило очень много людей. Страшно, что в украинских чатах потом писали: "Так им и надо, хорошо, что кто-то умер". Притом что люди местные, знают друг друга.

Выезжали тогда семьи, забирали с собой котов, собак, а родителей оставляли. Присылали потом даже письменный отказ от родителей за то, что те получили российский паспорт.

Тебя воспитали, на ноги поставили, а ты отказываешься от них. Большинство стариков остались здесь никому не нужные.

Недавно пришёл один дедушка, говорит: "Хочу внести деньги на помощь армии, нашим ребятам". Мы дали ему реквизиты "Народного фронта". Они действительно очень много давали гуманитарной помощи жителям, даже военнослужащим дарили новые машины "Нивы". Приятно, что люди поверили, хотят помочь военнослужащим России — ради этого стоит работать.

Молодёжь сейчас получает удовольствие от того, что они ездят на форумы, выставки, на Красную Площадь ездили, на парад 9 Мая. Они культурно развиваются. Самое важное — помнить нашу историю и тех, кто вложил в нас всю свою жизнь.