В течение последней недели в России обсуждается ряд законов, законопроектов в оборонной сфере, также рассматривается существенное ужесточение наказаний за уже существующие преступления в военной сфере.
Pravda.Ru рассказывает о наиболее важных законах и законопроектах, которые обсуждались на этой неделе и касаются обороны, а также пытается понять, с чем могут быть связаны изменения.
Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности". Если говорить кратко, законодательный акт существенно расширяет контингент состоящих в резерве граждан, а также даёт ряду граждан новые возможности для службы в Вооружённых силах РФ. Таким образом, теперь в России будут действовать следующие нормы...
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), которые предусматривают повышение штрафов за несоблюдение закона о мобилизации. "Интерфакс" пишет, что изменения могут вступить в силу уже 1 октября.
Речь идёт о следующих поправках.
С таким вопросом Pravda.Ru обратилась к представителю военной Коллеги адвокатов Павлу Малютину. По его мнению, принятые законодательные изменения связаны с необходимостью модернизировать российскую систему обороны, а не с намерением провести в стране мобилизацию.
"Дело в том, что воинский учёт сейчас в принципе приводится в порядок в связи с принятием поправок, которые уже сейчас вступили в силу по созданию единого реестра по ужесточению ответственности. Это в большей степени не новые статьи, это ужесточение ответственности за старые. Потому как из-за достаточно, скажем так, мягкого наказания за несоблюдение положения о воинском учёте чаще всего эти положения, честно говоря, гражданами не соблюдались. Сейчас же для того, чтобы у военкоматов были более полные сведения о лицах, состоящих у них на учёте либо обязанных состоять у них на учёте, вводится такое вот ужесточение", — рассказал эксперт.
Так, он уверен, что на данный момент нет необходимости в проведении очередных мобилизационных мероприятий.
"Я не думаю, что в данный момент будет иметь место вторая волна призывных мероприятий, связанных с мобилизацией. Более того, я вам скажу, что не думаю, что в этом вообще есть какая-то необходимость. Дело в том, что сейчас достаточно большое количество военнослужащих контрактной службы, так называемых добровольцев, поступает в ряды министерства обороны и, насколько мне известно, их количество является достаточным для того, чтобы на данный момент не продолжать мероприятия, связанные с призывом на военную службу по мобилизации", — объяснил Малютин.
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