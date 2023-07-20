В России реформируют оборонную систему. К чему готовиться россиянам?

6:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

В течение последней недели в России обсуждается ряд законов, законопроектов в оборонной сфере, также рассматривается существенное ужесточение наказаний за уже существующие преступления в военной сфере.

Фото: Вадим Савицкий

Pravda.Ru рассказывает о наиболее важных законах и законопроектах, которые обсуждались на этой неделе и касаются обороны, а также пытается понять, с чем могут быть связаны изменения.

Изменение предельного возраста пребывания в запасе

Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности". Если говорить кратко, законодательный акт существенно расширяет контингент состоящих в резерве граждан, а также даёт ряду граждан новые возможности для службы в Вооружённых силах РФ. Таким образом, теперь в России будут действовать следующие нормы...

Устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе грaждан, имеющих звания солдат, матросов, сeржaнтов, старшин, прапорщиков и мичмaнов.

Прeдельный возраст таких воeннообязанных, относящихся к пeрвому разряду, повышаeтся с 35 до 40 лет, ко второму рaзряду — с 45 до 50 лет, к трeтьему рaзряду — с 50 до 55 лет.

Увеличивается предельный возраст пребывания в запасе в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров предельный возраст вырастет с 60 до 65 лет, для младших офицеров — с 55 до 60 лет, для имеющих иные звания военнобязанных — с 45 до 55 лет. Запасники, имеющие звания высших офицеров, остаются в мобрезерве до 70 лет, для них ничего не меняется.

Теперь иностранные граждане получают право на подписание контракта о пребывании в резерве в том случае, если их работа не сопряжена с доступом к государственной тайне.

Пребывание гражданина в резерве может быть приостановлено в том случае, если он был призван на службу по мобилизации, либо заключил контракт для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Планируемое ужесточение наказаний за несоблюдение закона о мобилизации

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), которые предусматривают повышение штрафов за несоблюдение закона о мобилизации. "Интерфакс" пишет, что изменения могут вступить в силу уже 1 октября.

Речь идёт о следующих поправках.

За неявку гражданина по повестке в военкомат без уважительной причины штраф предлагается увеличить с 3 до 50 тысяч рублей. Уважительными причинами являются: заболевания или увечье гражданина, тяжёлое состояние здоровья близких родственников (родителей, родных сестер и братьев, бабушки и дедушки или усыновителя) или участие в их похоронах, также обстоятельства непреодолимой силы. Всё это должно подтверждаться документально.

За непредоставление военкомату информации об изменении ряда своих личных данных (семейное положение, образование, место работы, жительства, сведения о выезде за пределы РФ на срок более шести месяцев) предлагается установить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас он составляет три тысячи рублей.

За уклонение от медосвидетельствования предлагается увеличить штраф с 3 до 25 тысяч.

За умышленное повреждение или утрату документов воинского учёта предлагается назначить штраф в размере до 25 тысяч рублей.

В случае, если организация не содействует оповещению и явке граждан, подлежащих мобилизации, ей предлагается назначить штраф в размере 500 тысяч рублей, должностным лицам — 80 тысяч рублей.

За непредоставление в военкоматы списка граждан, подлежащих первоначальной постановке на военный учёт, юрлицам предлагается назначить штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей.

Зачем это нужно и к чему готовиться?

С таким вопросом Pravda.Ru обратилась к представителю военной Коллеги адвокатов Павлу Малютину. По его мнению, принятые законодательные изменения связаны с необходимостью модернизировать российскую систему обороны, а не с намерением провести в стране мобилизацию.

"Дело в том, что воинский учёт сейчас в принципе приводится в порядок в связи с принятием поправок, которые уже сейчас вступили в силу по созданию единого реестра по ужесточению ответственности. Это в большей степени не новые статьи, это ужесточение ответственности за старые. Потому как из-за достаточно, скажем так, мягкого наказания за несоблюдение положения о воинском учёте чаще всего эти положения, честно говоря, гражданами не соблюдались. Сейчас же для того, чтобы у военкоматов были более полные сведения о лицах, состоящих у них на учёте либо обязанных состоять у них на учёте, вводится такое вот ужесточение", — рассказал эксперт.

Так, он уверен, что на данный момент нет необходимости в проведении очередных мобилизационных мероприятий.

"Я не думаю, что в данный момент будет иметь место вторая волна призывных мероприятий, связанных с мобилизацией. Более того, я вам скажу, что не думаю, что в этом вообще есть какая-то необходимость. Дело в том, что сейчас достаточно большое количество военнослужащих контрактной службы, так называемых добровольцев, поступает в ряды министерства обороны и, насколько мне известно, их количество является достаточным для того, чтобы на данный момент не продолжать мероприятия, связанные с призывом на военную службу по мобилизации", — объяснил Малютин.