Пресс-секретарь казачьего общества – на штурмах в СВО

Казак-доброволец с позывным "Колесо" в бригаду "Терек" пришел, будучи пресс-секретарем одного из самых северо-западных реестровых казачьих обществ России. Своими творческими усилиями удерживал не менее напряженный, информационный фронт Санкт-Петербургского окружного казачьего общества.

Фото: Личный архив Александра Березина

"Легче самому лечь вместе с товарищами там, "за ленточкой", чем писать на них некрологи"

— Одна из причин, почему я рвусь на фронт, — по долгу службы не хочу писать некрологи на своих товарищей, лучше с ними рядом лечь, если суждено, — так сказал Александр Березин своим собратьям по перу — пресс-секретарям войсковых казачьих обществ во время выездного заседания комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при Президенте РФ по делам казачества, которое состоялось на землях солнечной, гостеприимной Кубани в августе 2022 года, полгода после начала СВО.

После срочной службы в рядах ВС РФ и работы в органах МВД, по состоянию здоровья Александру был выдан "белый билет" с категорией "Д", означающей непригодность к военной службе.

— Подобное положение дел не давало мне покоя, — признается Александр.

И с третьей попытки ему все же удалось заключить контракт и отправиться в зону боевых действий вместе с казаками-добровольцами бригады "Терек".

— Считал для себя невозможным писать о войне и агитировать других воевать, не участвуя в боевых действиях, — сказал Александр.

За полгода напряженной окопной жизни пресс-секретарь Санкт-Петербургского ОКО освоил работу с 120-мм возимым миномётом 2Б11, а затем и с 152-мм пушкой "Гиацинт-Б" 2А36.

Боевая жизнь Александра началась на Кинбурнской косе.

— Сначала на голой земле, а затем в окопах и блиндажах я встретил с братьями-казаками Новый год, Рождество, Старый Новый год… И всякий раз противник устраивал нам "праздничные" салюты из крупнокалиберной ствольной артиллерии и РСЗО. В ожидании десанта ВСУ довелось сидеть в окопах с пулеметом в считанных метрах от Днепровского лимана…

Боец с позывным "Колесо" рассказывает, что наши позиции между Соледаром и Бахмутом жестко обстреливались артиллерийским ракетным комплексом М142 HIMARS с боевой частью GMLRS, начиненной 182 тысячами вольфрамовыми шариками, которые кромсают расчеты в решето. И здесь его не раз выручала смекалка.

Так, чтобы защитить позицию от взрывного воздействия кассетных ракет, Александр Березин вспомнил о заборе на заброшенной в сотне метров от позиции ферме.

— Жерди можно было использовать для перекрытия хода сообщения до блиндажа. Когда мы подошли к ферме, увидели еще и новые, пахнущие свежей древесиной ящики. Это оказалась тара от снарядов РСЗО "Град". Сразу же родилась идея сорвать с ящиков крышки и, засыпав их землёй, создать надёжную крышу от "ливня" из вольфрамовых шариков. Командир батареи идею поддержал, — вспоминает Александр.

"Судьба каждого воина на поле боя — в руках Всевышнего"

Эвакуируя раненых после града осколков, Александр сам на две сотни метров и на дюжину минут — был от смерти, уведя за собой ещё ребят, которые обеспечили эвакуацию остальных…

Самые тяжелые воспоминания об СВО Александр связывает не со страхом смерти, который, конечно же, испытывал, как и все бойцы, — а с сопереживанием страданию раненых и с болью утраты тех, кто за время боев стал братом.

— Пока я вскрывал ампулы с обезболивающим, чтобы после перевязки сделать уколы раненому в живот казаку, отдав бинт другому бойцу для оказания помощи окровавленному командиру батареи, за спиной услышал: "Он все". Эти слова пулей вонзились в сердце. Ведь за прошедшие месяцы комбат стал мне другом, — с горечью вспоминает Александр.

И поясняет смысл своего позывного имени "Колесо":

— Судьба каждого воина на поле боя — в руках Всевышнего. Как колесо фортуны повернётся, так и будет. Если выжил, то только потому, что Господь отвел от тебя пулю, — считает Александр.

Он уверен, если бы он вместе с командиром расчета и ребятами-буссолистами, корректирующими удар артиллерии, не пошли пить чай, — после длительного перерыва пересохло все во рту так, что невозможно было языком пошевелить, - то все бы погибли от прилетевших двух HIMARS.

"Во время боя хаос — это только кажущаяся со стороны реальность"

— На самом деле, в ходе боя настоящий боец очень внутренне сосредоточен — на выполнении поставленной задачи, на молитве, на ощущении плеча товарища и, в первую очередь, его сознание работает на упреждение опасности и рисков — от жужжания над головой "птичек", от свиста пуль, взрыва снарядов, - говорит боец с позывным "Колесо".

По его словам, главное в бою, понять смыслы и определить для себя логику происходящего. Тогда можно и нужно, преодолевая страх и растерянность, выжить, чтобы победить.

Как журналист, Александр Березин ввернулся "из-за ленточки" со смыслами, которые открыл для себя и которые лягут в строку его материалов. И главный из них в том, что у России нет другого выхода, как победить. Логика всего происходящего на линии соприкосновения — борьба не на жизнь… На кону — судьба Отечества. За него казаки, как и все воины России — во все времена — платят в окопах дорогой ценой. И не сомневаются в Победе!