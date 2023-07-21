Украина может получить истребители F-16 уже в этом году. Что это значит для России?

7:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина уже до конца 2023 года может получить от Запада самолёты-истребители F-16, поставка которых обсуждается в течение длительного времени.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Кирби, однако, убежден, что появление истребителей этого типа на вооружении у ВСУ существенно не повлияет на ход боевых действий на Украине. Pravda.Ru рассказывает, чем являются самолёты F-16 и как они могут применяться ВСУ на линии боевого соприкосновения.

"Они поступят, вероятно, до конца года. Однако они сами по себе не смогут изменить ситуацию [на поле боя]", — сказал Кирби, говоря о F-16.

Представитель США также подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в других типах вооружений.

"То, что им [украинцам] действительно нужно, — это артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и танки. Мы предоставили всё это: огромные объёмы поддержки с беспрецедентной скоростью", — добавил он.

F-16 появился в 1974 году в рамках программы по созданию лёгкого истребителя для ВВС США. Его разработала американская компания General Dynamics.

"Боевой сокол"

Истребитель F-16 Fighting Falcon (англ. дословно — "боевой сокол") начали использовать в армии США с 1978 года. Благодаря удачной конструкции, многофункциональности и относительно невысокой скорости этот самолёт быстро стал популярен на международном рынке вооружений. Всего в мире построено свыше 4600 таких самолётов, а на вооружение их приняли 25 стран.

Характеристики у него, по данным "Секрета Фирмы", следующие:

экипаж — один человек;

дальность полёта — 4000 километров;

максимальная высота полёта — 18000 метров;

боевой радиус самолёта — 1361-1759 километров;

максимальная скорость — 2145 километра в час;

крейсерская скорость — 0,93 М;

скорость подъёма — 275 метров в секунду.

Вооружением F-16 может быть:

стрелково-пушечное оружие;

управляемые высокоточные ракеты;

бомбы.

Передавать или не передавать?

Вопрос о целесообразности передачи самолётов F-16 Украине стоит уже длительное время: в то время, как президент Украины Владимир Зеленский настаивает на передаче самолётов, страны Запада последовательно затягивают этот процесс.

В мае США всё же подтвердили, что готовы передать Киеву истребители. С тех пор длится процесс ожидания поставок, которое осложняется вопросами отсутствия квалификации украинских лётчиков для работы с такими самолётами. Страны Запада продолжают затягивать этот вопрос.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, например, говорил, что истребители F-16 будут переданы Киеву после завершения контрнаступления. Киев же продолжает убеждать союзников, что без истребителей им не решить множество проблем на поле боя. Более того, как заявлял сам украинский лидер, Киев ожидает "мощное" количество истребителей F-16.

Беспокойство российской стороны

Обеспокоенность России из-за этих поставок обуславливается тем, что F-16 может носить ядерное оружие. Об этом говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров, обвиняя Запад в эскалации конфликта и указывая на ядерную угрозу.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолёт указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у вооружённых сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — отмечал Лавров.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказывал аналогичные предположения. Он говорил о том, что страны Евросоюза и США вместе с F-16 могут поставить Украине и ядерное оружие.

"Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — предупредил он.

Объясняет эксперт

О том, как конкретно самолёт F-16 связан с возможностью носить ядерное оружие, Pravda.Ru рассказал военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

"В F-16 есть модификация, которая называется F-16 C и D, две модификации F-16, F-16С, F-16D, и есть модификация F-16 MLO. Вот эти три модификации способны нести ядерное оружие. Вот если какая-нибудь из них будет передана Украине, то это будет означать, что американцы и Запад передают Украине носители тактического ядерного оружия бомб B61 в разных модификациях, последняя из них B61 13, и по сути это будет означать то, что следующим шагом Запад попытается найти повод, чтобы передать тактическое ядерное оружие. Поэтому опасность передачи F-16 в том, что могут к киевскому режиму попасть самолёты, которые способны доставлять ядерные боеприпасы в любую точку европейской части России", — объяснил эксперт.

В остальном, по мнению специалиста, появление F-16 у ВСУ особой угрозы не представляет.

"Есть определённая опасность, потому что эти самолёты могут быть носителями ракет Storm Shadow и французских ракет SCALP, что повысит частоту применения этих ракет и вероятность их использования. Но на сегодняшний день те же самые ракеты запускаются с фронтовых бомбардировщиков ещё советской разработки Су-24. Поэтому, в общем-то, те задачи, которые киевский режим планирует решать с помощью крылатых ракет, их решает на сегодняшний день и так. Так что если вести речь об использовании F-16 в качестве штурмовиков, то это достаточное ошибочное решение, потому что самолёт для таких задач не предназначен, он не бронирован, и бомбовая нагрузка и пушечная, которую он имеет, для этого недостаточна. Более того, он вполне уязвим, очень даже уязвим для систем российской противовоздушной обороны", — добавил эксперт.

Он также назвал и другую причину, по которой страны Запада опасаются передавать Украине этот вид вооружений.

"F-16 уже приближаются к пятому поколению за счет того, что там установлен прицел с активной антенной решёткой, в корпусе используются композитные материалы. То есть это поколение 4++, последняя его модификация. Но такой самолёт Украине никто не даст. Он очень дорогой. И те передовые разработки, которые в нём имеются, естественно, США попытаются скрыть от нас, потому что в случае, если такой самолёт будет подбит, совершит аварийную посадку на российской территории, то все их технологии попадут к нам", — заключил Кнутов.